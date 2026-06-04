AI kommer att vara en kassako utan dess like för SpaceX. Det är prognosen som Goldman Sachs står för inför den stundande börsnoteringen.
Storbankens galna prognos: SpaceX kommer att explodera
Elon Musks rymd- och teknikimperium SpaceX siktar på en värdering på enorma 1,78 biljoner dollar inför en planerad börsnotering.
Bakom den höga värderingen ligger framför allt förväntningar på en explosionsartad tillväxt för bolagets AI-verksamhet under de kommande åren.
Enligt prognoser från investmentbanken Goldman Sachs väntas intäkterna från SpaceX AI-enhet öka från 3,2 miljarder dollar 2025 till otroliga 322 miljarder dollar år 2030.
Väntas bli en av de största noteringarna
Det motsvarar en hundrafaldig ökning på fem år och skulle göra AI-verksamheten till koncernens klart största affärsområde.
Totalt väntas SpaceX omsätta 474 miljarder dollar år 2030, jämfört med 18,7 miljarder dollar i fjol. Av dessa intäkter beräknas AI-verksamheten stå för mer än två tredjedelar, skriver Financial Times.
Prognoserna ligger till grund för den försäljningsprocess som nu inleds inför den väntade börsintroduktionen.
Affären kan komma att dra in upp till 86 miljarder dollar och bli en av de största börsnoteringarna någonsin.
Tuff konkurrens
Goldman Sachs räknar med att AI-intäkterna ökar med nästan 400 procent redan under 2026 och når 15,6 miljarder dollar. Året därpå väntas omsättningen stiga till 34,5 miljarder dollar.
Samtidigt bedöms satellitinternettjänsten Starlink generera 144 miljarder dollar i intäkter år 2030, medan raketverksamheten väntas omsätta 8,3 miljarder dollar.
Trots den fortsatt starka utvecklingen i dessa affärsområden hamnar de långt efter AI-satsningen i betydelse.
För att prognoserna ska infrias krävs dock att SpaceX AI-modeller lyckas konkurrera med och överträffa ledande aktörer som OpenAI, Google och Anthropic inom områden som programmering, cybersäkerhet, digitala assistenter och generativa AI-tjänster.
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Kassaflödet har gått trögt
Utmaningarna är betydande. AI-verksamheten, som tidigare drevs under namnet xAI, redovisade en förlust på 6,4 miljarder dollar under 2025 och har haft svårt att vinna marknadsandelar.
Bolaget har också präglats av omfattande interna förändringar och ledningsavhopp.
Trots detta räknar Goldman Sachs med att SpaceX lönsamhet förbättras kraftigt. Justerat rörelseresultat väntas stiga från 6,6 miljarder dollar 2025 till 352 miljarder dollar år 2030.
Efter flera år med negativt kassaflöde bedöms bolaget dessutom nå positivt fritt kassaflöde från början av nästa decennium.
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