Nya EU-kravet: "Ta bort gränskontrollerna"

Kontrollerna har kallats dyra och ineffektiva och från samarbetsorganet Greater Copenhagen har man gång på gång krävt att de ska försvinna.

Nu får man EU-kommissionen i ryggen. EU vill halt enkelt att vi ska ”fasa ut och gradvis avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna”.

Det är en kritik som inte bara gäller Sverige. Österrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Slovenien och Schengen-medlemmen Norge har också olika typer av kontroller vid de inre gränserna.

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”Finns effektivare alternativ”

”Det finns effektivare och ändamålsenligare alternativ till kontroller vid de inre gränserna”, säger nu kommissionen.

Därför rekommenderar man de berörda länderna att ”fasa ut och gradvis avskaffa” kontrollerna.

I nästa steg ska man kalla till sig berörda länder och samråda kring hur avvecklingen ska ske.

”Schengenär en av Europas största landvinningar. Den symboliserar rörelsefrihet för över 450 miljoner människor. Våra åsikter sänder ett tydligt budskap: När kontroller återinförs måste de förbli tillfälliga och exceptionella”, säger Henna Virkkunen i EU-kommissionen.

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