Här är Sveriges nya "Air Force One"

”En viktig del i att säkerställa att Sveriges högsta ledning kan förflyttas under alla förhållanden”, skriver man om det plan som ska ta såväl kungahuset som regeringen ur hetluften om det krävs.

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På Arlanda för snabb beredskap

Det moderna flygplanet Bombardier Global 6500 (TP 106) ersätter statsflygets nuvarande, Gulfstream IV (TP 102C) och Gulfstream G550 (TP 102D).

Den formella överlämningsceremonin genomfördes när FMV överlämnade flygplanet till flygvapnets chef Jonas Wikman, som i sin tur överlämnade det till Mattias Ottis som är chef för Skaraborgs flygflottilj F7.

Flygplanen, två till antalet, kommer att opereras av 75:e statsflygsskvadronen som tillhör F 7, men är placerade på Arlanda för snabb beredskap.

”75:e statsflygsskvadronen är ett krigsförband och måste ha förmågan till säker transport av rikets ledning, globalt och under förhöjda hotnivåer”, säger Jonas Wikman.

”En av Försvarsmaktens uppgifter är att skydda Sveriges handlingsfrihet mot militära och politiska påtryckningar, därför är strategiska persontransporter av den högsta ledningen en prioriterad uppgift.”

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