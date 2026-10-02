Värderas till 15 miljarder: Tekniken som stoppar fientliga drönare

Dessutom kan bolagets teknik lokalisera drönarnas operatörer. Drönare med starka radiosignaler kan identifieras på längre avstånd än 100 kilometer, men även upptäckas via optiska och akustiska sensorer.

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Värderas högt vid noteringen

Nu ska Sensofusion in på Helsingfors-börsen och vill via en aktieemission ta in 300 miljoner euro, vilket ger bolaget en värdering på 1,3 miljarder euro eller nästan 15 miljarder kronor.

Enligt HBL är det första gången ett så högt värderat bolag noteras på den finländska börsen.

Pengarna ska Sensofusion använda för att snabba på teknikutvecklingen, öka produktionen och testkapaciteten. Dessutom vill man bygga finansiella muskler.

Sensofusion grundades 2016 av Tuomas Rasila, än i dag majoritetsägare och vd. Då var bolaget iskallt och marknaden icke existerande, säger han.

”Vi var några få några få konstiga företag i världen som höll på med det här. Nu har verksamheten vuxit mer än någon kunde föreställa sig”, konstaterar Rasila hos HBL.

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