Mat dygnet runt i stället för fasta mattider ska det bli hos brittiska marinen. I Sverige handlar det om problemet att laga mat i tyst läge.
Nu tar försvaret bort måltiderna – men bara tiderna
Nu gör brittiska marinen ett test med att servera mat dygnet runt i stället för vid fasta tider.
Royal Navy gör ett försök för besättningen på HMS Queen Elizabeth som blir en testplattform för vad man kallar ett generationsskifte inom kosthållning.
Två ansvariga officerare, Wes Cain och Chris Roberts, har samarbetat med näringsfysiologer och forskare kring matservering till sjöss och vad dagens sjömän faktiskt vill äta.
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Ett kök med tider – ett utan
Hangarfartyget har två huvudsakliga kök. Nu har det främre av dem gjorts om till ett kök där mat serveras utan avbrott klockan 9-18. Utbudet omfattar bland annat laxbagels, fruktsallad och rostade paninis.
Köket i aktern serverar fortsatt tre traditionella måltider på fasta tider.
”Alla ombord har mycket att göra, så att ge folk möjlighet att äta när det passar dem bör vara till stor hjälp för många”, säger Barney Barnes, ansvarig för kosthållningen ombord.
”Vi märkte till exempel att många i vakten hoppade över frukosten för att prioritera vila efter ett intensivt arbetspass. Det här nya upplägget gör att de ändå kan få i sig något att äta, vilket i sin tur höjer både moralen och den operativa förmågan.”
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1 600 personer ombord
Dessutom kan det lätta på arbetsbördan för de 50 i kökspersonalen som i ett pressat schema ska sörja för att cirka 1 600 personer ombord blir mätta, påpekar UK Defence Journal.
Läget i Sverige? I korthet att maten är central även i svenska marinen, inte minst på ubåtar, men att några uppluckrade regler för måltider inte är aktuella.
Victor, kock på ubåten HMS Gotland, konstaterar hos Officerstidningen att det har sina utmaningar.
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Mat på ubåten ska räcka veckor
”När vi är ute flera veckor i sträck behöver vi naturligtvis ha mat så att det finns tillräckligt för 35 personer ombord, både så att det räcker till samtliga måltider, men även för att ha i reserv”, säger kocken.
”Men det är det värt. Maten ombord betyder jättemycket. Det är något du ser fram emot under veckorna när vi är ute. Maten är det man pratar om på vakten, när tiden går långsamt”, säger sonarbefälet Adam i samma reportage.
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Svårt marschera på linssoppa?
Största utmaningen? Kanske att bedriva tyst matlagning när ubåten rör sig i tyst läge.
”I tyst läge får det ju inte höras att jag lagar mat. Då kan jag varken hacka grönsaker eller skramla med porslin eller grytor. Inte heller får jag använda diskmaskinen eller slå i skåpluckor”, konstaterar Victor som ändå ser fördelar med undervattensläge.
”Eftersom vi befinner oss under ytan slipper vi ju sjögången.”
I Finland hade man en liten strid om försvaret och mathållningen för några år sedan – men då gällde det vad man skulle äta.
Försvarsministern, Jussi Niinistö, protesterade mot planerna på vegetarisk mat en gång i veckan i försvaret.
”Ingen armé kan slåss på linssoppa eller blomkålsshakes”, slog Niinistö fast.
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