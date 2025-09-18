Dagens PS
Pensioner, Trump-avtal och börsen – här är torsdagens snackisar

Trump ingår avtal med Storbritannien som inte sänker räntan. Samtidigt får Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski kritik. (Foto: Evan Vucci/ Jordan Pettitt/AP/TT/ Axel Hilleskog/SvD/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Torsdagen bjöd inte på några stora nyhetssmällar men världen var så klart i rörelse som alltid. Som så ofta var det dock händelser på börsen av intresse och USA:s president i fokus, men även pensioner.

Donald Trump har precis avslutat sitt besök i Storbritannien och där har man, förutom festligheter slutit ett stort avtal gällande miljarder i investeringar i techindustrin där storföretag som Blackstone, Nvidia och Microsoft är intresserad av att investera i landet. Samförstånd om Palestina och Ukraina däremot var inte lika lätt att nå fram.

Samtidiga brittiska nyheter gör gällande att landets centralbank, till skillnad från sin amerikanska motsvarighet, väljer att lämna sin styrränta oförändrad på 4 procent. Detta på grund av rädsla för inflation.

Utdelningsregn 2026 och frågor om Klarna

För investerare, stora som små, är det många som undrar vad man ska satsa på inför nästa är. I en ny analys från Placera har flera potentiella vinnaraktier pekats ut, däribland bankaktier, Volvo, fastighetsaktier med mera.

räntan
Bank of Englands guvernör Andrew Bailey. (Foto: Jordan Pettitt/AP/TT)

Ett tips som allt färre ger till investerare är dock Saab. Inte nödvändigtvis på grund av att bolaget väntas prestera dåligt så mycket som att aktien nu är klart övervärderad, särskilt i relation till andra försvarsbolag.

Samtidigt är det gamla rådet om att satsa på indexfonder för att tjäna pengar på börsen fortfarande gångbart enligt experterna.

En kontroversiell fråga just nu är Sebastian Siemiatkowski planerade flytt av sin Klarna-aktier för 9,5 miljarder till investmentbolaget Flat Capital. Branschkännarnas går från att kalla draget ”drastiskt” till att beskriva det som ett ”spektakulärt svek”.

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

Relevance: "Vi växer, trots marknadsläget"

Varning för lägre pensioner

För den som funderar på att gå i pension kan det nu vara extra viktigt att fundera på när man bör göra det.

Nästa år höjs åldern för hur tidigt du kan börja ta ut din allmänna pension och att ta ut en för tidig pension kan kosta stora belopp varje månad. Både 2 000 kronor högre skatt, och även 7 000 kronor lägre allmän pension och tjänstepension.

Samtidigt sitt många svenskar och betalar för stora avgifter på sina tjänstepensioner.

Och även om man har tillräckligt i pension, eller i inkomst kan det finnas risk för att den kommer att gå åt till att betala elräkningar. Blir det kallt och vindstilla i vinter kan det stå många dyrt.

BörsenDonald TrumpKlarnaPensionerSaab
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

