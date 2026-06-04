Storbankens galna prognos: SpaceX kommer att explodera

Enligt prognoser från investmentbanken Goldman Sachs väntas intäkterna från SpaceX AI-enhet öka från 3,2 miljarder dollar 2025 till otroliga 322 miljarder dollar år 2030.

Väntas bli en av de största noteringarna

Det motsvarar en hundrafaldig ökning på fem år och skulle göra AI-verksamheten till koncernens klart största affärsområde.

Totalt väntas SpaceX omsätta 474 miljarder dollar år 2030, jämfört med 18,7 miljarder dollar i fjol. Av dessa intäkter beräknas AI-verksamheten stå för mer än två tredjedelar, skriver Financial Times.

Prognoserna ligger till grund för den försäljningsprocess som nu inleds inför den väntade börsintroduktionen.

Affären kan komma att dra in upp till 86 miljarder dollar och bli en av de största börsnoteringarna någonsin.