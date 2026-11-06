Polen varnar väst: "Försök inte göra upp med Ryssland utan oss"

Polen mobiliserar vid gränsen

Den gångna veckan har Polen inlett en omfattande insats längs gränsen mot den ryska enklaven Kaliningrad för att stoppa eventuella sabotagehandlingar.

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”Enligt våra och våra allierades källor kommer hotet från Ryssland att fortsätta växa och vi kan förvänta oss en eskalering”, säger Tusk.

”De främsta måltavlorna är naturligtvis de baltiska staterna och Polen”, enligt Tusk som tillägger att hans land är ”väl förberett” på alla scenarier.

”Det är mycket svårt att skilja på hybridkrigföring, cyberkrigföring och den typ av provokationer vi ser nära Ryssland och Kaliningrad. Allt detta sker samtidigt.”

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Starkt missnöje med USA”

Washingtons strategi – att erbjuda Moskva ekonomiska uppgörelser som diplomatiska incitament för en lösning – har väckt starkt missnöje bland europeiska allierade.

Särskilt kontroversiell är planen att återuppta de ryska energileveranserna till Europa.

Polens energiminister Miłosz Motyka kallar idén ”absurd” och påpekar att en återgång till rysk gas återigen skulle göra Europa sårbart för Putins utpressning.

”Om någon inbillar sig att man kan vinna tid genom att köpa rysk gas, så är det ett mycket kortsiktigt och kostsamt spel”, slår Motyka fast.

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Polens varning kommer inför de återupptagna samtalen mellan Ukraina, Ryssland och USA på teknisk nivå nästa vecka i Abu Dhabi.

Det föregicks av ett 90 minuter långt telefonsamtal mellan Finlands president Alexander Stubb, Norges statsminister Jonas Gahr Støre och Vladimir Putin.

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Italiens Giorgia Meloni har ilsknat till på vad hon kallar ”oordning” och vill se ett gemensamt sändebud för EU för Ukraina. Polen instämmer. (Foto: Cecilia Fabiano /AP-TT)

Fick Italien att ilskna till

Frankrike, Tyskland och Storbritannien – den så kallade E3-gruppen – är tillsammans med EU och Nato redo att ansluta sig till multilaterala samtal efter mötet i Abu Dhabi.

Samma konstellation träffade denna vecka företrädare för USA för att föra arbetet med säkerhetsgarantier och återuppbyggnad av Ukraina efter kriget vidare.

Initiativet har väckt stark vrede hos Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Hon skickade ett skarpt formulerat brev till Europeiska rådets ordförande António Costa klagar på ”oordning” och kräver att ett gemensamt sändebud utses.

”Vi tänker inte acceptera att det förhandlas fram åtaganden – utan något mandat – som vår nation sedan förväntas ta på sig”, förklarar Meloni som får stöd av den polske utrikesministern.

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”Vi behöver en legitim representation av Europa i processen, eftersom det är vi som betalar för det här kriget”, slår Sikorski fast.

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