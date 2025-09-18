Pensioner, Trump-avtal och börsen – här är torsdagens snackisar

Donald Trump har precis avslutat sitt besök i Storbritannien och där har man, förutom festligheter slutit ett stort avtal gällande miljarder i investeringar i techindustrin där storföretag som Blackstone, Nvidia och Microsoft är intresserad av att investera i landet. Samförstånd om Palestina och Ukraina däremot var inte lika lätt att nå fram.

Samtidiga brittiska nyheter gör gällande att landets centralbank, till skillnad från sin amerikanska motsvarighet, väljer att lämna sin styrränta oförändrad på 4 procent. Detta på grund av rädsla för inflation.

Utdelningsregn 2026 och frågor om Klarna

För investerare, stora som små, är det många som undrar vad man ska satsa på inför nästa är. I en ny analys från Placera har flera potentiella vinnaraktier pekats ut, däribland bankaktier, Volvo, fastighetsaktier med mera.

Ett tips som allt färre ger till investerare är dock Saab. Inte nödvändigtvis på grund av att bolaget väntas prestera dåligt så mycket som att aktien nu är klart övervärderad, särskilt i relation till andra försvarsbolag.

Samtidigt är det gamla rådet om att satsa på indexfonder för att tjäna pengar på börsen fortfarande gångbart enligt experterna.

En kontroversiell fråga just nu är Sebastian Siemiatkowski planerade flytt av sin Klarna-aktier för 9,5 miljarder till investmentbolaget Flat Capital. Branschkännarnas går från att kalla draget ”drastiskt” till att beskriva det som ett ”spektakulärt svek”.