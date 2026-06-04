Kvinnliga politiker och de med invandrarbakgrund undviker att uttala sig offentligt. ”Det gör de på grund av oro för hat eller trakasserier.”
Studie: Därför tiger kvinnor och invandrare
Det är valår, riksdagsval i september och då även val till kommuner och regioner. Mot den bakgrunden är det extra allvarliga resultat som redovisas i en studie från Uppsala universitet.
Studien baserar sig på 43 000 svar från svenska politiker i riksdag och kommuner under en tioårsperiod och visar att kvinnliga politiker i högre grad än män avstår fram att uttala sig offentligt.
Framför allt håller de tyst i ämnen som rör migration och jämställdhet och de gör det av rädsla för hot eller trakasserier.
Även politiker med invandrarbakgrund undviker debatt i högre utsträckning.
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Kvinnor och invandrare tiger
”Vi kan se att kvinnor i betydligt högre utsträckning än män undviker att uttala sig i en fråga på grund av oro för hat eller hot, särskilt när det gäller riksdagsledamöterna”, säger Sandra Håkansson, doktor i statsvetenskap i Uppsala och en av studiens två författare.
” Vi kan även se samma problem bland riksdagspolitiker med invandrarbakgrund, även om skillnaden där är något mindre.”
Av riksdagsledamöterna hade 36 procent av kvinnorna undvikit offentliga uttalanden, jämfört med 20 procent av männen.
36 procent av riksdagsledamöterna med invandrarbakgrund hade undvikit att uttala sig offentliga, att jämföra med 26 procent hos dem utan.
Likartat på kommunal nivå
På kommunal nivå var situationen likartad, enligt undersökningen.
18 procent av de kvinnliga kommunpolitikerna undvek offentliga uttalanden – 13 procent av männen.
Av dem med invandrarbakgrund gällde samma sak 18 procent av kommunpolitikerna – 14 procent hos dem utan motsvarande bakgrund.
”Fritext visar att kvinnliga politiker och politiker med invandrarbakgrund undviker att uttala sig offentligt inom ett bredare spektrum av frågor än andra politiker”, säger studiens andre författare, Cecilia Josefsson som är docent i statsvetenskap i Uppsala.
”Kvinnor tystas dessutom oproportionerligt ofta i debatter som utmanar traditionell manlig dominans – särskilt i frågor om jämställdhet och migration.”
Migration – då håller man tyst
Det som är överlägset vanligt att avstå från att uttala sig offentligt i rör migration.
”Det påstås ofta att det inte funnits en seriös debatt kring migration, eller att frågan diskuterats för ensidigt. Våra resultat visar att det finns vissa perspektiv som kanske inte kommer fram i debatten för att politikerna vill undvika trakasserier och hot”, konstaterar Cecilia Josefsson.
När forskarna studerade enkätsvaren från den senaste valrörelsen 2022 kunde de se att 38 procent av alla riksdagsledamöterna valt att avstå offentliga uttalanden.
”Det är ju en viktig del av rollen som riksdagsledamot att delta i offentliga debatten och att forma opinion. Därför är det alarmerande att hela 38 procent väljer bort att uttala sig offentligt i någon fråga av odemokratiska skäl”, säger Sandra Håkansson.
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