Trots protester och ifrågasatt laglighet har Sverige stått kvar vid gränskontrollerna över Öresund. Nu kräver EU att Sverige tar bort dem.
Nya EU-kravet: "Ta bort gränskontrollerna"
Protesterna har varit många och livliga mot ID-kontrollerna vid Öresundsbron. De kostar regionen miljarder, har varit ett argument, och det har ifrågasatts huruvida de ens är lagliga.
Kontrollerna har kallats dyra och ineffektiva och från samarbetsorganet Greater Copenhagen har man gång på gång krävt att de ska försvinna.
Nu får man EU-kommissionen i ryggen. EU vill halt enkelt att vi ska ”fasa ut och gradvis avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna”.
Det är en kritik som inte bara gäller Sverige. Österrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Slovenien och Schengen-medlemmen Norge har också olika typer av kontroller vid de inre gränserna.
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”Finns effektivare alternativ”
”Det finns effektivare och ändamålsenligare alternativ till kontroller vid de inre gränserna”, säger nu kommissionen.
Därför rekommenderar man de berörda länderna att ”fasa ut och gradvis avskaffa” kontrollerna.
I nästa steg ska man kalla till sig berörda länder och samråda kring hur avvecklingen ska ske.
”Schengenär en av Europas största landvinningar. Den symboliserar rörelsefrihet för över 450 miljoner människor. Våra åsikter sänder ett tydligt budskap: När kontroller återinförs måste de förbli tillfälliga och exceptionella”, säger Henna Virkkunen i EU-kommissionen.
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Behövs inte längre
”Vår nya strategi har redan gett resultat, antalet olagliga gränspassager minskade med ytterligare 40 procent 2026. Vi håller på att införa världens modernaste gränsförvaltningssystem”, tillägger Magnus Brunner, EU-kommissionär med ansvar för inre frågor och migration.
”Med dessa villkor på plats kan medlemsstaterna arbeta för att fasa ut kontrollerna vid de inre gränserna.”
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”Bekräftar vad vi sagt länge”
Hos Greater Copenhagen är man naturligtvis mycket nöjd med EU-kommissionens uppmaning till Sverige att upphöra med gränskontrollerna.
Kontrollerna stoppar bara 3 av 10 000 resenärer och kostar 47 miljoner kronor per år i samhällsekonomiska förluster, påpekar man.
”EU-kommissionens yttrande bekräftar det som vi länge har sagt i Greater Copenhagen. Vi ser nu fram emot att Sveriges regering följer detta och avvecklar kontrollerna. Det finns bättre lösningar, som vi också har presenterat”, säger Carl-Johan Sonesson, ordförande för Greater Copenhagen och moderat ordförande för regionstyrelsen i Skåne.