Saab har stuckit iväg på börsen likt en raket sedan 2022. Men nu börjar allt fler analytiker säga att aktien är övervärderad. Senast ut är Handelsbanken.
Saab hyllas på börsen – men analytikerna säger sälj
Försvarsbolaget Saab (börskurs Saab) började få sig en skjuts redan i och med invasionen av Ukraina men kanske allra bäst har det gått för bolaget under 2025.
Sedan i februari i år har aktien mer än dubblat i värde och ligger just nu på en värdering om 509 kronor aktie.
Men det har börjat få analytikerna att dra åt sig öronen. Under september har fyra banker och analyshus inlett bevakning med en säljrekommendation, skriver Dagens industri.
Saabs miljardproblem växer i skuggan av börshajpen
Saab-aktien rusar och lockar småsparare, men bakom succén döljer sig miljardförluster. Kan bolaget leva upp till marknadens krav?
Handelsbanken sällar sig till kören
Nu har även tunga Handelsbanken satt sälj som rekommendation på Saab med en riktkurs på 398 kronor, vilket fortfarande är en bra bit över vad priset låg på vid årets början.
“Med en kursuppgång på 122 procent under de senaste 12 månaderna ser vi i dagsläget endast nedsida i aktien”, skriver banken i sin analys rapporterar Placera.
Saab kommer växa på lång sikt
Handelsbanken och andra analytiker tror fortsatt på att försvarsbolaget har starka fundament. Geopolitiska spänningar, kriget i Ukraina och Natos expansion talar samtliga för framtiden. Bolaget har också en växande orderstock i ryggen.
Läs även:
Saab – en bubbla nu, i framtiden eller aldrig? Realtid
“Samtidigt har olika handelsmönster, inklusive hög efterfrågan på tematiska börshandlade fonder inom försvarssektorn och en femfaldig ökning av antalet aktieägare, lett till en onormalt hög värdering för sektorn i allmänhet och Saab i synnerhet”, skriver banken.
Enligt Handelsbanken ser förutsättningar bra ut på medellång sikt för både försäljning och rörelsemarginaler men att bolaget i det korta perspektivet kommer att ha problem med att snabbt öka kapaciteten för att möta efterfrågan.
Konkurrenterna på kontinenten får fler rekommendationer
Hela försvarsindustrin går just nu som tåget. Men just nu ser analytikerna mer positivt på konkurrenterna i Europa.
Enligt en sammanställning av rekommendationer som Bloomberg gjort har Saab nu flest säljrekommendationer och minst köprekommendationer än sina konkurrenter.
Läs även:
Saab i toppform – starkaste kvartalet någonsin. E55
Mest uppskattad just nu är tyska Rehinmetall som har hela 16 köprekommendationer, 2 behåll och endast 1 säljrekommendation. Saabs siffror i sammanställningen är 1/4/8.
“Saab har en väldigt hög premie jämfört med sektorn. Nu växer väl Saab även mer än sektorn i snitt också så man diskutera om den är för hög eller lagom”, säger Björn Enarson, chef för aktieanalys på Danske Bank till Di.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
