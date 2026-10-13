Nu tar försvaret bort måltiderna – men bara tiderna

1 600 personer ombord

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Dessutom kan det lätta på arbetsbördan för de 50 i kökspersonalen som i ett pressat schema ska sörja för att cirka 1 600 personer ombord blir mätta, påpekar UK Defence Journal.

Läget i Sverige? I korthet att maten är central även i svenska marinen, inte minst på ubåtar, men att några uppluckrade regler för måltider inte är aktuella.

Victor, kock på ubåten HMS Gotland, konstaterar hos Officerstidningen att det har sina utmaningar.

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Mat på ubåten ska räcka veckor

”När vi är ute flera veckor i sträck behöver vi naturligtvis ha mat så att det finns tillräckligt för 35 personer ombord, både så att det räcker till samtliga måltider, men även för att ha i reserv”, säger kocken.

”Men det är det värt. Maten ombord betyder jättemycket. Det är något du ser fram emot under veckorna när vi är ute. Maten är det man pratar om på vakten, när tiden går långsamt”, säger sonarbefälet Adam i samma reportage.

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Fasta tider men rörligt annars. När brittiska marinen testar fria mattider håller sig Sverige till utmaningar som att laga mat på ubåt i tyst läge. (Foto: Fredrik Sandberg /TT)

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Svårt marschera på linssoppa?

Största utmaningen? Kanske att bedriva tyst matlagning när ubåten rör sig i tyst läge.

”I tyst läge får det ju inte höras att jag lagar mat. Då kan jag varken hacka grönsaker eller skramla med porslin eller grytor. Inte heller får jag använda diskmaskinen eller slå i skåpluckor”, konstaterar Victor som ändå ser fördelar med undervattensläge.

”Eftersom vi befinner oss under ytan slipper vi ju sjögången.”

I Finland hade man en liten strid om försvaret och mathållningen för några år sedan – men då gällde det vad man skulle äta.

Försvarsministern, Jussi Niinistö, protesterade mot planerna på vegetarisk mat en gång i veckan i försvaret.

”Ingen armé kan slåss på linssoppa eller blomkålsshakes”, slog Niinistö fast.

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