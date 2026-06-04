Huset där du kan leva på stor fot

Haines kallade sig ”colonel”, dock utan att vara överste, och sålde skor. Det gick bra för den enligt uppgiften både excentriske och spektakuläre mannen som framför allt gjorde sig en förmögenhet på att sälja enkla arbetskängor billigt.

Chalmers: Nu ska vi bygga hus med jäst. Dagens PS

Storlek okänd

Med tiden blev han även välkänd för sin udda reklamknep och stundtals drastiska marknadsföring.

Så när han slog till i Yorklyn, Pennsylvania, 1948 blev ingen särskilt förvånad, konstaterar Atlas Obscura.

Vad fanns egentligen kvar att göra förutom att bygga ett hus som en sko, 7,5 meter långt och 14,5 meter högt. Vad det motsvarar i skostorlek är outrett.

Huset har i vilket fall en struktur av trä, tråd och cement och är utsmyckat med glasmålningar.