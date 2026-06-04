Studie: Därför tiger kvinnor och invandrare

Studien baserar sig på 43 000 svar från svenska politiker i riksdag och kommuner under en tioårsperiod och visar att kvinnliga politiker i högre grad än män avstår fram att uttala sig offentligt.

Framför allt håller de tyst i ämnen som rör migration och jämställdhet och de gör det av rädsla för hot eller trakasserier.

Även politiker med invandrarbakgrund undviker debatt i högre utsträckning.

Så ska en politiker vara enligt väljarna. Dagens PS

Kvinnor och invandrare tiger

”Vi kan se att kvinnor i betydligt högre utsträckning än män undviker att uttala sig i en fråga på grund av oro för hat eller hot, särskilt när det gäller riksdagsledamöterna”, säger Sandra Håkansson, doktor i statsvetenskap i Uppsala och en av studiens två författare.

” Vi kan även se samma problem bland riksdagspolitiker med invandrarbakgrund, även om skillnaden där är något mindre.”

Av riksdagsledamöterna hade 36 procent av kvinnorna undvikit offentliga uttalanden, jämfört med 20 procent av männen.

36 procent av riksdagsledamöterna med invandrarbakgrund hade undvikit att uttala sig offentliga, att jämföra med 26 procent hos dem utan.