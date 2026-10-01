Kina kör bokstavligen över Europa – miljontals jobb kan försvinna i ”Kina-chock 2.0”

”Kina-chock 2.0”

Den nya utvecklingen beskrivs som ”Kina-chock 2.0”.

”Vissa säger att en andra Kina-chock hägrar vid horisonten. Men den är redan här”, uppgav EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i början av september, och det bådar därmed inte gott för miljontals europeiska arbetare som snart kan stå utan arbete när de konkurreras ut.

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Under 2025 importerade EU varor från Kina för omkring 571 miljarder euro. EU handelsunderskott gentemot Kina uppgick till cirka 360 miljarder euro.

De sektorer som är särskilt exponerade för ökande kinesisk import sysselsatte omkring 29 miljoner människor i euroområdet 2024. Det betyder inte att 29 miljoner jobb väntas försvinna, men siffran visar omfattningen av de branscher som möter ett växande konkurrenstryck.

Importen från Kina ökar snabbt

Sedan 2019 har euroområdets import från Kina exempelvis ökat med omkring 150 procent inom fordonssektorn och 140 procent inom kemisektorn. Även importen av elektrisk utrustning har vuxit kraftigt.

Problemet för Europa kommer dessutom från två håll. Samtidigt som Kina säljer mer till Europa har landet blivit mindre beroende av europeiska industriprodukter. ECB konstaterar att EU:s export till Kina har minskat tydligt sedan 2019, särskilt för Tyskland.

Omkring 250 000 industrijobb har försvunnit i Tyskland sedan 2019. Bilindustrin stod för cirka 51 000 förlorade arbetstillfällen enbart mellan 2024 och 2025.

Även stålindustrin pressas. Europeisk stålproduktion befinner sig nära historiskt låga nivåer samtidigt som företagen brottas med höga energipriser, amerikanska tullar och ett stort kinesiskt utbud.

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