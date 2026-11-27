M, KD, L och C överens – så ska budgeten hanteras
Partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har ingått ett avtal, bland annat om en ”återhållsam asylrelaterad invandring”.
De vill också fortsätta genomföra skattesänkningar om de bildar regering.
Överenskommelsen på tolv sidor som nu har offentliggjorts anger inriktningen för en ny regering bestående av M, KD, L och C. Den inleds med meningen: ”En samarbetsregering för tillväxt och välfärd”.
Det är ett avtal mellan de fyra tidigare Allianspartierna – men Centern har ännu inte godkänt avtalet i sitt parti.
Knäckfrågan för C att godkänna avtalet har varit om en ny högerregering skulle bli beroende av Sverigedemokraterna.
Asylinvandringen
I dokumentet framgår hur budgetprocessen ska hanteras. Regeringen ska ta fram budgetpropositioner enligt ordinarie budgetprocess. Därefter ska sonderingar och förhandlingar ske med oppositionspartier i finansutskottet.
”Regeringen kommer ta inspiration av metoder och arbetssätt som tillämpats av andra svenska minoritetsregeringar under tidigare mandatperioder”, står det.
I avtalet finns också konkreta förslag. Bland annat ska systemet för arbetskraftsinvandring utvärderas.
Den asylrelaterade invandringen ska vara ”återhållsam” och kriminalpolitiken ”effektiv”. Sedan lägger man till ”men med en öppenhet för nödvändiga justeringar”.
Elbilspremien ska breddas för att öka försäljningen av elfordon och ett elektrifieringsmål ska införas.
Utsläpp och klimat
Takten i utsläppsminskningen, elektrifieringen och användningen av fossilfria drivmedel ska öka utan att svenska hushåll drabbas av högre drivmedelspriser, står det i överenskommelsen.
Brukandet av skogen framhålls, vilket är en hjärtefråga för C, liksom att svensk biodrivmedelsindustri ska främjas.
Den planerade utbyggnaden av ny kärnkraft ska fortsätta, men det konstateras också att alla fossilfria kraftslag behövs för att öka effekten och produktionen i närtid. Havsvindkraften nämns särskilt. Regeringen, om den väljs, kommer att bjuda in till breda politiska energisamtal.
I texten sägs att klimatpolitiken är bunden av klimatlagen, och att Sverige med utsläppshandelssystemet som grund ska verka för ambitiösa mål och regler i EU.
”Sverige ska leva upp till EU:s bindande klimatåtaganden”, står det i dokumentet.