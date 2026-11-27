De vill också fortsätta genomföra skattesänkningar om de bildar regering.

Överenskommelsen på tolv sidor som nu har offentliggjorts anger inriktningen för en ny regering bestående av M, KD, L och C. Den inleds med meningen: ”En samarbetsregering för tillväxt och välfärd”.

Det är ett avtal mellan de fyra tidigare Allianspartierna – men Centern har ännu inte godkänt avtalet i sitt parti.

Knäckfrågan för C att godkänna avtalet har varit om en ny högerregering skulle bli beroende av Sverigedemokraterna.

Asylinvandringen

I dokumentet framgår hur budgetprocessen ska hanteras. Regeringen ska ta fram budgetpropositioner enligt ordinarie budgetprocess. Därefter ska sonderingar och förhandlingar ske med oppositionspartier i finansutskottet.

”Regeringen kommer ta inspiration av metoder och arbetssätt som tillämpats av andra svenska minoritetsregeringar under tidigare mandatperioder”, står det.

I avtalet finns också konkreta förslag. Bland annat ska systemet för arbetskraftsinvandring utvärderas.

Den asylrelaterade invandringen ska vara ”återhållsam” och kriminalpolitiken ”effektiv”. Sedan lägger man till ”men med en öppenhet för nödvändiga justeringar”.

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Elbilspremien ska breddas för att öka försäljningen av elfordon och ett elektrifieringsmål ska införas.