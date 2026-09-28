Roboten som kan hitta minor – och köra ut matkassar

Klarar ett ton gods

Lastutrymmet kan alltså transportera ett ton gods. Det går även att där montera fast utrustning som vapen, griparmar, brandsprutor eller annat.

”Man kan sätta dit en vapenstation, sensorer eller det kunden behöver ”, förklarar Behre.

”I Ukraina kör de fram förnödenheter till fronten och de har bårar på sidan för att kunna transportera tillbaka sårade.”

Themis används inte bara för transporten utan även som minröjare. Ukraina har 15 exemplar av roboten med långa griparmar för att plocka bort exempelvis minor eller bomber som inte exploderat, något Ukraina kommer att behöva utrustning för många år efter att kriget är över.

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Styrs med handkontroll och skärm

Roboten styrs med en handkontroll och en skärm. Operatören kan sitta i säker miljö långt från fordonet när det rör sig. Roboten har kameror och sensorer som gör att man har 360 graders syn som operatör.

”Men den har även autonomi. Man kan förinställa en väg eller en plats som man vill att roboten ska ta sig till och då gör den det. Den kan även följa en soldat eller ett fordon”, berättar Stefan Behre hos ÖA.

Själv tror säljchefen/vd:n naturligtvis att robotar är en stor del av framtiden för militären.

”I den framtiden kommer robotar att samverka i luft, på mark och i vatten. Förändringar inom försvarsmakten tar tid men när de sker finns det inget stopp”, säger han.

”Om inte Sverige går den är vägen kommer fienden att göra det och då ligger vi i lä.”

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Bestyckad Themis. ”Det här är framtiden”, menar företaget om roboten som kan användas för allt från minor till matkassar. (Foto: Milrem Robotics)

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Dela ut mat och agera vid bränder

Många militära investeringar är improduktiva rent ekonomiskt. Man kan inte använda dem annat än i krig och där blir de alltför ofta förstörda och hamnar på värde noll.

Themis har dock andra användningsområden den kan nyttjas i, som att köra ut förnödenheter under snöstormar, användas vid brandbekämpning och annat.

”Det är kanske en lite dyr maskin för det, men den kan köra ut Ica-kassar också”, avslutar Stefan Behre.

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