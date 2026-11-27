Spekulationerna tilltar om hur länge de sitter kvar och, i förlängningen, hur hållbar HD:s konservativa majoritet är.

När Republikanerna får finna sig i att tappa kontrollen till Demokraterna, har oron ökat över de två äldre domarnas hälsotillstånd.

Enligt USA:s konstitution ska senaten godkänna presidentens nomineringar till domarposter.

Med en majoritet i senaten kan Demokraterna blockera alla nomineringar Donald Trump skulle vilja göra för att fylla eventuella vakanser i HD, precis som Republikanerna blockerade Barack Obama från att som president tillsätta en domare 2016.

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De två mest konservativa

Thomas och Alito är domstolens två mest konservativa domare och har i viktiga domslut konsekvent stöttat Trumps politik.

HD:s konservativa majoritet på 6-3 har styrt amerikansk rätt högerut i allt från abort till vapen.

Om någon av de två avgick snabbt skulle Trump och Republikanerna i princip hinna nominera och godkänna en ersättare innan Demokraterna tar befälet, även om det skulle bli formellt omständligt, konstaterar Reuters.

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Republikanerna ser det knappast ens själva som möjligt. Floridas guvernör Ron DeSantis, framstående republik, skriver på sociala medier att: chansen att få en värdig efterträdare till domarna Thomas och/eller Alito godkänd under president Trumps mandatperiod: Noll.”

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