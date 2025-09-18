Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Här kan det bli utdelningsregn 2026 – stora skillnader mellan bankerna

Göran Persson och Jens Henriksson, ordförande respektive vd i Swedbank, i sampsråk på årsstämman. Vilken utdelning klubbar storbanken nästa år?
Göran Persson och Jens Henriksson, ordförande respektive vd i Swedbank, i sampsråk på årsstämman. Vilken utdelning klubbar storbanken nästa år? (Foto: Claudio Bresciani/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Det är långt kvar till börsens säsong för utdelningar på senvåren men redan nu går det att ana var det kan bli bra klirr på kontot för aktieägarna.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Carl Bergkvist, chefsekonom på Stockholms handelskammare, tecknar en ljus bild av huvudstadens konkurrenssituation i en ny rapport.
Spela klippet

Ny rapport pekar ut Stockholm som bäst i Europa: "Ruskigt innovativ"

17 sep. 2025

För utdelningsjägare som vill hitta avkastning i banksektorn kan det verkligen löna sig att välja rätt bankaktie att satsa på.

Läs även: Feds ränteprognos för 2026 våt filt för börsen – Dagens PS

ANNONS

41 aktier över 5 procent

Det kanske känns lite väl tidigt att börja prata om utdelningarna för våren 2026 när 2025 inte ens har stängt sitt tredje kvartal.

Avanzas börsredaktion Placera har trots det gjort en estimering av analytikernas prognoser i databasen Factset baserat på 2025 års vinster.

Inte mindre än 41 aktier på Stockholmsbörsen väntas ge över 5 procent i direktavkastning visar genomgången.

Det verkar alltså även nästa år finnas gott om aktier att välja på för den som har hög utdelning som sin börsstrategi.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Hög direktavkastning kan vara varningstecken

I topp hamnar Mere Energy som skulle kunna ge så mycket som 11,9 procent i utdelning 2026 i förhållande till dagens kurs.

ANNONS

“Hög direktavkastning kan vara en varningsflagg. Meren Energys direktavkastning beror delvis på att aktien har fallit kraftigt – 44 procent på tre år”, påpekar dock Placeras Tobias Samuelsson.

Bland aktierna som klarar femprocents-spärren finns flera klassiska högutdelare som Volvo lastvagnar (börskurs Volvo), fastighetsaktier och samtliga större aktörer i banksektorn.

I den sistnämnda kategorin kan man dock behöva vara extra noga med vilken bankaktie man väljer om man vill maximera utdelningen.

Banken som väntas ge bäst utdelning

I Handelsbankens (börskurs Handelsbanken) A-aktie väntas utdelningen landa på 8,6 procent.

Swedbanks (börskurs Swedbank) aktieägare kan se fram mot 7,65 procent och i Nordea (börskurs Nordea) väntas 7,0 procent landa in på aktieägarnas konton någon gång i april.

För SEB:s (börskurs SEB) ägare blir det dock mer blygsamma 5,3 procent i direktavkastning, samma nivå prognostiseras för Handelsbankens B-aktieägare på grund av aktiens nuvarande högre kurs än A-aktien.

Våren 2025, alltså utdelning som genererades från räkenskapsåret 2024, var utdelningarna rekordhöga procentuellt sett i banksektorn. Riktigt de nivåerna förväntas inte bankaktierna nå upp till kommande utdelningssäsong.

Läs även: Analytikern ser potential i råvaruaktien: ”Köpläge trots motvinden” – Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsBanksektornDirektavkastningStockholmsbörsenUtdelning
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS