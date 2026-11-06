Mer i plånboken – rekordstor julhandel väntas

Handelns viktigaste period stundar. Vi väntas lägga mer pengar på både julmaten och klapparna, visar en prognos från Svensk Handels analysbolag HUI Research.

Totalt sett spås handeln sälja för cirka 104 miljarder kronor i december i år, återigen ett försäljningsrekord om prognosen står sig.

Försäljningen i detaljhandeln väntas öka med 6 procent i december jämfört med i fjol, i fasta priser (det vill säga rensat för inflationen).

Efter några ganska tuffa ekonomiska år så går hushållen in i den här julhandeln med väldigt mycket bättre förutsättningar än vad man haft på flera år, säger William Lindquist.

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HUI spår det största lyftet inom dagligvaruhandeln.

Julmaten är alltid väldigt central under hela julen. Just i år så har vi en väldigt god möjlighet att köpa mer julmat än vad vi gjort på länge.

Och den tillfälligt sänkta matmomsen väntas inte bara gynna dagligvaruhandeln, menar William Lindquist.

Den får även effekter på hela detaljhandeln. Den frigjorda köpkraften, de pengar som sparas genom att det blir billigare att handla mat, kan också gå till annan konsumtion som gynnar andra delar av handeln.

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Julen är viktig för hela detaljhandeln, men särskilt inom vissa branscher.

Leksakshandeln har drygt en femtedel av hela årets försäljning som sker under december.