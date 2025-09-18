Saab hyllas på börsen – men analytikerna säger sälj

Försvarsbolaget Saab (börskurs Saab) började få sig en skjuts redan i och med invasionen av Ukraina men kanske allra bäst har det gått för bolaget under 2025.

Sedan i februari i år har aktien mer än dubblat i värde och ligger just nu på en värdering om 509 kronor aktie.

Men det har börjat få analytikerna att dra åt sig öronen. Under september har fyra banker och analyshus inlett bevakning med en säljrekommendation, skriver Dagens industri.

Handelsbanken sällar sig till kören

Nu har även tunga Handelsbanken satt sälj som rekommendation på Saab med en riktkurs på 398 kronor, vilket fortfarande är en bra bit över vad priset låg på vid årets början.

Saabs produkter är mer i ropet än någonsin tidigare. (Foto: Melcher Ekströmer/TT)

“Med en kursuppgång på 122 procent under de senaste 12 månaderna ser vi i dagsläget endast nedsida i aktien”, skriver banken i sin analys rapporterar Placera.