Glaciären smälter: Dessa skidorter stänger

Dessa skidorter stänger ner härnäst

Nästa våg stängningar är beslutade, men ännu inte genomförda enligt nedan:

Sportbahnen Braunwald i schweiziska Glarus meddelade den 19 juni att den liftburna alpina skidåkningen upphör från säsongen 2026/27, enligt branschtidningen HTR. De fyra liftarna Mattwald, Gumen, Seblengrat och Bächital startar inte den kommande vintern, medan gondolbanan till Grotzenbüel fortsätter att gå, rapporterar 20 Minuten. Underskottet låg på 1,6 miljoner franc förra säsongen, drygt 19 miljoner kronor.

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Styrelsen angav snöbrist och olönsamhet. Braunwald blir det 169:e nedlagda skidområdet i Schweiz, medan 333 fortfarande är i drift, enligt databasen Bergbahnen.org som Watson refererar.

I Gaberl i österrikiska Steiermark är orsaken en annan än glaciärsmältning. Omkring halva omsättningen gick till snötillverkning, uppger operatören Thomas Gauss, enligt Heute. Beslutet togs i somras och gäller från vintern 2026/27. De stora liftarna kommer upphöra att gå, medan barnliften, längdspåren och rodelbanan blir kvar.

Isen blir som en ost med tak som rasar in

Det är inte bara skidåkningen som påverkas. Även vandringsleder genom och över glaciärer påverkas.

Isvolymen minskade 5,5 procent under årets första åtta månader, enligt årsrapporten enligt The Guardian. Glaciärerna kollapsar också allt oftare inifrån.

Matthias Huss, glaciolog vid ETH Zürich och huvudförfattare till rapporten, säger till The Guardian att:

Man har enorma hål som i en ost inne i isen, med tak som rasar in.

Berg från Frankrike till Sverige påverkas

Även normalvägen upp på Mont Blanc stängdes i hettan. När permafrosten tinar och smältvatten tränger in i sprickorna lossnar block, och i Grand Couloir du Goûter faller sten i snitt var 37:e minut på sommaren, enligt en studie i Natural Hazards and Earth System Sciences.

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Hyddorna Goûter och Tête Rousse på normalvägen upp Mont Blanc stängdes den 11 augusti av borgmästaren Jean-Marc Peillex i Saint-Gervais, efter stenras i värmen och torkan, skriver Explorersweb.

Även i Sverige syns skillnad. Kebnekaises sydtopp mättes den 11 september 2026 till 2 088,3 meter och är för åttonde året lägre än den isfria nordtoppen på 2 096,8 meter, som därmed är Sveriges nya högsta punkt, enligt Ny Teknik.

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