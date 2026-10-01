Japan höjer avgiften för migranter: 20 gånger dyrare att flytta dit

Bland annat ska sökande kunna visa upp en inkomst som ligger över den japanska genomsnittsnivån. Det införs även hårdare krav kopplade till pensionsinbetalningar och kunskaper i japanska. De nya kraven kommer att införas stegvis.

Rusning vid migrationskontor

Förändringen har redan lett till rusning vid landets migrationskontor. På Tokyos huvudsakliga migrationskontor uppgick väntetiden till omkring sju och en halv timme när människor försökte lämna in sina ansökningar innan avgiften höjdes, rapporterar BBC.

Även andra avgifter höjs. För att ändra eller förlänga ett uppehållstillstånd blir kostnaden beroende av hur lång vistelse som beviljas, med avgifter på mellan 10 000 och 75 000 yen.

I juli höjdes dessutom visumavgifterna för utlänningar kraftigt, från 3000 yen till 1 5000 yen. Det var första gången på 50 år som Japan höjde dessa avgifter. Myndigheterna har hänvisat till bland annat inflation, växelkursförändringar och ökade administrativa kostnader.

Premiärministern vald på migrationsreform

I ett inlägg på X några dagar innan höjningarna av avgifterna för uppehållstillstånd trädde i kraft, skrev premiärminister Sanae Takaichi att hennes regering inser att ”vissa medborgare kan känna oro eller uppleva situationen som orättvis”.

Reformer kring migrationen var en av de frågor som hon blev vald på. Frågan är politiskt känslig, och landet har en restriktiv migrationspolitik.

Japan har dock ett växande behov av utländsk arbetskraft, så landet vill inte stoppa migrationen helt. Landets åldrande befolkning och låga födelsetal har gjort att utländska arbetstagare spelar en allt större roll på arbetsmarknaden. Den utländska befolkningen bestod 2025 av 4,12 miljoner personer, en ökning med 9,5 procent från året innan.

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”För att ta itu med dessa problem arbetar regeringen för att säkerställa att dess politik gentemot utländska medborgare är ordnad och att både japanska medborgare och utländska invånare kan leva tryggt och säkert”, skriver Takaichi.

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