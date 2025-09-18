Här kan det bli utdelningsregn 2026 – stora skillnader mellan bankerna

För utdelningsjägare som vill hitta avkastning i banksektorn kan det verkligen löna sig att välja rätt bankaktie att satsa på.

41 aktier över 5 procent

Det kanske känns lite väl tidigt att börja prata om utdelningarna för våren 2026 när 2025 inte ens har stängt sitt tredje kvartal.

Avanzas börsredaktion Placera har trots det gjort en estimering av analytikernas prognoser i databasen Factset baserat på 2025 års vinster.

Inte mindre än 41 aktier på Stockholmsbörsen väntas ge över 5 procent i direktavkastning visar genomgången.

Det verkar alltså även nästa år finnas gott om aktier att välja på för den som har hög utdelning som sin börsstrategi.