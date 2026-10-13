Kan ge 132 miljarder – om året

De avtal som nu förhandlas fram kan tillföra den brittiska ekonomin 10 miljarder pund årligen fram till år 2040, hävdar premiärministern.

10 miljarder pund motsvarar just nu cirka 132 miljarder svenska kronor.

Burnham dämpar dock förhoppningarna att ett avtal skulle ge brittiska biltillverkare samma stöd som de inom EU får genom ”Made in Europé”-programmet.

I underhuset sade premiärministern att det avtal som förhandlas fram kommer att minska ”kostnader och byråkrati” för brittisk livsmedelsexport, kostnader som nu uppgår till 1 400 pund per sändning över kanalen.

Det skulle även göra det möjligt för Storbritannien att sälja hamburgare, korv och vissa skaldjur på EU-marknaden för första gången sedan Brexit, sade Burnham.

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Vill se fri rörlighet för unga

Premiärministern vill även se ett omfattande program för ungdoms rörlighet och sade att det är viktigt för honom att unga britter kan röra sig över Europa ”utan hinder”.

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”Jag anser att den nuvarande generationen, som har så stor potential och så goda framtidsutsikter, förtjänar detsamma som så många av oss tog för givet – att få resa och studera i Europa utan hinder”, sade han.

”Det är därför komponenten om ungdomars rörlighet i det föreslagna avtalet är så viktig för mig.”

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Fransk-brittiskt utanför 10 Downing Street. Andy Burnham hävdar att ryssarna påverkade Brexit 2016 och vill hitta en väg tillbaka till EU. (Foto: Leon Neal /AP-TT)

”Chanserna att mötas har ökat”

Burnham tror att chanserna till att komma överens med EU ökat tack vare de uttalanden han nyligen gjorde om att han är öppen för att Storbritannien kan återvända till unionen.

Han betonar ändå att Labours ”röda linjer”, som att inte ansluta till den inre marknaden eller tullunionen, ligger fast till nästa val.

”Vi måste se på världen så som den ser ut idag på ett lugnt, realistiskt och rationellt sätt för att avgöra vad som är bäst för vårt land”, slår Burnham fast.

”Vår omedelbara prioritet är att säkra ett framgångsrikt resultat vid toppmötet, och därefter bör vi inleda en seriös dialog om de olika alternativen för vår långsiktiga relation.”

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