Korruptionsskandal i Ukraina: Hög militär hotade polis med vapen

Ukrainska myndigheter har avslöjat vad man kallar en kriminell grupp. Andra talar om en fortsatt maktkamp inom ledningen i Ukraina.
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Under onsdagen meddelade Ukrainas antikorruptionsmyndigheter att man avslöjat vad man beskriver som en kriminell grupp, vilken anklagas för att ”systematiskt muta” högre tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter.
Det har de gjort för att säkra skydd för callcenter och andra olagliga verksamheter vilka bland annat varit aktiva inom bedrägerier.
Den senaste utvecklingen är en del i en bredare utredning av ett påstått nätverk som skyddar organiserade bedrägerier, skriver Kyiv Independent.
I september avslöjade Nabu, den nationella antikorruptionsbyrån, organiserade brott som påstods involvera även högre tjänstemän från riksåklagarmyndigheten.
De avslöjandena fällde dåvarande riksåklagaren Ruslan Kravchenko, som sedan valde att fly från Ukraina.
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Fanns hos flera myndigheter
Nabu och Sapo, den specialiserade åklagarmyndigheten för antikorruption, säger att den nyligen avslöjade gruppen involverade högre tjänstemän från Ukrainas säkerhetstjänst (SBU), den nationella polisen och riksåklagarmyndigheten, samt ”medlemmar av kriminella grupper”.
Efter avslöjandena avskedade SBU:s chef Oleksandr Poklad två högt uppsatta tjänstemän som kopplats till ärendet, och lovade ”fullt stöd och bistånd” i utredningarna.
”Säkerhetstjänsten förväntar sig en transparent, objektiv och opartisk utredning”, meddelade SBU:s presstjänst på Telegram, utan att nämna namnen på de avskedade tjänstemännen.
Hotade med skjutvapen
Under onsdagen har myndigheten genomfört husrannsakningar hos SBU-tjänstemän, med stöd av ett beslut från Ukrainas högsta domstol för bekämpning av korruption.
Det har inte gått smärtfritt. Antikorruptions-myndigheten uppger att ”en högt uppsatt SBU-tjänsteman” försvårade husrannsakan och till och med hotade med skjutvapen.
Mediesajten Ukrainska Pravda rapporterar, med hänvisning till anonyma källor, att det rör sig om generalmajoren Serhii Duka, förste biträdande chef för en central avdelning inom SBU.
Antikorruptions-myndigheten uppger vidare att SBU-specialstyrkor anlänt till platsen. Nabu betecknar säkerhetstjänstens agerande som ”oacceptabelt”.
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”Flera brottsutredningar”
Två andra tjänstemän vars lokaler enligt uppgift genomsökts av Nabu under dagen är överste Anton Kravchenko, chef för SBU:s huvuddirektorat för intern säkerhet, och Oleksandr Kovalchuk, förste biträdande chef för SBU:s avdelning för skydd av nationell statlighet.
SBU uppger att utredningsåtgärderna genomförs inom ramen för flera brottsutredningar.
”Säkerhetstjänsten stöder en objektiv och opartisk utredning och samarbetar kring de processuella åtgärderna”, står det i uttalandet.
Den nationella polisen meddelar att den bistår Nabu och har stängt av de poliser som är inblandade i ärendet.
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Långvarig konflikt och maktkamp
Antikorruptionsmyndigheterna och säkerhetstjänsten SBU har befunnit sig i en långvarig konflikt, en del av en bredare maktkamp mellan Nabu och presidentkansliet.
Förra sommaren försökte regeringen begränsa antikorruptionsmyndigheternas oberoende, vilket utlöste protester över hela landet.
Sedan dess har antikorruptionsorganen utrett flera högt uppsatta tjänstemän och allierade till president Volodymyr Zelenskyj, samtidigt som de rapporterar om fortsatta påtryckningar från SBU.
Under 2025 grep säkerhetstjänsten flera Nabu-anställda med hänvisning till påstådda kopplingar till Ryssland.
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