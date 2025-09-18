Miljarder till tech när USA och Storbritannien sluter avtal

Torsdagen präglades av bilaterala möten mellan premiärminister Keir Starmer och president Donald Trump på 1500-talsherrgården Chequers. Där undertecknade ledarna bland annat ett omfattande teknik- och investeringsavtal, rapporterar SVT.

Avtalet, benämnt “Tech Prosperity Deal”, är värderat till omkring 150 miljarder pund, motsvarande ungefär 1 950 miljarder kronor. Det förväntas skapa över 7 600 nya jobb i Storbritannien.

Bland de amerikanska företagen som engagerar sig finns Blackstone, Microsoft och Nvidia, rapporterar CNBC.

“Storbritannien är en utmärkt plats att investera i, det kommer att bli många tillkännagivanden om investeringar, inte bara från finansföretag, utan även i Storbritannien”, sa Anthony Gardner, USA:s tidigare EU-ambassadör under Barack Obama till CNBC:s “Europe Early Edition” tidigare i veckan.

Diplomati och meningsskiljaktigheter

Under en presskonferens under torsdagen betonade Starmer att Storbritannien ser USA som sin främsta partner inom försvar, handel och vetenskap. Han lutade starkt mot idén att stärka banden mellan länderna för att “definiera detta århundrade tillsammans”.

Donald Trump och Keir Starmer har kommit överens om vissa saker, men inte allt. (Foto: Evan Vucci/TT/AP)

Men det finns också oenighet. Ett centralt ämne under besöket har varit Storbritanniens plan att erkänna Palestina som stat, något Trump uttryckligen motsätter sig.

Starmer menar att erkännandet är en del av en större fredsplan med målet att hantera krisen i Mellanöstern och uppnå fred mellan israeler och palestinier.

Starmer ville också se öka press på Ryssland för att nå ett hållbart fredsavtal med Ukraina. Trump sade sig ha blivit besviken på Vladimir Putin för att fredsförhandlingarna inte gått som förväntat.

Trump föreslog å sin sida att Starmer använder sig av militären för att skydda Storbritanniens gränser, rapporterar BBC.