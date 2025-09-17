Du kan gå i pension så tidigt som vid 63 års ålder. Men det är en ekonomisk fälla som kommer kosta dig stora belopp varje månad, livet ut. Med både 2 000 kronor högre skatt, och även 7 000 kronor lägre allmän pension och tjänstepension.
7 000 kronor lägre pension, 2 000 kronor högre skatt – varje månad
Mest läst i kategorin
Så får du upp till 90 000 kronor i lägre skatt på din pension
Sedan årsskiftet har svenska pensionärer fått ett nytt verktyg för att stärka sin privatekonomi. Genom att pausa eller förlänga utbetalningen av sin tjänstepension kan man undvika onödiga skatteeffekter. Förslaget kom sommaren 2024. Några månader senare var det klubbat. Från årskiftet blev det lättare att pausa tjänstepensionen och förlänga utbetalningarna. “Med den här förändringen blir det …
Pension vid 40? Så mycket måste du spara
Vid 40 väljer många karriärkliv, andra vill checka ut tidigt. För en växande grupp handlar det om att spara sig fri före pensionsåldern. Att lämna arbetslivet långt före pensionsåldern kräver stenhårt sparande, smarta investeringar och en livsstil som många inte är beredda att leva. Så hur mycket måste man egentligen spara? En expert förklarar hur …
Knepen: Så får du mer pengar när du går i pension
När det gäller framtiden lönar det sig att agera i tid, menar sparekonomen Frida Bratt. Medan vissa tvingas gå i pension långt innan pensionsåldern, väljer andra att jobba längre. Men oavsett när man väljer – eller inte väljer – att gå i pension, finns det saker man kan göra för att pensionstiden ska bli så …
Han tvingades gå i pension – förlorar 6 miljoner kronor
Arbetsmarknaden är tuff – inte minst för den som är äldre. För Jonas blev det en kamp som slutade i ofrivillig pension. Och han är långt ifrån ensam. Efter 34 år på Ica och senare en topposition som logistikdirektör på Bergendahls stod Jonas utan arbete när en ny vd bytte ut hela ledningsgruppen. Som 57-åring …
Amerikaner har inte råd att gå i pension
Amerikaner i Generation X närmar sig pensionen men fastnar i sandwichgenerationen – pressade mellan barn, föräldrar och en osäker framtid. De närmar sig pensionsåldern men känner sig långt ifrån redo. En ny rapport visar att en hel generation riskerar att stå utan ekonomisk trygghet när arbetslivet är över. Missa inte: Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i …
Monica Zettervall är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, och varnar för de ekonomiska konsekvenserna av att sluta jobba i förtid.
“Du riskerar att få lägre pension, högre skatt och ett mindre ekonomiskt utrymme resten av livet”, säger Monica Zettervall.
MISSA INTE: Trifa Chireh om nya knepet: “92 000 kronor i lägre skatt på pension” (E55)
Pensionsåldern avskaffas – så påverkas du
Nästa år höjs åldern för hur tidigt du kan börja ta ut din allmänna pension, alltså din inkomstpension och din premiepension, från 63 till 64år. Tjänstepensionen följer lite andra regler, men de ekonomiska effekterna är samma:
“För varje år du tar ut pension tidigare än din riktålder (en pensionsålder som höjs successivt med medellivslängdens utveckling) får du mindre i pension per månad – för resten av livet. Det gäller både den allmänna pensionen och om du har tjänstepension”, skriver Monica Zettervall i Pensionsmyndighetens blogg.
Och det är inte lite pengar.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Så mycket lägre pension
Pensionsinkomsten sjunker med 6-7 procent för varje år tidigare du slutar jobba, på ett ungefär. Det gör att du som tjänar 29 000 kronor i pension från och med 67 års ålder (som är riktåldern från och med 1 januari 2026), så minskar din pension med 7 000 kronor i månaden, livet ut.
“Det blir en skillnad på över 80 000 konor per år – före skatt”, säger Monica Zettervall.
2 000 kronor högre skatt på din pension
Dessutom är din skatt mycket högre på pensionsinkomster innan du uppnått din riktålder.
“En person som tar ut sin pension från 63 års ålder och får 22 000 kronor per månad, före skatt, får cirka 16 000 kronor per månad efter skatt vid 63 års ålder fram till januari det år man fyller 67, då pensionen istället blir drygt 18 000 kronor efter skatt”.
Skatten på din pension blir alltså 2 000 kronor högre varje månad fram till året man fyller 67 år, om man har de inkomster som Zettervall presenterar.
Dessutom får du inte rätt till garantipension, vilket är en del av grundskyddet som över hälften av alla svenska pensionärer har rätt till.
Du måste inte bara vänta på att kunna ta ut din garantipension tills dess du når din riktålder. Du får dessutom lägre garantipension, eller ingen alls, om du börjat ta ut din inkomst- eller premiepension innan den åldern.
Som åtgärd föreslår Monica Zettervall att man tar ut pensionen delvis, och inte slutar jobba helt, för att dra ut på arbetslivet lite extra, om man inte orkar eller kan jobba heltid.
“Det kallas ibland för att vara en jobbonär, man både jobbar och är pensionär. Du går då ner i arbetstid, efter överenskommelse med din arbetsgivare, och kombinerar det med att ta ut delar av din pension”, säger Monica Zettervall.
För att få bättre koll på din egen ekonomi efter pensionsdatumet så kan du gå in på minPension.se och se hur din egen inkomst kommer se ut innan skatt.
Läs mer om ekonomi:
Trifa Chireh om nya knepet: “92 000 kronor i lägre skatt på pension” (E55)
Födda samma år – men lever 11 år längre
Hurra! Snart kostar en dollar under nio kronor styck
Se upp för pensions-fällan: Då blir ditt sparande dubbelt beskattat
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Ozonlagret tunnas ut – ny riktning
Ozonlagret läker inte utan tunnas istället ut. Det står klart genom forskning på Chalmers tekniska högskola. Det har varit olika direktiv kring ozonlagret de senaste åren. Dels har forskare uppgett att det går åt rätt håll, att ozonlagret håller att återhämta sig efter 1987 års förbud mot produktion och användning av ozonstörande kemikalier. Experter har …
7 000 kronor lägre pension, 2 000 kronor högre skatt – varje månad
Du kan gå i pension så tidigt som vid 63 års ålder. Men det är en ekonomisk fälla som kommer kosta dig stora belopp varje månad, livet ut. Med både 2 000 kronor högre skatt, och även 7 000 kronor lägre allmän pension och tjänstepension. Monica Zettervall är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, och varnar för de …
Meta ska vinna racet med smarta glasögon
Konferensen Meta Connect är igång och högst upp på dagordningen står smarta glasögon. Techjätten tänker vinna racet med sina nya Meta Ray-Ban. Metaverse har bytt skepnad till nätta smarta glasögon som man lätt kan ha med sig i väskan eller fickan. Smarta glasögon är het trend Numera ska vi ha AI-assistenten på näsan och smarta …
Skattefördelar går till tjänstebilar – privatbilister får stå utan
Regeringen har presenterat flera nya åtgärder för att främja övergången till eldrivna fordon, men de omfattande förslagen möter kritik. De nya planerna inkluderar permanenta skattefördelar för vissa bilister och en ny form av elbilspremie, men stödet riskerar att exkludera de allra flesta hushåll, samtidigt som miljardbelopp fortsätter att subventionera tjänstebilar. Nytt stöd och utökade skattefördelar …
Sänkt ränta, sänkta bidrag och en sval börs i Europa
Fed sänker räntan och regeringen drar ner på socialbidragen samtidigt som pensionärer får det bättre. Samtidigt vill allt färre investera på den europeiska börsen – men desto fler i svenska fastigheter. Onsdagens största, men kanske också mest väntade nyhet var att amerikanska centralbanken Fed tagit beslut om att sänka styrräntan. Beslutet kommer i en osäker …