”Underskottet på de här robotarna handlar om människoliv”, säger han till BBC.

Han beklagar också att USA har riktat sitt fokus mot Mellanöstern och hjälper länder i regionen mer än Ukraina.

”Det är synd att de har lagt fokus på Mellanöstern och hjälper dem mer. Vi har stora frågor kring det här”, säger Zelenskyj.

Kallar Putin för mördare

I intervjun reagerar den ukrainske presidenten även på Donald Trumps offentliga närmande till Vladimir Putin.

Trump har publicerat en bild där han omfamnar den ryske presidenten och beskriver honom som en vän. Zelenskyj kallar det märkligt.

”Han är en angripare och en mördare. Han kan inte vara en vän. Det går helt enkelt inte”, säger Zelenskyj till BBC.

Han jämför situationen med att omfamna Adolf Hitler under andra världskriget.