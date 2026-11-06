Ryska regioner skär ned ersättningen till soldatfamiljer – med 95 procent

Det mest drastiska exemplet finns i republiken Basjkirien. Där har ersättningen sänkts från 2 miljoner rubel till 100 000 rubel. Det motsvarar en minskning med 95 procent.

Förändringen har skett stegvis. Sedan våren har flera regioner genomfört liknande nedskärningar, däribland Saratov, Samara och Belgorod.

Krigets kostnader pressar regionerna

Ersättningarna är regionala tillägg till den federala kompensation som betalas ut till familjer efter en soldats död. Nivåerna har varierat kraftigt mellan olika delar av Ryssland.

Under krigets första år höjde flera regioner ersättningarna för att locka män att skriva kontrakt med militären. Nu har den ekonomiska situationen vänt.

I Uljanovskregionen har ersättningen exempelvis sänkts från 1 miljon till 50 000 rubel. I Kemerovo har den minskat från 3 miljoner till 1 miljon rubel. Omsk har halverat sin utbetalning från 1 miljon till 500 000 rubel, enligt Meduza.

Allt mindre utrymme

Kriget har ökat utgifterna för militärrelaterade stödprogram, samtidigt som regionerna har fått allt mindre ekonomiskt utrymme.

Enligt Bloomberg är utvecklingen ett tecken på hur kostnaderna för invasionen i allt högre grad belastar även de regionala myndigheterna.

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För familjerna innebär det att en ekonomisk utfästelse som tidigare kunde uppgå till flera miljoner rubel nu i vissa fall bara ger en bråkdel av beloppet.

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