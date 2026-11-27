Som att krama Adolf Hitler under andra världskriget. Så tycker Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om Donald Trumps ”vänskap” med Putin.
Zelenskyj om Trumps "vänskap" med Putin: Som att krama Hitler
I en intervju med BBC uttrycker Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj en växande frustration över USA:s agerande i kriget mot Ryssland.
En av de största stötestenarna är bristen på amerikanska Patriotrobotar, som används för att skjuta ned ryska ballistiska robotar. Zelenskyj beskriver bristen på robotar som mycket stor och menar att de försenade leveranserna får direkta konsekvenser för civilbefolkningen.
”Underskottet på de här robotarna handlar om människoliv”, säger han till BBC.
Han beklagar också att USA har riktat sitt fokus mot Mellanöstern och hjälper länder i regionen mer än Ukraina.
”Det är synd att de har lagt fokus på Mellanöstern och hjälper dem mer. Vi har stora frågor kring det här”, säger Zelenskyj.
Kallar Putin för mördare
I intervjun reagerar den ukrainske presidenten även på Donald Trumps offentliga närmande till Vladimir Putin.
Trump har publicerat en bild där han omfamnar den ryske presidenten och beskriver honom som en vän. Zelenskyj kallar det märkligt.
”Han är en angripare och en mördare. Han kan inte vara en vän. Det går helt enkelt inte”, säger Zelenskyj till BBC.
Han jämför situationen med att omfamna Adolf Hitler under andra världskriget.
USA pressar inte Ryssland tillräckligt
Zelenskyj anser också att USA intar en alltför neutral hållning i fredsförhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina. Enligt honom riskerar en sådan hållning att gynna Moskva.
”När man försöker vara väldigt neutral gentemot angriparen innebär det att man stöder både offret och angriparen. Det är inte rätt”, säger han.
Han efterlyser i stället allierade som är beredda att sätta verklig press på Ryssland. De senaste fredssamtalen i Abu Dhabi har inte lett till några tydliga framsteg. Nya samtal väntas i december.
Musk och Starshield skapar nya problem
Zelenskyj bekräftar också att begränsningar i satellitkommunikationstjänsterna Starlink och den militära versionen Starshield fortfarande påverkar ukrainska förband i ockuperade områden.
Enligt ukrainska drönaroperatörer har begränsningarna gjort det svårare för ukrainska drönare att hinna ikapp ryska attackdrönare av typen Shahed.
På frågan om vem som ligger bakom begränsningarna svarar Zelenskyj att ansvaret är oklart.
”Tekniskt sett SpaceX, politiskt sett vet jag inte”, säger han till BBC.
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