7 000 kronor lägre pension, 2 000 kronor högre skatt – varje månad

pension
Monica Zettervall, Pensionsmyndighetens pensionsexpert. Svenska pensionsinkomster skattas olika beroende på hur tidigt du går i pension. Dessutom blir de mycket lägre om du går i pension tidigt. Varje månad, livet ut. Foto: Pensionsmyndigheten, Getty Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Du kan gå i pension så tidigt som vid 63 års ålder. Men det är en ekonomisk fälla som kommer kosta dig stora belopp varje månad, livet ut. Med både 2 000 kronor högre skatt, och även 7 000 kronor lägre allmän pension och tjänstepension.

Monica Zettervall är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, och varnar för de ekonomiska konsekvenserna av att sluta jobba i förtid.

“Du riskerar att få lägre pension, högre skatt och ett mindre ekonomiskt utrymme resten av livet”, säger Monica Zettervall.

Pensionsåldern avskaffas – så påverkas du

Nästa år höjs åldern för hur tidigt du kan börja ta ut din allmänna pension, alltså din inkomstpension och din premiepension, från 63 till 64år. Tjänstepensionen följer lite andra regler, men de ekonomiska effekterna är samma:

“För varje år du tar ut pension tidigare än din riktålder (en pensionsålder som höjs successivt med medellivslängdens utveckling) får du mindre i pension per månad – för resten av livet. Det gäller både den allmänna pensionen och om du har tjänstepension”, skriver Monica Zettervall i Pensionsmyndighetens blogg.

Och det är inte lite pengar.

Räkna med betydligt mer i plånboken om du väntar med att gå i pension. Foto: Montage, Pensionsmyndigheten och Getty Images
Så mycket lägre pension

Pensionsinkomsten sjunker med 6-7 procent för varje år tidigare du slutar jobba, på ett ungefär. Det gör att du som tjänar 29 000 kronor i pension från och med 67 års ålder (som är riktåldern från och med 1 januari 2026), så minskar din pension med 7 000 kronor i månaden, livet ut.

“Det blir en skillnad på över 80 000 konor per år – före skatt”, säger Monica Zettervall.

2 000 kronor högre skatt på din pension

Dessutom är din skatt mycket högre på pensionsinkomster innan du uppnått din riktålder.

“En person som tar ut sin pension från 63 års ålder och får 22 000 kronor per månad, före skatt, får cirka 16 000 kronor per månad efter skatt vid 63 års ålder fram till januari det år man fyller 67, då pensionen istället blir drygt 18 000 kronor efter skatt”.

Skatten på din pension blir alltså 2 000 kronor högre varje månad fram till året man fyller 67 år, om man har de inkomster som Zettervall presenterar.

Dessutom får du inte rätt till garantipension, vilket är en del av grundskyddet som över hälften av alla svenska pensionärer har rätt till.

Du måste inte bara vänta på att kunna ta ut din garantipension tills dess du når din riktålder. Du får dessutom lägre garantipension, eller ingen alls, om du börjat ta ut din inkomst- eller premiepension innan den åldern.

Som åtgärd föreslår Monica Zettervall att man tar ut pensionen delvis, och inte slutar jobba helt, för att dra ut på arbetslivet lite extra, om man inte orkar eller kan jobba heltid.

“Det kallas ibland för att vara en jobbonär, man både jobbar och är pensionär. Du går då ner i arbetstid, efter överenskommelse med din arbetsgivare, och kombinerar det med att ta ut delar av din pension”, säger Monica Zettervall.

För att få bättre koll på din egen ekonomi efter pensionsdatumet så kan du gå in på minPension.se och se hur din egen inkomst kommer se ut innan skatt.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

