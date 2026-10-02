En opinionsundersökning i Schweiz visar att två av tre väljare vill skrota avtalet om att köpa F-35-stridsflyg. Det kan ge Saab en ny chans.
Saab kan få ny chans: Schweiz vill skippa F-35
Nästan två tredjedelar av de svarande i en ny opinionsundersökning säger nu nej till att Schweiz ska köpa amerikanska F-35-stridsflygplan.
Opinionen har kantrat sedan en parlamentsrapport förra månaden visade att påståendena om ett fast pris för planen i kontraktet inte stämmer.
I en av sina eviga folkomröstningar röstade annars schweizarna för sex år sedan – med knapp marginal – för att satsa motsvarande 72 miljarder på nya stridsflygplan.
Årets därpå valdes Lockheed Martin till leverantör. Regeringen hävdade att de amerikanska planen var ”överlägset billigast”, därtill tekniskt bäst.
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Två tredjedelar är emot
Nu säger en opinionsmätning att endast 28 procent av väljarna vill fullfölja avtalet, medan 65 procent vill fimpa det.
Donald Trump, handelskonflikter med USA och att det aldrig funnits något fast pris för de 36 planen, är de orsaker svarande anger.
Försvarsminister Martin Pfister har redan antytt att Schweiz kan tvingas köpa färre plan för att hålla sig inom ramarna, skriver Bloomberg.
Schweiz behöver dessutom finansiera en drönarbataljon och nya luftvärnssystem med lång räckvidd, som man beslutat om.
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Kan bli ny folkomröstning
Nu kan det bli en ny folkomröstning i ämnet i Schweiz men i så fall inte förrän tidigast 2028, samtidigt som de första F-35-planen ska levereras redan 2027.
Ett stopp för avtalet skulle kunna ge Saab (börskurs Saab) och Gripen en ny chans att få leverera plan.
2014 sade väljarna nej till Saab, men situationen kan bli annorlunda om motståndet mot F-35 utvecklas.
Ett förslag om en tillfällig höjning av momsen för att kunna öka militärutgifterna väntar fortfarande på godkännande.
Samtidigt är en folkomröstning planerad till november i frågan om Schweiz ska lätta på sina regler för vapenexport.
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Skapar ny chans för Saab?
Redan i december skrev Aerospace Global News att Saab Gripen återigen skulle kunna bli ett alternativ för Schweiz.
Man påpekar att säkerhetsläget i Europa förändrats drastiskt – och att samma sak skett med relationen till USA.
”Schweiz har drabbats av amerikanska tullar”, noterade man, och ”att köpa ett europeisk-tillverkat stridsflygplan kan framstå som ett attraktivt alternativ när valet annars står mellan att köpa fler amerikanska plan”, konstaterade Aerospace.
Men om man vill ha ett helt europeiskt alternativ faller även Saab bort, tillade man.
”Om Schweiz vill ha ett genuint europeiskt stridsflygplan är Eurofighter och Rafale de enda två alternativen. Gripen har en amerikansk motor, och omkring 40 procent av dess komponenter är amerikanska.”