Brasilien vill köpa ytterligare 20 Gripenplan

Det säger försvarsminister Pål Jonson (M) på en pressträff med Brasiliens försvarsminister José Múcio, där de båda skrivit under en avsiktsförklaring.

Brasilien har uttryckt en vilja och ett intresse för att eventuellt köpa ytterligare 20 Gripen, säger Jonson.

Det rör sig om nya Gripen E/F, som i så fall kommer att tillverkas i Brasilien.

Pål Jonson vill inte nämna någon prislapp på en eventuell affär.

Det är fortfarande något som ska diskuteras. Men vi uppskattar att Brasilien har uttryckt en önskan att köpa fler, säger han och understryker att själva affären är mellan Brasilien och Gripentillverkaren Saab.

Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripenplan från Sverige.

Enligt José Múcio har samarbetet mellan Sverige och Brasilien hittills fungerat väl, något han anger som ett skäl till intresset för att köpa ytterligare plan.