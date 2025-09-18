Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Miljarder till tech när USA och Storbritannien sluter avtal

Donald Trump och Keir Starmer med respektive Melania Trump och Victoria Starmer vid Chequers. (Foto: Evan Vucci/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

USA:s president Donald Trump avslutade sitt andra statsbesök i Storbritannien. Den här gången låg fokus på affärer, tekniksamarbeten och utrikespolitiska frågor.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Torsdagen präglades av bilaterala möten mellan premiärminister Keir Starmer och president Donald Trump på 1500-talsherrgården Chequers. Där undertecknade ledarna bland annat ett omfattande teknik- och investeringsavtal, rapporterar SVT.

Avtalet, benämnt “Tech Prosperity Deal”, är värderat till omkring 150 miljarder pund, motsvarande ungefär 1 950 miljarder kronor. Det förväntas skapa över 7 600 nya jobb i Storbritannien.

ANNONS

Bland de amerikanska företagen som engagerar sig finns Blackstone, Microsoft och Nvidia, rapporterar CNBC.

“Storbritannien är en utmärkt plats att investera i, det kommer att bli många tillkännagivanden om investeringar, inte bara från finansföretag, utan även i Storbritannien”, sa Anthony Gardner, USA:s tidigare EU-ambassadör under Barack Obama till CNBC:s “Europe Early Edition” tidigare i veckan.

Britterna rör inte räntan: “Inte ur farozonen”

Inflationsoron får centralbanken i Storbritannien att lämna styrräntan oförändrad, och utsikterna framåt är osäkra. Bloomberg berättar att Bank of England

Diplomati och meningsskiljaktigheter

Under en presskonferens under torsdagen betonade Starmer att Storbritannien ser USA som sin främsta partner inom försvar, handel och vetenskap. Han lutade starkt mot idén att stärka banden mellan länderna för att “definiera detta århundrade tillsammans”.

Donald Trump och Keir Starmer har kommit överens om vissa saker, men inte allt. (Foto: Evan Vucci/TT/AP)

Men det finns också oenighet. Ett centralt ämne under besöket har varit Storbritanniens plan att erkänna Palestina som stat, något Trump uttryckligen motsätter sig.

ANNONS

Starmer menar att erkännandet är en del av en större fredsplan med målet att hantera krisen i Mellanöstern och uppnå fred mellan israeler och palestinier.

Missa inte:
Tillväxten bortblåst i Storbritannien. Dagens PS

Starmer ville också se öka press på Ryssland för att nå ett hållbart fredsavtal med Ukraina. Trump sade sig ha blivit besviken på Vladimir Putin för att fredsförhandlingarna inte gått som förväntat.

Trump föreslog å sin sida att Starmer använder sig av militären för att skydda Storbritanniens gränser, rapporterar BBC.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Ceremoni och politik – mycket att vinna för Starmer

Besöket började med storslagen ceremoni, ett välkomnande vid Windsor Castle, statsbankett med kungligheter och många av USA:s viktigaste teknikbolag närvarande.

Läs även:
Storbritannien medger – skatterna är för höga. Realtid

För Starmer, som brottas med svagt opinionsstöd och interna prövningar, är detta ett stort politiskt tillfälle.

Att kunna visa upp konkreta investeringar från USA och stärka den transatlantiska ekonomiska relationen är centralt för att kunna stödja framtida stöd från väljarna.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpHandelsavtalKeir StarmerStorbritannienUSA
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS