Att ta en tupplur mitt på dagen är för många av oss en självklarhet. En ny amerikansk studie visar emellertid att äldre som ofta slumrar till under dagen löper betydligt högre risk att utveckla demens.
Somnar du ofta på dagen? Ny studie kopplar det till demensrisk
Det där med att ta en tupplur mitt på dagen är ganska brett, beroende på vem man frågar.
Är det 20 minuter eller en timme som gäller?
Att ta en tupplur mitt på dagen kan kompensera för förlorad nattsömn samt förbättra minne och kognition, men det kan också störa din nattsömn, visar tidigare forskning.
Att sova mitt på dagen kan även leda till ökad dödlighet, har studier visat.
”Överdriven dagssömn senare i livet är ofta kopplad till neurodegenerativa sjukdomar, hjärt-kärlproblem och andra kroniska tillstånd”, säger forskaren Chenlu Gao.
Ny studie kopplar tupplurar till demens
Nu kommer en dubbel käftsmäll för alla dem som inte klarar sig utan den där tuppluren mitt på dagen.
Forskare vid amerikanska Johns Hopkins University har upptäckt ett tydligt samband mellan återkommande tupplurar och ökad risk för demens.
I studien, som omfattade 995 personer över 65 år, hade deltagare som sov middag nästan varje dag 48 procent högre relativ risk att utveckla demens än de som sällan eller aldrig gjorde det.
Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Journals of Gerontology.
Förändrade sovvanor kan vara en varningssignal
Om du behöver sova mitt på dagen, känner dig helt plötsligt trött och längtar efter sängen, fast det är långt till nattsömnen?
Det kan vara ett tidigt tecken på att allt inte står rätt till i kroppen, menar forskarna i studien.
Förändrade sovvanor kan på sikt bli ett sätt att identifiera personer som behöver undersökas närmare, enligt ScienceAlert.
”Mer frekventa tupplurar kan vara ett tecken på förändringar i hjärnan, snarare än en orsak till de hjärnförändringar som leder till demens”, säger Adam Spira, professor och sömnforskare vid Johns Hopkins University.
I studien tog han och andra forskare reda på om tupplurarna var planerade och hur länge de varade.
De som inte planerade sina tupplurar hade störst risk, medan det därmed är bättre att planera sin sovstund.
Även korta tupplurar kopplas till demensrisk
Tidigare har korta tupplurar på upp till 20 minuter, ”power naps”, varit väldigt effektiva för att få tillbaka energi.
Forskarna i den nya studien fann dock att även korta tupplurar på högst 30 minuter var kopplade till ökad demensrisk.
Det betyder däremot inte att korta tupplurar orsakar demens. Forskarna misstänker som sagt att ett ökat behov av dagssömn kan vara ett tidigt tecken på förändringar i hjärnan.
”Att följa människors tupplursvanor skulle kunna fungera som en tidig och lättillgänglig markör för att identifiera äldre med förhöjd demensrisk”, säger Kening Jiang, studiens försteförfattare vid Johns Hopkins University.
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