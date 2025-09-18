USA:s president Donald Trump avslutade sitt andra statsbesök i Storbritannien. Den här gången låg fokus på affärer, tekniksamarbeten och utrikespolitiska frågor.
Miljarder till tech när USA och Storbritannien sluter avtal
Torsdagen präglades av bilaterala möten mellan premiärminister Keir Starmer och president Donald Trump på 1500-talsherrgården Chequers. Där undertecknade ledarna bland annat ett omfattande teknik- och investeringsavtal, rapporterar SVT.
Avtalet, benämnt “Tech Prosperity Deal”, är värderat till omkring 150 miljarder pund, motsvarande ungefär 1 950 miljarder kronor. Det förväntas skapa över 7 600 nya jobb i Storbritannien.
Bland de amerikanska företagen som engagerar sig finns Blackstone, Microsoft och Nvidia, rapporterar CNBC.
“Storbritannien är en utmärkt plats att investera i, det kommer att bli många tillkännagivanden om investeringar, inte bara från finansföretag, utan även i Storbritannien”, sa Anthony Gardner, USA:s tidigare EU-ambassadör under Barack Obama till CNBC:s “Europe Early Edition” tidigare i veckan.
Britterna rör inte räntan: “Inte ur farozonen”
Inflationsoron får centralbanken i Storbritannien att lämna styrräntan oförändrad, och utsikterna framåt är osäkra. Bloomberg berättar att Bank of England
Diplomati och meningsskiljaktigheter
Under en presskonferens under torsdagen betonade Starmer att Storbritannien ser USA som sin främsta partner inom försvar, handel och vetenskap. Han lutade starkt mot idén att stärka banden mellan länderna för att “definiera detta århundrade tillsammans”.
Men det finns också oenighet. Ett centralt ämne under besöket har varit Storbritanniens plan att erkänna Palestina som stat, något Trump uttryckligen motsätter sig.
Starmer menar att erkännandet är en del av en större fredsplan med målet att hantera krisen i Mellanöstern och uppnå fred mellan israeler och palestinier.
Starmer ville också se öka press på Ryssland för att nå ett hållbart fredsavtal med Ukraina. Trump sade sig ha blivit besviken på Vladimir Putin för att fredsförhandlingarna inte gått som förväntat.
Trump föreslog å sin sida att Starmer använder sig av militären för att skydda Storbritanniens gränser, rapporterar BBC.
Ceremoni och politik – mycket att vinna för Starmer
Besöket började med storslagen ceremoni, ett välkomnande vid Windsor Castle, statsbankett med kungligheter och många av USA:s viktigaste teknikbolag närvarande.
För Starmer, som brottas med svagt opinionsstöd och interna prövningar, är detta ett stort politiskt tillfälle.
Att kunna visa upp konkreta investeringar från USA och stärka den transatlantiska ekonomiska relationen är centralt för att kunna stödja framtida stöd från väljarna.
