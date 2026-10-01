De schweiziska glaciärerna har tappat 19,4 procent av isen sedan 2021, och i somras stängdes både sommarskidåkningen i Zermatt och normalvägen upp på Mont Blanc. För svenska resenärer betyder det att skidveckan byter månad och att leder stängs.
Glaciären smälter: Dessa skidorter stänger
Dagens PS har tidigare beskrivit hur Alpernas skidjättar varnar den som bokar skidresan i januari, eftersom mars och april numera ger bättre förhållanden. En skidvecka för en familj på fyra kostar omkring 42 000 kronor. Pengar i sjön om man inte kan åka.
Skidorterna som slutat med sommarskidåkning
Flera populära skidorter har slutat med sommaråkning på glaciärer efter att de har smält. Avvecklingen har pågått i drygt tjugo år.
I österrikiska Sölden gav Tiefenbachferner upp åkningen i juni, juli och augusti efter 2003 och Rettenbachferner efter 2006. I Kaunertal stod liftarna stilla mellan den 21 juni och den 21 september 2015.
Dachstein följde efter under sommarmånaderna år 2017, och där slutade det med att skidåkningen upphörde helt. Vintern 2022/23 blev den första utan skidåkare, och i mars 2023 monterades släpliftarna ned efter att snötäcket hade minskat med över 30 meter, rapporterar ORF.
Årtalen kommer från en studie av Marius Mayer och Bruno Abegg i International Journal of Biometeorology, som visar att antalet driftsdagar i österrikiska glaciärskidområden föll med 48,3 procent under sommarhalvåret mellan 2002 och 2019.
I somras tog det slut även i Zermatt, där sommarskidåkningen på Theodulglaciären stängde den 1 augusti, enligt Swissinfo. Den 15 augusti gav Passo dello Stelvio upp, och därmed finns ingen liftburen sommarskidåkning kvar i Alperna, enligt Dagens PS tidigare rapportering.
Dessa skidorter stänger ner härnäst
Nästa våg stängningar är beslutade, men ännu inte genomförda enligt nedan:
Sportbahnen Braunwald i schweiziska Glarus meddelade den 19 juni att den liftburna alpina skidåkningen upphör från säsongen 2026/27, enligt branschtidningen HTR. De fyra liftarna Mattwald, Gumen, Seblengrat och Bächital startar inte den kommande vintern, medan gondolbanan till Grotzenbüel fortsätter att gå, rapporterar 20 Minuten. Underskottet låg på 1,6 miljoner franc förra säsongen, drygt 19 miljoner kronor.
Styrelsen angav snöbrist och olönsamhet. Braunwald blir det 169:e nedlagda skidområdet i Schweiz, medan 333 fortfarande är i drift, enligt databasen Bergbahnen.org som Watson refererar.
I Gaberl i österrikiska Steiermark är orsaken en annan än glaciärsmältning. Omkring halva omsättningen gick till snötillverkning, uppger operatören Thomas Gauss, enligt Heute. Beslutet togs i somras och gäller från vintern 2026/27. De stora liftarna kommer upphöra att gå, medan barnliften, längdspåren och rodelbanan blir kvar.
Isen blir som en ost med tak som rasar in
Det är inte bara skidåkningen som påverkas. Även vandringsleder genom och över glaciärer påverkas.
Isvolymen minskade 5,5 procent under årets första åtta månader, enligt årsrapporten enligt The Guardian. Glaciärerna kollapsar också allt oftare inifrån.
Matthias Huss, glaciolog vid ETH Zürich och huvudförfattare till rapporten, säger till The Guardian att:
Man har enorma hål som i en ost inne i isen, med tak som rasar in.
Berg från Frankrike till Sverige påverkas
Även normalvägen upp på Mont Blanc stängdes i hettan. När permafrosten tinar och smältvatten tränger in i sprickorna lossnar block, och i Grand Couloir du Goûter faller sten i snitt var 37:e minut på sommaren, enligt en studie i Natural Hazards and Earth System Sciences.
Hyddorna Goûter och Tête Rousse på normalvägen upp Mont Blanc stängdes den 11 augusti av borgmästaren Jean-Marc Peillex i Saint-Gervais, efter stenras i värmen och torkan, skriver Explorersweb.
Även i Sverige syns skillnad. Kebnekaises sydtopp mättes den 11 september 2026 till 2 088,3 meter och är för åttonde året lägre än den isfria nordtoppen på 2 096,8 meter, som därmed är Sveriges nya högsta punkt, enligt Ny Teknik.
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