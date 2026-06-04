Nu har Sverige fått sitt nya ”Air Force One”. Statsflygplanet ska kunna förflytta Sveriges högsta ledning – men vi köpte det begagnat.
Här är Sveriges nya "Air Force One"
Med 1 juni överlämnades det nya statsflyget Transportflyg 106 till flygvapnet. Det nya statsflygplanet ökar förmågan att snabbt och säkert genomföra strategiska persontransporter, enligt Försvarsmakten.
”En viktig del i att säkerställa att Sveriges högsta ledning kan förflyttas under alla förhållanden”, skriver man om det plan som ska ta såväl kungahuset som regeringen ur hetluften om det krävs.
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På Arlanda för snabb beredskap
Det moderna flygplanet Bombardier Global 6500 (TP 106) ersätter statsflygets nuvarande, Gulfstream IV (TP 102C) och Gulfstream G550 (TP 102D).
Den formella överlämningsceremonin genomfördes när FMV överlämnade flygplanet till flygvapnets chef Jonas Wikman, som i sin tur överlämnade det till Mattias Ottis som är chef för Skaraborgs flygflottilj F7.
Flygplanen, två till antalet, kommer att opereras av 75:e statsflygsskvadronen som tillhör F 7, men är placerade på Arlanda för snabb beredskap.
”75:e statsflygsskvadronen är ett krigsförband och måste ha förmågan till säker transport av rikets ledning, globalt och under förhöjda hotnivåer”, säger Jonas Wikman.
”En av Försvarsmaktens uppgifter är att skydda Sveriges handlingsfrihet mot militära och politiska påtryckningar, därför är strategiska persontransporter av den högsta ledningen en prioriterad uppgift.”
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”Strategiska persontransporter”
TP 106 erbjuder hög driftsäkerhet, lång räckvidd och modern teknik som möter dagens krav på tillgänglighet och operativ effekt, enligt Försvarsmakten.
75:e statsflygsskvadronen deltar regelbundet i flygvapnets övningar för att kunna omgruppera till andra flygplatser och verka vid förhöjd hotnivå.
Detta säkerställer förmågan att genomföra strategiska persontransporter både nationellt och internationellt, även under krävande omständigheter, menar man.
Kungen och regeringen först
De nya planen har en räckvidd på cirka 12 200 kilometer och en marschfart motsvarande cirka 902 km/h. I planen finns två Rolls Royce Pearl 15-motorer.
Planen har köpts begagnade till ett pris som enligt FMV, Försvarets materielverk, ligger på cirka 1,1 miljarder kronor.
Sveriges statsflyg, som regleras i Statsflygsförordningen, har bland annat som uppgift att snabbt kunna förflytta regeringen, kungahuset och den militära ledningen även över långa distanser.
Fram tills nu har Sveriges statsflyg bestått av två Gulfstream-modeller från 1995 respektive 2008.
De senaste åren har FMV letat efter nya plan som kan uppfylla kraven på att bland annat kunna genomföra två parallella långdistansflygningar till Nordamerika eller Asien.
Lösningen hittade man alltså på begagnat-marknaden för strax över miljarden.