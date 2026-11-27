Högsta domstolen är i fokus i USA efter mellanårsvalet. Två domare kan lämna av åldersskäl. En kandidat: Barack Obama.
Högsta domstolen: Barack Obama kan bli ny domare
Demokraternas storseger i mellanårsvalet gav partiet kontrollen över kongressen från och med januari.
Det har i sin tur lett blickarna mot Högsta domstolen och de två äldsta domarna där, Clarence Thomas, 78, och Samuel Alito, 76.
Spekulationerna tilltar om hur länge de sitter kvar och, i förlängningen, hur hållbar HD:s konservativa majoritet är.
När Republikanerna får finna sig i att tappa kontrollen till Demokraterna, har oron ökat över de två äldre domarnas hälsotillstånd.
Enligt USA:s konstitution ska senaten godkänna presidentens nomineringar till domarposter.
Med en majoritet i senaten kan Demokraterna blockera alla nomineringar Donald Trump skulle vilja göra för att fylla eventuella vakanser i HD, precis som Republikanerna blockerade Barack Obama från att som president tillsätta en domare 2016.
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De två mest konservativa
Thomas och Alito är domstolens två mest konservativa domare och har i viktiga domslut konsekvent stöttat Trumps politik.
HD:s konservativa majoritet på 6-3 har styrt amerikansk rätt högerut i allt från abort till vapen.
Om någon av de två avgick snabbt skulle Trump och Republikanerna i princip hinna nominera och godkänna en ersättare innan Demokraterna tar befälet, även om det skulle bli formellt omständligt, konstaterar Reuters.
Republikanerna ser det knappast ens själva som möjligt. Floridas guvernör Ron DeSantis, framstående republik, skriver på sociala medier att: chansen att få en värdig efterträdare till domarna Thomas och/eller Alito godkänd under president Trumps mandatperiod: Noll.”
Kan dröja till år 2033
Enligt vissa bedömare kan storleken på den nya demokratiska majoriteten i senaten göra det svårt för Republikanerna att återta kontrollen över kammaren i valet 2028.
”Om en republikan väljs till president 2028 kommer denne inte att kunna utse några domare förrän republikanerna återtar kontrollen över senaten”, säger juridikexperten Ed Whelan från Ethics and Public Policy Center, som tidigare arbetade för George W Bush.
”Med tanke på hur stort underläget är kan det dröja ända till 2033”, säger Whelan hos Reuters.
Tre domare har avlidit under sin ämbetstid under detta århundrade. Den konservative chefsdomaren William Rehnquist avled 2005 vid 80 års ålder.
Den konservative domaren Antonin Scalia avled 2016 vid 79 års ålder. Den liberala domaren Ruth Bader Ginsburg avled 2020 vid 87 års ålder.
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Barack Obama ny domare?
I de intensiva diskussionerna kring domarna i HD nämns för övrigt Barack Obamas namn allt oftare.
”Det kan tyckas omöjligt att en tidigare president skall kunna utnämnas till en sådan post, men osvuret är bäst”, skriver Britt-Marie Mattsson i GP.
”Obamas namn nämns allt oftare av dem som vill se en förändring av HD:s sammansättning, som nu har konservativ övervikt”, rapporterar hon.
Formellt är det möjligt att en ex-president skulle kunna bli domare i HD om hen har kvalifikationerna.
”Med en demokratisk president efter valet 2028 skulle det kunna öppna sig för en domare som Barack Obama, som har juridisk examen från Harvard och sin akademiska inriktning på konstitutionen”, konstaterar Mattsson som ändå tvekar.
”Vill han själv? Det är tveksamt. Det fria livet verkar tilltala honom bättre.”
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