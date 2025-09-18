Det är långt kvar till börsens säsong för utdelningar på senvåren men redan nu går det att ana var det kan bli bra klirr på kontot för aktieägarna.
Här kan det bli utdelningsregn 2026 – stora skillnader mellan bankerna
För utdelningsjägare som vill hitta avkastning i banksektorn kan det verkligen löna sig att välja rätt bankaktie att satsa på.
Läs även: Feds ränteprognos för 2026 våt filt för börsen – Dagens PS
41 aktier över 5 procent
Det kanske känns lite väl tidigt att börja prata om utdelningarna för våren 2026 när 2025 inte ens har stängt sitt tredje kvartal.
Avanzas börsredaktion Placera har trots det gjort en estimering av analytikernas prognoser i databasen Factset baserat på 2025 års vinster.
Inte mindre än 41 aktier på Stockholmsbörsen väntas ge över 5 procent i direktavkastning visar genomgången.
Det verkar alltså även nästa år finnas gott om aktier att välja på för den som har hög utdelning som sin börsstrategi.
Hög direktavkastning kan vara varningstecken
I topp hamnar Mere Energy som skulle kunna ge så mycket som 11,9 procent i utdelning 2026 i förhållande till dagens kurs.
“Hög direktavkastning kan vara en varningsflagg. Meren Energys direktavkastning beror delvis på att aktien har fallit kraftigt – 44 procent på tre år”, påpekar dock Placeras Tobias Samuelsson.
Bland aktierna som klarar femprocents-spärren finns flera klassiska högutdelare som Volvo lastvagnar (börskurs Volvo), fastighetsaktier och samtliga större aktörer i banksektorn.
I den sistnämnda kategorin kan man dock behöva vara extra noga med vilken bankaktie man väljer om man vill maximera utdelningen.
Banken som väntas ge bäst utdelning
I Handelsbankens (börskurs Handelsbanken) A-aktie väntas utdelningen landa på 8,6 procent.
Swedbanks (börskurs Swedbank) aktieägare kan se fram mot 7,65 procent och i Nordea (börskurs Nordea) väntas 7,0 procent landa in på aktieägarnas konton någon gång i april.
För SEB:s (börskurs SEB) ägare blir det dock mer blygsamma 5,3 procent i direktavkastning, samma nivå prognostiseras för Handelsbankens B-aktieägare på grund av aktiens nuvarande högre kurs än A-aktien.
Våren 2025, alltså utdelning som genererades från räkenskapsåret 2024, var utdelningarna rekordhöga procentuellt sett i banksektorn. Riktigt de nivåerna förväntas inte bankaktierna nå upp till kommande utdelningssäsong.
Läs även: Analytikern ser potential i råvaruaktien: ”Köpläge trots motvinden” – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
