Saab kan få ny chans: Schweiz vill skippa F-35

Kan bli ny folkomröstning

Nu kan det bli en ny folkomröstning i ämnet i Schweiz men i så fall inte förrän tidigast 2028, samtidigt som de första F-35-planen ska levereras redan 2027.

Ett stopp för avtalet skulle kunna ge Saab (börskurs Saab) och Gripen en ny chans att få leverera plan.

2014 sade väljarna nej till Saab, men situationen kan bli annorlunda om motståndet mot F-35 utvecklas.

Ett förslag om en tillfällig höjning av momsen för att kunna öka militärutgifterna väntar fortfarande på godkännande.

Samtidigt är en folkomröstning planerad till november i frågan om Schweiz ska lätta på sina regler för vapenexport.

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Schweiz försvarsminister Martin Pfister, här på finskt besök, får nya problem. Väljarna är emot F-35-avtalet och nu kan Saab få en ny chans. (Foto: Andreas Becker /AP-TT)

Skapar ny chans för Saab?

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Redan i december skrev Aerospace Global News att Saab Gripen återigen skulle kunna bli ett alternativ för Schweiz.

Man påpekar att säkerhetsläget i Europa förändrats drastiskt – och att samma sak skett med relationen till USA.

”Schweiz har drabbats av amerikanska tullar”, noterade man, och ”att köpa ett europeisk-tillverkat stridsflygplan kan framstå som ett attraktivt alternativ när valet annars står mellan att köpa fler amerikanska plan”, konstaterade Aerospace.

Men om man vill ha ett helt europeiskt alternativ faller även Saab bort, tillade man.

”Om Schweiz vill ha ett genuint europeiskt stridsflygplan är Eurofighter och Rafale de enda två alternativen. Gripen har en amerikansk motor, och omkring 40 procent av dess komponenter är amerikanska.”

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