Anställda på Klarna får nära på unik chans att lösa in sina aktier under börsintroduktionsfönstret, berättar Business Insider.
Klippläge för Klarna-anställda – får aktie-gräddfil
Mest läst i kategorin
Staten köper ut kinesiskt bolag
Ett svartlistat kinesiskt företag köps ut ur fordonstillverkaren Valmet Automotive, som i stället får ett stabilt statligt ägande. Det handlar om Finland och om fordonstillverkaren Valmet Automotive. Där köper finska staten nu ut kinesiska Catl som tvingas sälja sin andel på drygt 20 procent till finska staten och investeringsbolaget Pontos. Efter affären kommer staten att …
Kanonrapport från svenska börsraketen: "Stark tillväxt"
Börsraketen är upp 110 procent senaste året och resultatet i dagens rapport överträffade marknadens förväntningar med råge. ”Med en augustiförsäljning som för första gången översteg en miljard kronor har vi lyckats bibehålla ett starkt momentum i försäljningen”, skriver vd:n Kristofer Tonström i kvartalsrapporten. Läs även: Aktiefonder fortsätter locka när börsen hackar – Dagens PS Aktien …
Bäddat för torsdagsdrama: Siffran kan skaka om räntan och börsen
Alla blickar riktas mot torsdagens inflationssiffror i USA, bara dagar före Federal Reserves septembermöte där ödet för räntan avgörs. Efter en svag jobbrapport prisar marknaden redan in en räntesänkning – men frågan är hur stor den blir. Läs mer: Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA – Dagens PS Svaga jobbsiffror ökade pressen på Fed …
Börsgurun tror på ”vansinnig värdering” för Klarna
Trots att Klarna rusade i börsdebuten på Wall Street i New York har aktien potential att göra en ”vansinnig” kursresa i positivt mening, enligt CNBC:s Jim Cramer. Cramer hissar Klarna till skyarna efter börsentrén i USA. Att aktien stack i väg upp med snudd på 15 procent saknar betydelse, det finns mer att krama ur …
Fastighetsprofiler cashar in när utmanaren går till börsen
Det blir ett miljonregn över flera svenska fastighetsprofiler när apoteksutmanaren Meds kommer till börsen senare i september. Det visar beräkningar som tidningen Dagens Industri har gjort. Läs även: Analys: Kvävebrist kan bli guldgruva för aktien – Dagens PS Andra gången gillt till börsen Innan tredje kvartalets slut, alltså inom september månad, ska svenska online-apoteket Meds …
Klarna-personalen kan därmed kringgå den vanliga policyn med en lockup-period, har företaget meddelat via ett internt mejl.
Där framgår det, enligt Business Insider, BI, att de anställda trots sin position som insiders kan göra aktieaffärer med bolagets värdepapper fram till 30 september.
Klarnas anställda kan bli smått förmögna
Efter det datumet kan de handla med sina Klarna-aktier endast under kvartalsvisa transaktionsfönster.
Tidningen konstaterar att de anställda genom denna sällsynta möjlighet kan ro i land en stor belöning, typ en extrabonus, tidigare än de vågat drömma om.
Läs även: Klarna på börsen – miljardaffär för grundarna DagensPS
I mejlet som gått ut skriver Klarna, enligt artikeln, att företaget ”konverterar intjänade begränsade aktier, eller RSU:er, till omsättningsbara aktier, som anställda kan börja sälja några dagar efter börsintroduktionen på 15 miljarder dollar”.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Är insiders men slipper vänta ett halvår
BI har tagit del av informationen och uppger att de konverterade aktierna är undantagna från den halvårs långa lockup-perioden som följer på börsnoteringar.
Det gör att de anställda kan göra klipp under de sex månaderna.
Undantag som detta vid börsintroduktioner är alltså ovanligt, men även Airnb hade ett liknande upplägg i samband med sin börsnotering för fem år sedan, berättar BI och förklarar att Klarna inte specificerat till den amerikanska finansinspektionen SEC hur stor post av de ordinarie aktierna som de anställda erbjuds och kan sälja.
Det var kursrally i bolaget i premiären
När det svenska bolaget, känt för sin affärsidé ”köp nu, betala senare”, tog klivet in på USA-börsen på onsdagen rusade aktierna till en början med 30 procent jämfört med introduktionspriset.
Klarnas aktier sjönk sedan tillbaka men avslutade ändå börsdebuten med en uppgång på knappt 15 procent till en kurs strax under 46 dollar, vilket innebar att börsvärdet landade på cirka 15 miljarder dollar.
När företagets värde toppade 2021 var det hela 45,6 miljarder dollar.
Missa inte: Börsgurun tror på “vansinnig värdering” värdering för klarna DagensPS
Läs också: Klarnas succé på börsen: “Som ett bröllop” DagensPS
Läs vidare: Klarnas rally mattades av – men steg tvåsiffrigt Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Senaste nytt
Klippläge för Klarna-anställda – får aktie-gräddfil
Anställda på Klarna får nära på unik chans att lösa in sina aktier under börsintroduktionsfönstret, berättar Business Insider. Klarna-personalen kan därmed kringgå den vanliga policyn med en lockup-period, har företaget meddelat via ett internt mejl. Där framgår det, enligt Business Insider, BI, att de anställda trots sin position som insiders kan göra aktieaffärer med bolagets …
Den dolda agendan: Så mörklägger företagen cyberattacker
I en värld där cyberhoten ständigt utvecklas, ställs företagens säkerhetschefer inför ett dilemma som kan ha förödande konsekvenser. En ny rapport visar att de utsätts för allt större påtryckningar från sina arbetsgivare att hålla tyst om dataintrång, en trend som har ökat dramatiskt. Denna tystnad kan leda till allvarliga konsekvenser, både för företaget och för …
Sandra: "Tydligaste livstecknet vi har hittat på Mars"
En ny upptäckt från Mars, gjord av Nasas rover Perseverance, har skapat stor uppståndelse inom forskarvärlden. Ett mystiskt borrprov från planeten kan innehålla det tydligaste beviset hittills på att liv en gång existerat. Ett spännande prov i fokus Sedan den landade på Mars 2021 har rovern Perseverance haft som huvuduppgift att samla in borrprover för …
Klockvärlden skakar – "alla lider"
Det går ofta upp och ner i klockvärlden men nu har tullarna slängt grus i urverket på riktigt för första gången. Försäljningssiffrorna är på väg ner och ligger på minus under det första halvåret. Vi vill fortfarande köpa lyxklockor second hand, men det gäller alltså klockor som redan finns på marknaden. Lyxklockmässan Geneva Watch Days …
Nu vill vi ha premiumsmartphones – rekordnivå
Det är inte smartphones som gäller längre. Nu vill vi ha premiumsmartphones, helst vikbara sådana. 2026 kan bli året då de vikbara mobilerna gör sin stora comeback, där Apple med sina nya modeller kan leda trenden. Trenderna förändras som bekant snabbt inom smartphones-världen. Trenden tillbaka med vikbara mobiler Nu blickar vi tillbaka till 00-talets största …