"Jag är mycket, mycket orolig för Europa” – techmiljardären pekar ut Baltikum

Tomma ord eller inte – Ryssland skärper tonen mot Nato och varnar för att kärnvapen kan användas om militäralliansen försöker isolera den ryska enklaven Kaliningrad.

Varningar som bör tas på allvar.

Ryssland kommer angripa

Ryssland kommer förr eller senare angripa ett Natoland, det menar den förre Google-chefen Eric Schmidt som riktar en skarp varning till Europa.

Under entreprenörskonferensen Bits & Pretzels i München sade den 71-årige techmiljardären att han ser en risk för att Ryssland på medellång eller lång sikt kan angripa ett Natoland.

”Jag är mycket, mycket orolig för Europa”, sade Schmidt enligt tyska News.de.