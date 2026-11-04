En ballistisk missil som kan nå Moskva är ”mycket nära” helt färdigutvecklad, enligt Ukraina som vill frigöra sig från beroende av Elon Musk.
"Mycket nära": Ukrainas nästa vapen kan nå Moskva
Ukraina är ”mycket nära” att färdigutveckla en ballistisk missil med en hastighet på 2 200 meter per sekund och kapacitet att nå Moskva.
”Om Starlink vore operativt över Ryssland skulle Ukraina kunna slå mot högvärdiga mål betydligt effektivare än vad som är möjligt i dag”, säger Fire Points vd Iryna Terekh hos finska Tekniika & Talous.
Produkter från Fire Point kan användas för att genomföra långdistansanfall i Ryssland även utan uppkoppling via Space X:s Starlink, men med en lägre intensitet, hävdar ukrainska källor.
Fire Point har hittat vägar att genomföra långdistansanfall i Ryssland och mot ockuperade delar av Ukraina utan att vara beroende av Space X:s satellittjänster, hävdar Iryna Terekh.
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”Kan skydda ukrainska städer”
En ny taktisk ballistisk missil, utvecklad av Fire Point, kan bidra till att stärka skyddet av ukrainska städer, säger hon hos Devdiscourse.
Det är städer som utsatts för hårda angrepp från ryska styrkor samtidigt som Ukrainas luftförsvar lider av brist på resurser.
Ukrainsk militär är i hög grad beroende av Elon Musks Space X för satellitkommunikation över sitt territorium.
Landets ledning har bett företaget att utöka sin täckning till att även omfatta Ryssland, men under tio dagar den gångna månaden begränsades i stället Ukrainas användning av Space X, vilket försvårade försvaret mot drönare och möjligheterna att genomföra anfall.
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”Anfaller utan satellitlänk”
Iryna Terekh säger att Fire Point hittat alternativa lösningar som gör att man kan slutföra anfall utan en satellitlänk.
”Vi har byggt med det i åtanke. Fire Points system är utformade för att kunna slutföra ett uppdrag utan satellitlänk”, säger hon. ”Navigering som fungerar helt utan externa signaler är en prioritet.”
Terekh vill inte gå in på detaljer kring företagets lösningar, men klargör att full tillgång till Space X över Ryssland skulle innebära ett betydande lyft.
”Vi hittade ett sätt att tekniskt övervinna denna utmaning, men det täcker förmodligen bara 15 till 20 procent av vad vi skulle kunna göra om Starlink fungerade över Ryssland”, konstaterar Fire Points vd.
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Begränsades när Trump jagade olja
Begränsningarna kring Space X infördes samtidigt som Donald Trump satte press på Ukraina för att få landet att sluta attackera rysk olja.
Det var när Trump lyfte sanktionerna mot Ryssland för att få mer olja till USA inför det nu förlorade mellanårsvalet.
Fire Point och Iryna Terekh menar nu att Ukraina behöver ha tydliga regler kontra USA och Space X.
”Det vi vill ha är en allians med USA där reglerna är kända på förhand, så att frågan om huruvida vi får försvara oss inte behöver tas upp på nytt varannan vecka, beroende på någons humör”, säger hon.
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”Mycket nära” – kan användas i år
Ukraina har meddelat att den ballistiska missilen FP-7, som Fire Point utvecklat, nu för första gången använts i strid mot ett mål i ockuperade delar av Ukraina.
”Vår nya FP-7-robot kan bli ett värdefullt tillskott till den vapenarsenal som hjälper till att skydda våra städer”, säger Terekh.
Fire Point arbetar även med en annan ballistisk missil, FP-9, med en räckvidd på 800 kilometer. Terekh uppger av FP-9 är ”mycket nära” att vara redo för strid och kan börja användas under 2026.
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