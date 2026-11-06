Efter valfiaskot: Nu vänder de Trump ryggen

”Chockad” över Vances inlägg

Det oväntade inlägget fick Fox News konservative kommentator Marc Thiessen att utbrista att han var ”chockad” över inlägget från Vance.

”Det var, rent ut sagt, illojalt mot USA:s president”, slog Thiessen fast.

I Washington DC tolkas JD Vances agerande som ett tydligt tecken på att han vill bana väg för att bli Republikanernas presidentkandidat 2028.

Då kan det vara klokt att markera distans till Trump – och lätt att påminna sig om hur Vance, innan han fick bli vicepresident, kallade Trump ”idiot” och vid ett tillfälle beskrev honom som ”Amerikas Hitler”.

Vicepresidenten står samtidigt inför en svår balansgång, konstaterar en källa nära Vance hos Politico.

”Det är möjligt för honom att skapa ett visst avstånd till Trump. Men han kan omöjligen distansera sig helt. Han är trots allt Trumps vicepresident”, lyder analysen.

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JD Vance kampanjar – men var sedan snabb att ta avstånd efter fiaskot i mellanårsvalet. Vance anses vilja ta över Vita huset och markerar nu mot Trump. (Foto: Tom Brenner /AP-TT)

Fler markerar distans till Trump

Efter mellanårsvalet är Vance inte den ende republikan som försöker markera avstånd till presidenten.

En av de som har förhoppningar om att ta över Vita huset är Floridas avgående guvernör Ron DeSantis.

”Det råder ingen tvekan om att mellanårsvalet var ett tydligt avvisande av presidenten och kongressen – från demokrater, oberoende väljare och till och med vissa republikaner som röstade på motståndarpartiet”, säger han hos Fox News.

”Väljarna lovades stordåd, men löftena infriades inte”, hävdar DeSantis.

Nikki Haley, tidigare republikansk presidentkandidat, är även hon kritisk mot Trump och Republikanerna efter mellanårsvalet.

”Slutsatsen är att republikanerna inte lyssnade på det amerikanska folket. De lyssnade på Washington”, säger Haley hos NBC.

”Samtidigt som amerikanerna påpekade att matvaror är dyra, bensin är dyr och sjukvårdskostnaderna är höga, lyssnade ni inte. I stället fick man i Washington se egennytta, korruption och festande”, summerar hon.

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