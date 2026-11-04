"Mycket nära": Ukrainas nästa vapen kan nå Moskva

”Anfaller utan satellitlänk”

Iryna Terekh säger att Fire Point hittat alternativa lösningar som gör att man kan slutföra anfall utan en satellitlänk.

”Vi har byggt med det i åtanke. Fire Points system är utformade för att kunna slutföra ett uppdrag utan satellitlänk”, säger hon. ”Navigering som fungerar helt utan externa signaler är en prioritet.”

Terekh vill inte gå in på detaljer kring företagets lösningar, men klargör att full tillgång till Space X över Ryssland skulle innebära ett betydande lyft.

”Vi hittade ett sätt att tekniskt övervinna denna utmaning, men det täcker förmodligen bara 15 till 20 procent av vad vi skulle kunna göra om Starlink fungerade över Ryssland”, konstaterar Fire Points vd.

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Begränsades när Trump jagade olja

Begränsningarna kring Space X infördes samtidigt som Donald Trump satte press på Ukraina för att få landet att sluta attackera rysk olja.

Det var när Trump lyfte sanktionerna mot Ryssland för att få mer olja till USA inför det nu förlorade mellanårsvalet.

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Fire Point och Iryna Terekh menar nu att Ukraina behöver ha tydliga regler kontra USA och Space X.

”Det vi vill ha är en allians med USA där reglerna är kända på förhand, så att frågan om huruvida vi får försvara oss inte behöver tas upp på nytt varannan vecka, beroende på någons humör”, säger hon.

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Ukraina är nära att ha färdigutvecklad det vapen som kan nå Moskva och vara i bruk redan under 2026, enligt Fire Point som utvecklat missilen. (Foto: Efrem Lukatsky /AP-TT)

”Mycket nära” – kan användas i år

Ukraina har meddelat att den ballistiska missilen FP-7, som Fire Point utvecklat, nu för första gången använts i strid mot ett mål i ockuperade delar av Ukraina.

”Vår nya FP-7-robot kan bli ett värdefullt tillskott till den vapenarsenal som hjälper till att skydda våra städer”, säger Terekh.

Fire Point arbetar även med en annan ballistisk missil, FP-9, med en räckvidd på 800 kilometer. Terekh uppger av FP-9 är ”mycket nära” att vara redo för strid och kan börja användas under 2026.

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