Torsdagen bjöd inte på några stora nyhetssmällar men världen var så klart i rörelse som alltid. Som så ofta var det dock händelser på börsen av intresse och USA:s president i fokus, men även pensioner.
Pensioner, Trump-avtal och börsen – här är torsdagens snackisar
Miljarder till tech när USA och Storbritannien sluter avtal
USA:s president Donald Trump avslutade sitt andra statsbesök i Storbritannien. Den här gången låg fokus på affärer, tekniksamarbeten och utrikespolitiska frågor. Torsdagen präglades av bilaterala möten mellan premiärminister Keir Starmer och president Donald Trump på 1500-talsherrgården Chequers. Där undertecknade ledarna bland annat ett omfattande teknik- och investeringsavtal, rapporterar SVT. Avtalet, benämnt “Tech Prosperity Deal”, är …
Rasrisk: Öresundsbron stängd för trafik
Öresundsbron har stängt på torsdagen på grund av rasrisk och det finns inga uppgifter om när den kan öppna igen. All biltrafik är stängd. Den viktiga förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn är av säkerhetsskäl avstängd och det är oklart när den kan öppnas för biltrafik från Sverige till Danmark igen. Tågtrafiken och trafiken från Danmark …
Tv-program stoppas efter uttalanden om Charlie Kirk
Disney har beslutat att tillfälligt ta bort Jimmy Kimmel Live! från tablån. Bakgrunden är programledarens kommentarer om mordet på den konservative aktivisten Charlie Kirk – uttalanden som väckt politisk storm och hård kritik från flera håll. En talesperson för ABC bekräftade på onsdagen att programmet ställs in tills vidare. ”Jimmy Kimmel Live!’ kommer att ställas …
Här kan det bli utdelningsregn 2026 – stora skillnader mellan bankerna
Det är långt kvar till börsens säsong för utdelningar på senvåren men redan nu går det att ana var det kan bli bra klirr på kontot för aktieägarna. För utdelningsjägare som vill hitta avkastning i banksektorn kan det verkligen löna sig att välja rätt bankaktie att satsa på. Läs även: Feds ränteprognos för 2026 våt …
Det göms i miljardärernas hemliga valv
När det gäller att förvara dyrbarheter i vad som beskrivs som ett av världens säkraste valv lämnas inget åt slumpen. Miljardärerna förvarar dock ibland saker som kan uppfattas som något udda. Valvet ligger i Londons West End. Världens säkraste valv Det beskrivs som Europas och kanske världens säkraste valv. Skulle en räv eller nåt annat …
Donald Trump har precis avslutat sitt besök i Storbritannien och där har man, förutom festligheter slutit ett stort avtal gällande miljarder i investeringar i techindustrin där storföretag som Blackstone, Nvidia och Microsoft är intresserad av att investera i landet. Samförstånd om Palestina och Ukraina däremot var inte lika lätt att nå fram.
Europa går inte längre att styra – populister på frammarsch. Realtid
Samtidiga brittiska nyheter gör gällande att landets centralbank, till skillnad från sin amerikanska motsvarighet, väljer att lämna sin styrränta oförändrad på 4 procent. Detta på grund av rädsla för inflation.
Utdelningsregn 2026 och frågor om Klarna
För investerare, stora som små, är det många som undrar vad man ska satsa på inför nästa är. I en ny analys från Placera har flera potentiella vinnaraktier pekats ut, däribland bankaktier, Volvo, fastighetsaktier med mera.
Ett tips som allt färre ger till investerare är dock Saab. Inte nödvändigtvis på grund av att bolaget väntas prestera dåligt så mycket som att aktien nu är klart övervärderad, särskilt i relation till andra försvarsbolag.
Samtidigt är det gamla rådet om att satsa på indexfonder för att tjäna pengar på börsen fortfarande gångbart enligt experterna.
Klippläge för Klarna-anställda – får aktie-gräddfil. Dagens PS
En kontroversiell fråga just nu är Sebastian Siemiatkowski planerade flytt av sin Klarna-aktier för 9,5 miljarder till investmentbolaget Flat Capital. Branschkännarnas går från att kalla draget ”drastiskt” till att beskriva det som ett ”spektakulärt svek”.
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Varning för lägre pensioner
För den som funderar på att gå i pension kan det nu vara extra viktigt att fundera på när man bör göra det.
Nästa år höjs åldern för hur tidigt du kan börja ta ut din allmänna pension och att ta ut en för tidig pension kan kosta stora belopp varje månad. Både 2 000 kronor högre skatt, och även 7 000 kronor lägre allmän pension och tjänstepension.
Så mycket kostar Göran Perssons “rabatt” på din pension. E55
Samtidigt sitt många svenskar och betalar för stora avgifter på sina tjänstepensioner.
Och även om man har tillräckligt i pension, eller i inkomst kan det finnas risk för att den kommer att gå åt till att betala elräkningar. Blir det kallt och vindstilla i vinter kan det stå många dyrt.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Ryssland rustar statskassan mot oljeprisfall
Ryssland ska göra sig mindre beroende av oljeintäkterna för att klara ekonomin. En ny regel ska säkra budgeten för framtiden. Rysslands finansministerium meddelade på torsdagen en ny åtgärd. Den syftar till att minska statens beroende av oljeintäkter. Den skyddar budgeten mot prisfluktuationer och västerländska sanktioner mot energiexporten, rapporterar Reuters. Enligt planen, som ska införas nästa …
I helgen öppnar Kapten Jack – ny kvarterspub i city
Kapten Jack, en modern kvarterspub med brittisk-svensk själ, öppnar nu i korsningen Malmskillnadsgatan och Mäster Samuelsgatan. Bakom satsningen står Kristofer Sandström och Christian Olsson på Stockholm Krogbolag, som redan driver Tennstopet, Tennstopet Grill, Kommendören och Tako. Lokalen har byggts om från grunden med mörka träslag, mjuk belysning och klassiska pubdetaljer. Ambitionen är att skapa ett …
Saab hyllas på börsen – men analytikerna säger sälj
Saab har stuckit iväg på börsen likt en raket sedan 2022. Men nu börjar allt fler analytiker säga att aktien är övervärderad. Senast ut är Handelsbanken. Försvarsbolaget Saab (börskurs Saab) började få sig en skjuts redan i och med invasionen av Ukraina men kanske allra bäst har det gått för bolaget under 2025. Sedan i …