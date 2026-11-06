Polen varnar alla sina allierade för att försöka förhandla fram ett slut på kriget i Ukraina över huvudet på östeuropéerna.
Polen varnar väst: "Försök inte göra upp med Ryssland utan oss"
Samtidigt som Donald Trump än en gång hintar om ett stort avtal med Ryssland om Ukraina, går Polen ut och varnar alla allierade för att försöka förhandla fram ett slut på Rysslands krig mot Ukraina utan att ta hänsyn till Östeuropa.
”Det sista vi vill är att Västeuropa gör upp med Ryssland, över huvudet på östeuropéerna”, säger Polens utrikesminister Radosław Sikorski.
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”Vi är 120 miljoner människor”
”Man kan inte lämna Östeuropa och Skandinavien utanför samtalet. Vi är omkring 120 miljoner människor. Finland gränsar till Ryssland, Norge gränsar till Ryssland, de baltiska länderna gränsar till Ryssland, och Polen gränsar till både Ryssland och Ukraina”, konstaterar utrikesministern.
Även Polens premiärminister Donald Tusk uppmanar sina europeiska kollegor att vara ”mycket försiktiga” när det gäller Vladimir Putins ”verkliga avsikter” och ”realistiska” i sin syn på den USA-ledda processen kring Ukraina.
”Under vintern kan Putin ha mindre incitament att nå en överenskommelse”, påpekar Tusk citerad av Euronews.
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Polen mobiliserar vid gränsen
Den gångna veckan har Polen inlett en omfattande insats längs gränsen mot den ryska enklaven Kaliningrad för att stoppa eventuella sabotagehandlingar.
”Enligt våra och våra allierades källor kommer hotet från Ryssland att fortsätta växa och vi kan förvänta oss en eskalering”, säger Tusk.
”De främsta måltavlorna är naturligtvis de baltiska staterna och Polen”, enligt Tusk som tillägger att hans land är ”väl förberett” på alla scenarier.
”Det är mycket svårt att skilja på hybridkrigföring, cyberkrigföring och den typ av provokationer vi ser nära Ryssland och Kaliningrad. Allt detta sker samtidigt.”
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Starkt missnöje med USA”
Washingtons strategi – att erbjuda Moskva ekonomiska uppgörelser som diplomatiska incitament för en lösning – har väckt starkt missnöje bland europeiska allierade.
Särskilt kontroversiell är planen att återuppta de ryska energileveranserna till Europa.
Polens energiminister Miłosz Motyka kallar idén ”absurd” och påpekar att en återgång till rysk gas återigen skulle göra Europa sårbart för Putins utpressning.
”Om någon inbillar sig att man kan vinna tid genom att köpa rysk gas, så är det ett mycket kortsiktigt och kostsamt spel”, slår Motyka fast.
Polens varning kommer inför de återupptagna samtalen mellan Ukraina, Ryssland och USA på teknisk nivå nästa vecka i Abu Dhabi.
Det föregicks av ett 90 minuter långt telefonsamtal mellan Finlands president Alexander Stubb, Norges statsminister Jonas Gahr Støre och Vladimir Putin.
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Fick Italien att ilskna till
Frankrike, Tyskland och Storbritannien – den så kallade E3-gruppen – är tillsammans med EU och Nato redo att ansluta sig till multilaterala samtal efter mötet i Abu Dhabi.
Samma konstellation träffade denna vecka företrädare för USA för att föra arbetet med säkerhetsgarantier och återuppbyggnad av Ukraina efter kriget vidare.
Initiativet har väckt stark vrede hos Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Hon skickade ett skarpt formulerat brev till Europeiska rådets ordförande António Costa klagar på ”oordning” och kräver att ett gemensamt sändebud utses.
”Vi tänker inte acceptera att det förhandlas fram åtaganden – utan något mandat – som vår nation sedan förväntas ta på sig”, förklarar Meloni som får stöd av den polske utrikesministern.
”Vi behöver en legitim representation av Europa i processen, eftersom det är vi som betalar för det här kriget”, slår Sikorski fast.