Klippläge för Klarna-anställda – får aktie-gräddfil

Klarna-personalen kan därmed kringgå den vanliga policyn med en lockup-period, har företaget meddelat via ett internt mejl.

Där framgår det, enligt Business Insider, BI, att de anställda trots sin position som insiders kan göra aktieaffärer med bolagets värdepapper fram till 30 september.

Klarnas anställda kan bli smått förmögna

Efter det datumet kan de handla med sina Klarna-aktier endast under kvartalsvisa transaktionsfönster.

Tidningen konstaterar att de anställda genom denna sällsynta möjlighet kan ro i land en stor belöning, typ en extrabonus, tidigare än de vågat drömma om.

I mejlet som gått ut skriver Klarna, enligt artikeln, att företaget ”konverterar intjänade begränsade aktier, eller RSU:er, till omsättningsbara aktier, som anställda kan börja sälja några dagar efter börsintroduktionen på 15 miljarder dollar”.