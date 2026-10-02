Europas försvar är för svagt samtidigt som Ryssland snabbt utvecklar ny militär teknik. Det varnar Googles tidigare vd Eric Schmidt för. Han befarar att ett starkare Ryssland på sikt kan rikta ett angrepp mot ett Natoland – och pekar särskilt ut Baltikum.
"Jag är mycket, mycket orolig för Europa” – techmiljardären pekar ut Baltikum
Kommer Ryssland attackera ett Natoland eller inte?
De diskussionerna har pågått ett tag nu, där Litauen bland annat har mottagit underrättelseuppgifter om att Ryssland planerar attacker mot infrastruktur i landet.
Tomma ord eller inte – Ryssland skärper tonen mot Nato och varnar för att kärnvapen kan användas om militäralliansen försöker isolera den ryska enklaven Kaliningrad.
Varningar som bör tas på allvar.
Ryssland kommer angripa
Ryssland kommer förr eller senare angripa ett Natoland, det menar den förre Google-chefen Eric Schmidt som riktar en skarp varning till Europa.
Under entreprenörskonferensen Bits & Pretzels i München sade den 71-årige techmiljardären att han ser en risk för att Ryssland på medellång eller lång sikt kan angripa ett Natoland.
”Jag är mycket, mycket orolig för Europa”, sade Schmidt enligt tyska News.de.
Baltikum i skottlinjen
Risken, menar han, ökar i takt med att Ryssland bygger upp sin militära och tekniska förmåga. Om Moskva någon gång skulle välja ett mål inom Nato pekar Schmidt framför allt på de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.
Ryssland håller även jämna steg i den militära kapplöpningen med Ukraina.
I september varnade Schmidt för att Ukrainas tidigare tekniska försprång gentemot Ryssland håller på att försvinna.
Moskva kombinerar nu sin betydligt större industriella kapacitet med snabb teknisk utveckling. När Ukraina exempelvis utvecklade drönare som kunde skjuta ned ryska Shahed-drönare svarade Ryssland med snabbare jetdrivna modeller som är betydligt svårare att bekämpa. Ryssland arbetar även med ett satellitsystem som är tänkt att konkurrera med Starlink.
Vapen blir gamla på några månader
Utvecklingen går dessutom extremt snabbt.
En effektiv drönare kan enligt Schmidt bli närmast obrukbar inom några månader om motståndaren byter radiofrekvenser, utvecklar elektronisk störning eller tar fram nya system för att skjuta ned den.
Problemet för Ukraina är skalan. Landet kan fortfarande utveckla avancerad teknik snabbt, men saknar Rysslands industriella kapacitet, enligt Kyiv Post.
Kapplöpningen är igång
Schmidts slutsats är därför att Europas utmaning inte bara handlar om fler soldater och större försvarsbudgetar. Kapplöpningen gäller också drönare, artificiell intelligens, satelliter och förmågan att massproducera nya vapensystem.
”Att hylla ukrainarnas motståndskraft är ingen strategi, och mod i sig kan varken försvara städerna eller vinna kriget”, säger han.
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