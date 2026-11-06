Somnar du ofta på dagen? Ny studie kopplar det till demensrisk

Förändrade sovvanor kan vara en varningssignal

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Om du behöver sova mitt på dagen, känner dig helt plötsligt trött och längtar efter sängen, fast det är långt till nattsömnen?

Det kan vara ett tidigt tecken på att allt inte står rätt till i kroppen, menar forskarna i studien.

Förändrade sovvanor kan på sikt bli ett sätt att identifiera personer som behöver undersökas närmare, enligt ScienceAlert.

”Mer frekventa tupplurar kan vara ett tecken på förändringar i hjärnan, snarare än en orsak till de hjärnförändringar som leder till demens”, säger Adam Spira, professor och sömnforskare vid Johns Hopkins University.

I studien tog han och andra forskare reda på om tupplurarna var planerade och hur länge de varade.

De som inte planerade sina tupplurar hade störst risk, medan det därmed är bättre att planera sin sovstund.

Även korta tupplurar kopplas till demensrisk

Tidigare har korta tupplurar på upp till 20 minuter, ”power naps”, varit väldigt effektiva för att få tillbaka energi.

Forskarna i den nya studien fann dock att även korta tupplurar på högst 30 minuter var kopplade till ökad demensrisk.

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Det betyder däremot inte att korta tupplurar orsakar demens. Forskarna misstänker som sagt att ett ökat behov av dagssömn kan vara ett tidigt tecken på förändringar i hjärnan.

”Att följa människors tupplursvanor skulle kunna fungera som en tidig och lättillgänglig markör för att identifiera äldre med förhöjd demensrisk”, säger Kening Jiang, studiens försteförfattare vid Johns Hopkins University.

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