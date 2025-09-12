Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Klippläge för Klarna-anställda – får aktie-gräddfil

Klarna
Trots att Klarnas anställda är insiders får de nu möjlighet att kringgå lockup-reglerna och kan därmed göra fina klipp på aktiehandeln i det nu börsnoterade, svenska fintechbolaget. (Foto: Simon Rehnström/SvD/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Anställda på Klarna får nära på unik chans att lösa in sina aktier under börsintroduktionsfönstret, berättar Business Insider.

Klarna-personalen kan därmed kringgå den vanliga policyn med en lockup-period, har företaget meddelat via ett internt mejl.

Där framgår det, enligt Business Insider, BI, att de anställda trots sin position som insiders kan göra aktieaffärer med bolagets värdepapper fram till 30 september.

Klarnas anställda kan bli smått förmögna

Efter det datumet kan de handla med sina Klarna-aktier endast under kvartalsvisa transaktionsfönster.

Tidningen konstaterar att de anställda genom denna sällsynta möjlighet kan ro i land en stor belöning, typ en extrabonus, tidigare än de vågat drömma om.

Läs även: Klarna på börsen – miljardaffär för grundarna DagensPS

I mejlet som gått ut skriver Klarna, enligt artikeln, att företaget ”konverterar intjänade begränsade aktier, eller RSU:er, till omsättningsbara aktier, som anställda kan börja sälja några dagar efter börsintroduktionen på 15 miljarder dollar”.

Är insiders men slipper vänta ett halvår

BI har tagit del av informationen och uppger att de konverterade aktierna är undantagna från den halvårs långa lockup-perioden som följer på börsnoteringar.

Det gör att de anställda kan göra klipp under de sex månaderna.

Undantag som detta vid börsintroduktioner är alltså ovanligt, men även Airnb hade ett liknande upplägg i samband med sin börsnotering för fem år sedan, berättar BI och förklarar att Klarna inte specificerat till den amerikanska finansinspektionen SEC hur stor post av de ordinarie aktierna som de anställda erbjuds och kan sälja.

Det var kursrally i bolaget i premiären

När det svenska bolaget, känt för sin affärsidé ”köp nu, betala senare”, tog klivet in på USA-börsen på onsdagen rusade aktierna till en början med 30 procent jämfört med introduktionspriset.

Klarnas aktier sjönk sedan tillbaka men avslutade ändå börsdebuten med en uppgång på knappt 15 procent till en kurs strax under 46 dollar, vilket innebar att börsvärdet landade på cirka 15 miljarder dollar.

När företagets värde toppade 2021 var det hela 45,6 miljarder dollar.

Missa inte: Börsgurun tror på “vansinnig värdering” värdering för klarna DagensPS

Läs också: Klarnas succé på börsen: “Som ett bröllop” DagensPS

Läs vidare: Klarnas rally mattades av – men steg tvåsiffrigt Realtid

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

