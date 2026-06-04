Bo i en sko? Det gick innan Shoe House blev museum. Då kunde du till och med boka en bröllopsresa med full sula här.
Huset där du kan leva på stor fot
Du kommer ihåg låten. ”Zvampen”, Musik av Janne Schaffer, text av Lasse Åberg, en hit med Electric Banana Band och refrängen ”Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp”.
Mahlon N Haines gjorde det. Fast i en sko.
Haines kallade sig ”colonel”, dock utan att vara överste, och sålde skor. Det gick bra för den enligt uppgiften både excentriske och spektakuläre mannen som framför allt gjorde sig en förmögenhet på att sälja enkla arbetskängor billigt.
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Storlek okänd
Med tiden blev han även välkänd för sin udda reklamknep och stundtals drastiska marknadsföring.
Så när han slog till i Yorklyn, Pennsylvania, 1948 blev ingen särskilt förvånad, konstaterar Atlas Obscura.
Vad fanns egentligen kvar att göra förutom att bygga ett hus som en sko, 7,5 meter långt och 14,5 meter högt. Vad det motsvarar i skostorlek är outrett.
Huset har i vilket fall en struktur av trä, tråd och cement och är utsmyckat med glasmålningar.
Populärt för bröllopsresan
Generöst nog reserverade han inte huset bara för egen del. Han öppnade även dörrarna till skon/huset för äldre och även för nygifta som ville tillbringa semester eller bröllopsmånad där.
Alla som gifte sig i en stad där någon av hans skobutiker fanns, var välkomna att bo på Shoe House.
För bröllopsparen ställde Haines dessutom upp med hembiträde, kock, chaufför och bil till deras förfogande och ekiperade dem från topp till tå i samarbete med lokala butiker.
Saga – men kanske en annan?
Nygifta fick chansen att leva som kung och drottning i en saga, men kanske inte den saga de ursprungligen drömt om, konstaterar Atlas Obscura.
Efter att ha haft ett stort antal ägare efter Haines död 1962, har Shoe House nu byggts om och innehåller ett museum över ”överste ” Mahlon N Haines märkliga liv.
Och är du inte rädd för fotsvett finns fortfarande möjlighet att köpa en glass på den guidade turen skon runt.