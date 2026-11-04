Korruptionsskandal i Ukraina: Hög militär hotade polis med vapen

Det har de gjort för att säkra skydd för callcenter och andra olagliga verksamheter vilka bland annat varit aktiva inom bedrägerier.

Den senaste utvecklingen är en del i en bredare utredning av ett påstått nätverk som skyddar organiserade bedrägerier, skriver Kyiv Independent.

I september avslöjade Nabu, den nationella antikorruptionsbyrån, organiserade brott som påstods involvera även högre tjänstemän från riksåklagarmyndigheten.

De avslöjandena fällde dåvarande riksåklagaren Ruslan Kravchenko, som sedan valde att fly från Ukraina.

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Fanns hos flera myndigheter

Nabu och Sapo, den specialiserade åklagarmyndigheten för antikorruption, säger att den nyligen avslöjade gruppen involverade högre tjänstemän från Ukrainas säkerhetstjänst (SBU), den nationella polisen och riksåklagarmyndigheten, samt ”medlemmar av kriminella grupper”.

Efter avslöjandena avskedade SBU:s chef Oleksandr Poklad två högt uppsatta tjänstemän som kopplats till ärendet, och lovade ”fullt stöd och bistånd” i utredningarna.

”Säkerhetstjänsten förväntar sig en transparent, objektiv och opartisk utredning”, meddelade SBU:s presstjänst på Telegram, utan att nämna namnen på de avskedade tjänstemännen.

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