Bästa vapnet mot Putin: "Mer stöd till Ukraina"

Försvar kontra säkerhet

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”Därför beställs krigsmateriel, soldater utbildas och bataljoner grupperas därefter. Försvarsbudgetarna har skjutit i höjden för att möta utmaningen”, påpekar tidskriften.

Innan Ryssland invaderade Ukraina nådde de flesta länder inte upp till två procent av BNP till vapen och militär, nu är de på väg mot 3,5 procent.

Det som bör diskuteras, enligt The Economist, är hur resurserna bör fördelas mellan rent försvar och säkerhet i en vidare bemärkelse.

En stor del av satsningen på 3,5 procent av BNP har utformats med utgångspunkt i risken för ett erövringskrig, ett scenario som framstår som dårskap, även för en så oberäknelig ledare som Vladimir Putin, konstaterar man.

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Ryssland för redan krig

Samtidigt för Ryssland redan ett slags krig mot Europa i form av en ständig ström av sabotage och provokationer.

Forskare vid International Centre for Counter-Terrorism har sedan 2022 dokumenterat över 180 sådana incidenter med koppling till Ryssland.

Vissa är knappt mer än avancerad skadegörelse, utförd av småkriminella som rekryterats via internet för några hundra euro. Andra är så hänsynslösa att personskador förr eller senare verkar oundvikliga, skriver The Economist.

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Att skydda Europa mot sabotage och fula knep är en komplex uppgift. Den stora frågan blir hur man ska kunna sätta stopp för Ryssland utan att riskera en kraftig upptrappning.

”Det finns ett enkelt sätt för européerna att visa Kreml att deras skrämseltaktik är meningslös”, svarar The Economist på den frågan.

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Ryska drönaren i Leipzig är ett exempel på det hybridkrig Ryssland genomför mot väst. ”Möt det med mer stöd till Ukraina”, är ett förslag. (Foto: Heiko Rebsch /AP-TT)

”Visa Ryssland – stötta Ukraina”

”Mycket av det ryska illasinnade agerandet syftar i grund och botten till att undergräva det europeiska stödet för Ukraina”, skriver man och påpekar att i november ska Europa enas om ett nytt stödpaket för Ukraina.

”Ett generöst erbjudande skulle sända en tydlig signal om att ryska sabotage inte kommer att få Europa att vackla i sitt stöd”, slår The Economist fast.

”Den nuvarande freden, hur skör den än må vara, kan bara upprätthållas genom orubblig beslutsamhet.”

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