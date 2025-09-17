7 000 kronor lägre pension, 2 000 kronor högre skatt – varje månad

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Så mycket lägre pension

ANNONS

Pensionsinkomsten sjunker med 6-7 procent för varje år tidigare du slutar jobba, på ett ungefär. Det gör att du som tjänar 29 000 kronor i pension från och med 67 års ålder (som är riktåldern från och med 1 januari 2026), så minskar din pension med 7 000 kronor i månaden, livet ut.

“Det blir en skillnad på över 80 000 konor per år – före skatt”, säger Monica Zettervall.

2 000 kronor högre skatt på din pension

Dessutom är din skatt mycket högre på pensionsinkomster innan du uppnått din riktålder.

“En person som tar ut sin pension från 63 års ålder och får 22 000 kronor per månad, före skatt, får cirka 16 000 kronor per månad efter skatt vid 63 års ålder fram till januari det år man fyller 67, då pensionen istället blir drygt 18 000 kronor efter skatt”.

Skatten på din pension blir alltså 2 000 kronor högre varje månad fram till året man fyller 67 år, om man har de inkomster som Zettervall presenterar.

Dessutom får du inte rätt till garantipension, vilket är en del av grundskyddet som över hälften av alla svenska pensionärer har rätt till.

Du måste inte bara vänta på att kunna ta ut din garantipension tills dess du når din riktålder. Du får dessutom lägre garantipension, eller ingen alls, om du börjat ta ut din inkomst- eller premiepension innan den åldern.

Som åtgärd föreslår Monica Zettervall att man tar ut pensionen delvis, och inte slutar jobba helt, för att dra ut på arbetslivet lite extra, om man inte orkar eller kan jobba heltid.

ANNONS

“Det kallas ibland för att vara en jobbonär, man både jobbar och är pensionär. Du går då ner i arbetstid, efter överenskommelse med din arbetsgivare, och kombinerar det med att ta ut delar av din pension”, säger Monica Zettervall.

För att få bättre koll på din egen ekonomi efter pensionsdatumet så kan du gå in på minPension.se och se hur din egen inkomst kommer se ut innan skatt.

Läs mer om ekonomi:

Trifa Chireh om nya knepet: “92 000 kronor i lägre skatt på pension” (E55)

Födda samma år – men lever 11 år längre

Hurra! Snart kostar en dollar under nio kronor styck

Se upp för pensions-fällan: Då blir ditt sparande dubbelt beskattat