Nu kommer de digitala körkorten – här gäller de i november

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Mest uppmärksammat är kanske det digitala körkortet. De ska vara giltiga i 15 år, jämfört med de fysiska kortens 10 år. Fördelarna är många, konstaterar Vi Bilägare: Risken att glömma kortet hemmavid minskar när det alltid finns tillgängligt i telefonen, det blir lättare att standardisera utförandet för EU-länderna (och ha koll på vilka körkort som är giltiga) och man menar även att processen för att förnya eller byta ut sitt körkort ska bli smidigare.

Prognosen från svenska myndigheter är att de digitala körkorten kommer att dröja i Sverige. Först 2030 verkar det bli aktuellt, enligt Transportstyrelsens information på ämnet. Men i ett annat EU-land blir de verklighet redan i slutet av november.

Mobilen räcker vid poliskontroll

Tyska Motor1 rapporterar att det från och med slutet av månaden ska gå att lagra körkortet i sin smartphone. Vid en poliskontroll i Tyskland räcker då mobilen som bevis på att man har körkort. Det traditionella körkortet i plastformat kan tyskarna lämna hemma.

Den digitala lösningen är egentligen inget helt nytt. Sedan ett år tillbaka har tyskarna kunnat lägga in sitt registreringsbevis i mobilen via en kostnadsfri app, där ska körkortet nu också kunna läggas in.

För att komma igång krävs ett tyskt id-kort med aktiverad e-legitimation och en tillhörande sexsiffrig pinkod. Svenskar som kör genom Tyskland kan alltså inte få det digitala körkortet, och behöver därmed få med sig sitt fysiska körkort på resan.

För tyskarna kommer dock det digitala körkortet med lite av en hake. I och med att landet är så tidigt med införandet har kringliggande länder inte hunnit med. Tyskar som ska köra i andra EU-länder behöver därför också ta med sitt vanliga körkort att visa upp vid eventuella poliskontroller.

Men, per EU-direktiven ska övriga länder följa den tyska utvecklingen och ha infört digitala körkort senast 2031.

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Helt frivilligt

Den tyska tidningen skriver att det är helt frivilligt att gå över till den digitala varianten. Det vanliga körkortet fortsätter att gälla precis som tidigare, och den som hellre har sitt plastkort i plånboken behöver inte göra någonting alls.

Och detsamma ska gälla också i Sverige när de digitala körkorten blir aktuella.