Den multinationella jätten lade ned tillverkningen av snus på Gotland. Nu är den tillbaka – tack vare en svensk OS-medaljör i brottning.
Multijätten lade ned – nu räddar OS-brottaren snuset
I oktober förra året kom beskedet att Gotlandssnus fabrik i Roma skulle läggas ned och produktionen flytta till Kungälv.
Ett 60-tal personer i Roma berördes direkt av beskedet om nedläggningen och det gotländska snusets framtid var hotad.
Kapitalet har som bekant inget hemland och hur mycket vi än pratar om hur svenskt snuset är – och hur mycket vi än slåss för det i EU som en del av folksjälen – så är det i dag till ägandet i huvudsak amerikanskt.
Såldes och lämnade börsen
2022 såldes Swedish Match, snusjätte med mera, till amerikanska Philip Morris, som i november för fyra år sedan lyfte ut bolaget från Stockholms-börsen.
I Swedish Match ingick då Gotlandssnus som alltså fimpades av tobaksjätten.
Fabriken och produktionen hade då varit i Swedish Matchs ägo sedan 2018 då man köpte Gotlandssnus.
Fabriken är 4 600 kvadratmeter till byggnadsarea och 20 000 kvadratmeter stor när det gäller mark.
Nu brottas han med affärerna
Nu får den och fabriken en ny ägare. Swedish Match säljer den numera tomma snusfabriken till tidigare svenske OS-medaljören Ara Abrahamian, som köper den via sitt bolag Free Factory.
Affären inkluderar fastigheten liksom vissa tillgångar i form av IT, kontors- och logistikutrustning men ingen tillverkningsverksamhet.
Affären har varit på gång en tid. 3 augusti kunde P4 Gotland berätta att något var på gång.
”Vi är glada över att fastigheten nu kan få en ny framtid med en ny ägare, men kan inte dela några ytterligare detaljer förrän transaktionen har slutförts”, sade Robert Noord, kommunikationschef hos Swedish Match, då.
Nu är det alltså klart. Mattias Gustafsson, vd för Gotlandssnus som tidigare brukade lokalerna, säger i ett pressmeddelande att ”vi är glada att nu ha slutfört försäljningen och ser positivt på fastighetens framtid under nya ägare.”
Nu blir det snus på Gotland igen
Ara Abrahamian säger i samma pressmeddelande att de ser fram emot att etablera sin verksamhet på plats.
Mattias Gustafsson säger i ett pressmeddelande att ”Vi är glada över att nu ha slutfört försäljningen och ser positivt på fastighetens framtid under nya ägare”.
Ara Abrahamian säger i samma pressmeddelande att de ser fram mot att etablera sin verksamhet på plats.
”Vi ser fram emot att ta över fastigheten och påbörja nästa kapitel för anläggningen. Fastigheten erbjuder goda möjligheter för framtida utveckling och vi ser fram emot att etablera vår verksamhet på platsen”, summerar ex-brottaren.
Ara Abrahamian representerade Sverige i två olympiska spel – i Aten 2004 där han tog silver och i Peking 2008, där han tog ett brons, men sedan fråntogs medaljen efter att ha protesterat. Abrahamian ansåg sig bortdömd, vägrade ta emot medaljen och lämnade sedan lokalen för prisceremonin.