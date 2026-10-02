Startat 2016 när ingen brydde sig. Stekhett 2026. Nu kliver finländska Sensofusion in på börsen med sin anti-drönarteknik.
Värderas till 15 miljarder: Tekniken som stoppar fientliga drönare
När drönarna tar över krigföringen, växer finländska Sensofusion i rekordfart. Bolaget utvecklar och tillverkar teknik som upptäcker, spårar och kan neutralisera fientliga drönare.
Dessutom kan bolagets teknik lokalisera drönarnas operatörer. Drönare med starka radiosignaler kan identifieras på längre avstånd än 100 kilometer, men även upptäckas via optiska och akustiska sensorer.
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Värderas högt vid noteringen
Nu ska Sensofusion in på Helsingfors-börsen och vill via en aktieemission ta in 300 miljoner euro, vilket ger bolaget en värdering på 1,3 miljarder euro eller nästan 15 miljarder kronor.
Enligt HBL är det första gången ett så högt värderat bolag noteras på den finländska börsen.
Pengarna ska Sensofusion använda för att snabba på teknikutvecklingen, öka produktionen och testkapaciteten. Dessutom vill man bygga finansiella muskler.
Sensofusion grundades 2016 av Tuomas Rasila, än i dag majoritetsägare och vd. Då var bolaget iskallt och marknaden icke existerande, säger han.
”Vi var några få några få konstiga företag i världen som höll på med det här. Nu har verksamheten vuxit mer än någon kunde föreställa sig”, konstaterar Rasila hos HBL.
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Säljer till ”vänligt sinnade”
Sensofusion säger inget om sina kunder mer än att man definierar dem som ”vänligt sinnade” stater, det vill säga Nato- och västländer.
”Vi skulle aldrig sälja till länder som försvagar våra nuvarande kunders ställning”, slår Rasila fast.
Ett sätt att hålla koll på användarna är att mjukvaran kräver regelbunden uppdatering.
Det hindrar att tekniken via omvägar hamnar i fel händer, menar Sensofusion.
Bolaget har inga återförsäljare utan säljer direkt till kund.
”Vi äger hela värdekedjan från produktutveckling till produktion och support”, säger ekonomidirektör Maria Alahuhta hos HBL.
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Stark tillväxt och marknad
Tillväxten är mycket stark. 2023 omsatte bolaget 7,2 miljoner euro, den senaste tolvmånaders-perioden nästan 50 miljoner.
Dessutom har man en imponerande lönsamhet, under samma tolvmånaders-period en vinst som motsvarar 60 procent av omsättningen.
”Marknaden växer cirka 30 procent per år och beräknas ha femdubblats till år 2030”, konstaterar styrelseordföranden Timo Ahopelto.
Att man nu noterar bolaget och tar in nytt kapital är för att få en starkare ryggrad, förklarar han.
”Vi vill vara en pålitlig partner mot våra kunder och då är en stark balansräkning en del av det. Om vi ska fortsätta att investera i ny teknik är det nödvändigt att ha en stor ekonomisk rörelsefrihet”, anser han.
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Garanterar drygt hälften
Timo Ahopelto är till vardagspartner i kapitalplaceringsbolaget Lifelines Venture, som investerade i Sensofusion första gången för två år sedan.
Ytterligare ett antal ankarinvesterare – Elo, Ilmarinen, Varma och fonder inom OP:s fondbolag – har förbundit sig att teckna aktier för totalt cirka 170 miljoner euro i emissionen.
Det maximala antalet nya aktier som ska emitteras i samband med börsintroduktionen och aktieförsäljningen motsvarar 18,8 procent av bolagets totala antal aktier efter erbjudandet, förutsatt full teckning av de erbjudna aktierna, skriver Arvopaperi.
Teckningskursen för de aktier som erbjuds i börsintroduktionen är 16,41 euro. Handeln inleds på Nasdaq Helsinki 13 oktober enligt plan.
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