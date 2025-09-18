Dagens PS
Britterna rör inte räntan: "Inte ur farozonen"

räntan
Bank of Englands guvernör Andrew Bailey. (Foto: Jordan Pettitt/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Inflationsoron får centralbanken i Storbritannien att lämna styrräntan oförändrad, och utsikterna framåt är osäkra.

Bloomberg berättar att Bank of England inte rör styrräntan, som i dag är 4 procent.

Stigande oro för inflationen gör att utsikterna framåt för räntan är osäkra.

7 mot 2 röstade för att inte röra räntan

I det penningpolitiska beslutet som nu fattats röstade sju mot två för att lämna räntan oförändrad med brasklappen att sänkningarna framöver kommer att vara ”gradvisa och försiktiga”. Allt beroende på utvecklingen av det underliggande disinflationstrycket. Om det fortsätter att minska.

Utöver räntebeslutet kommer Bank of England att dra ner på takten av sina innehav i statsobligationer.

Målet är att balansräkningen ska bantas med 70 miljarder pund från dagens takt på 100 miljarder pund.

Centralbankschefen optimist på sikt

”Brittiska obligationer steg något efter tillkännagivandet, där avkastningen på 10-åriga statsobligationer sjönk med en räntepunkt till 4,62 %. Pundet höll fast vid tidigare vinster, upp 0,1 % till 1,364 dollar”, rapporterar Bloomberg som citerar ett uttalande från Bank of Englands guvernör Andrew Bailey:

”Även om vi förväntar oss att inflationen ska återgå till vårt mål på 2 % är vi inte ur farozonen än”.

Den brittiska centralbanken tycker sig ha gjort större framsteg med lönetrycket än inflationen, men risken finns att det blir ökad press på båda, menar man.

Inflationen i Storbritannien är i dag nästan dubbelt så hög som 2-procentsmålet.

Bank of EnglandEkonomiInflationstaktRäntorStorbritannien
Ola Söderlund
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Senaste nytt

