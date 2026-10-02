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Andersson får försöka bilda regering – igen

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Foto: Christine Olsson/TT
Magdalena Andersson gav i måndags upp sitt första försök att bilda ny regering. Detta efter att Vänsterpartiet bestämt sig för att rösta på Moderaternas kandidat till talman.

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka uppdraget att försöka bilda regering, meddelar talmannen.

Mot bakgrund av de samtal jag fört har jag beslutat att Magdalena Andersson får återuppta sitt sonderingsuppdrag, säger talman Andreas Norlén på en pressträff.

Magdalena Andersson gav i måndags upp sitt första försök att bilda ny regering. Detta efter att Vänsterpartiet bestämt sig för att rösta på Moderaternas kandidat till talman.

Det fick Andersson att hävda att det fanns en ”ny konstellation” i riksdagen med vänsterpartister och moderater. S ansåg efter det att M-ledaren Ulf Kristersson borde få sonderingsuppdraget.

Kristersson har samtidigt påpekat att S, MP, C och V har Andersson som sin statsministerkandidat, och att de fyra rödgröna partierna har flest mandat i riksdagen.

Efter en andra talmansrunda med partiledarna i onsdags bad talmannen om extra betänketid. Nu har han landat i att S-ledaren får försöka igen.

Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska återrapporteras den 12 oktober.

Då kan Magdalena Andersson antingen slutrapportera uppdraget eller be om förlängd tid om det då pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och som behöver få fortsätta, säger Norlén.

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