Andy Burnham uppger att han begärde en utredning kring Brexit och misstänkt rysk inblandning i form av påverkansförsök.
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17 juli i år blev Andy Burnham partiledare för Labour i Storbritannien, tre dagar senare brittisk premiärminister.
Nu berättar Burnham att han, när han tillträdde ämbetet, begärde en utredning av om Brexit-omröstningen 2016 var illegitim på grund av rysk inblandning och påverkans-försök.
I podden ”The Rest is Politics” säger Burnham att han ville ha en bedömning i frågan.
”Jag fick det tydliga svaret att ja, det förekom inblandning”, konstaterar Burnham.
I ett anförande i brittiska underhuset har premiärministern samtidigt betonat att han ”alltid respekterat resultatet” av omröstningen och ”aldrig ifrågasatt dess legitimitet”.
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”Inte tillräckligt bra”
Nu understryker EU-vänlige Burnham att Storbritanniens relation till EU bara kan beskrivas som ”inte tillräckligt bra”, noterar The Times.
Burnham presenterar planer på en fördjupad integration med EU framöver.
20 november ska Andy Burnham delta i ett toppmöte med europeiska ledare, som kan leda till överenskommelser om livsmedelsexport, illegal invandring och rörlighet för unga.
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Kan ge 132 miljarder – om året
De avtal som nu förhandlas fram kan tillföra den brittiska ekonomin 10 miljarder pund årligen fram till år 2040, hävdar premiärministern.
10 miljarder pund motsvarar just nu cirka 132 miljarder svenska kronor.
Burnham dämpar dock förhoppningarna att ett avtal skulle ge brittiska biltillverkare samma stöd som de inom EU får genom ”Made in Europé”-programmet.
I underhuset sade premiärministern att det avtal som förhandlas fram kommer att minska ”kostnader och byråkrati” för brittisk livsmedelsexport, kostnader som nu uppgår till 1 400 pund per sändning över kanalen.
Det skulle även göra det möjligt för Storbritannien att sälja hamburgare, korv och vissa skaldjur på EU-marknaden för första gången sedan Brexit, sade Burnham.
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Vill se fri rörlighet för unga
Premiärministern vill även se ett omfattande program för ungdoms rörlighet och sade att det är viktigt för honom att unga britter kan röra sig över Europa ”utan hinder”.
”Jag anser att den nuvarande generationen, som har så stor potential och så goda framtidsutsikter, förtjänar detsamma som så många av oss tog för givet – att få resa och studera i Europa utan hinder”, sade han.
”Det är därför komponenten om ungdomars rörlighet i det föreslagna avtalet är så viktig för mig.”
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”Chanserna att mötas har ökat”
Burnham tror att chanserna till att komma överens med EU ökat tack vare de uttalanden han nyligen gjorde om att han är öppen för att Storbritannien kan återvända till unionen.
Han betonar ändå att Labours ”röda linjer”, som att inte ansluta till den inre marknaden eller tullunionen, ligger fast till nästa val.
”Vi måste se på världen så som den ser ut idag på ett lugnt, realistiskt och rationellt sätt för att avgöra vad som är bäst för vårt land”, slår Burnham fast.
”Vår omedelbara prioritet är att säkra ett framgångsrikt resultat vid toppmötet, och därefter bör vi inleda en seriös dialog om de olika alternativen för vår långsiktiga relation.”
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