2. Låt bli att ge dricks

Dricks är inte normalt och möts ofta av förvirring, skriver Japans turistorganisation JNTO. Alicia Miller skriver i National Geographic Traveller:

Dricks förekommer i praktiken inte, särskilt inte på landsbygden, och kan i vissa fall väcka anstöt.

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Lämnade dricks kan starta en hel sökinsats efter personen som glömt sin tillhörighet. Det kan även tolkas som ett otrevligt sätt att tyst säga att man vill att de investerar i bättre personal, råvaror, inventarier eller dylikt.

Ett undantag beskriver skribenten Tokyo Halfie, som är halvt japansk och har bott i Japan i nästan 20 år, i Condé Nast Traveller:

Det finns dock en tradition som kallas kokorozuke, dricks som ges från hjärtat, där en mindre summa ibland ges som tack för god service, även om den aldrig förväntas. Om du ger en, lämna den diskret i ett litet kuvert, pochi-bukuro, och inte som lösa sedlar.

3. Välj rätt knut på kuvertet

Pengar ses som orena och lämnas aldrig över direkt som gåva. De läggs i särskilda kuvert som räcks över med båda händerna, skriver Nippon.com. En rosett går att öppna genom att dra i ena änden, används när gåvan gärna får upprepas, som vid en födsel, skolstart eller födelsedag.

Vid bröllop och begravningar används en fast knut, så kallad musubikiri, eftersom tillfället inte ska upprepas.

Bilder på olika typer av kuvert med tillhörande knutar på beroende på syfte och tillställning. (Foto: The Becos)

4. Rör inte taxidörren

Taxichauffören öppnar och stänger dörren åt dig, oftast genom egna knappar på konsollen vid förarsätet. Försök inte själv att öppna dörren eller hjälpa till att lassa in väskorna i bagagen. Det kan uppfattas som att du anser dig kunna deras yrke bättre än de själva, och med kommunikationssvårighet kan det också skapa obekväma situationer när ni ska pussla in alla väskor i bagagen.

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Japanerna har en stor yrkesstolthet som är viktig att respektera.

5. Ät och drick inte medan du går

Japans turistmyndighet har tagit fram en egen symbol mot att äta medan man går. Staden Kamakura bad i april 2019 besökare och invånare att avstå, delvis för att spilld mat fläckar ner andras kläder, skrev Fox News. Norikazu Takahashi, ordförande för handlarföreningen på shoppinggatan Komachi, sa till Japan Times:

Vi kan inte förbjuda att man äter medan man går, eftersom det är ett av sätten att njuta av ett turistbesök. Vi vill göra gatan till en plats där både resenärer och boende kan må bra.

Köper du exempelvis en dricka i en automat är det bäst att ställa sig bredvid den, dricka, packa ner den och fortsätta dagen. Det kan vara bra att veta att publika soptunnor är relativt ovanliga på grund av Sarinattacken år 1995. Du måste därför alltid ta med dig allt skräp tillbaka till hotellet efter en dag ute.

På långa tågresor med snabbtåget Shinkansen hör en stationsbento, ekiben, däremot till upplevelsen. Den kan man äta med gott samvete.

6. Ställ aldrig ätpinnarna i riset

Ställ aldrig ätpinnarna upprätt i en skål ris, utan lägg dem horisontellt över skålen. Att ställa dem upp i riset gör man bara vid offergåvor till en avliden. Det kan också ge associationer till rökelser som står upp och brinner vid begravning.

Begravningen förklarar också varför mat aldrig skickas från en persons pinnar till en annans. Efter kremeringen lyfter de sörjande två och två den avlidnes ben till urnan med ätpinnar, och det är den rörelsen man undviker vid matbordet.

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7. Skippa parfymen

Stark parfym hör inte hemma på japanska restauranger, särskilt inte vid sushidiskar, eftersom doften stör maträttens arom även för andra gäster i närheten, skriver Tokyo Halfie. Samma sak gäller doftande handkräm och hårprodukter.

Japanska restauranger har ofta spenderat årtionden eller generationer på att göra en viss smak, lukt eller kombination av de båda till den optimala rätten för sina kunder. Att då sväva in nyduttad med Hugo Boss är alltså respektlöst mot såväl ägare som andra kunder.

8. Håll väskan borta från bordet

En väska direkt på restaurangbordet eller stolen bredvid anses ohygienisk och oartig. Många restauranger har istället hyllor eller krokar bakom stolen, eller korgar under stolen att använda. Även stolsryggar kan ha inbyggda inhålningar med plats för väskan.

Lägg inte heller väskan på den fuktiga handduken oshibori, som främst är till för att tvätta händerna. Tvätta inte heller av väska, glasögon eller dylikt med handduken.

9. Byt tofflor vid toaletten

Skorna tas i princip alltid av precis som i svenska hushåll, men särskilt i traditionella värdshus och tempel. Oftast finns en stor kant där man ställer skorna. När man har stigit ur skorna, böjer man sig ner och vänder dem åt andra håll så att man är redo att glida ner i dem när man ska ut nästa gång.

Oftast används innetofflor efter att man tagit av utomhusskorna. Inomhustofflorna ska av innan du kliver in i ett rum med tatamimattor. Vissa ställen har egna tofflor för toaletten som man ska byta till innan man får in. Det är bland annat för din egen skull, så du slipper bli blöt om fötterna efter ett besök.

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Utomhusskor bredvid inomhusskor vid kanten i en traditionell hall. (Foto: Wikimedia Commons)

10. Sitt eller stå inte omkring

Att sitta på trottoaren anses ohygieniskt, särskilt om du sedan går in i ett hem eller en restaurang. Andra kanter, dekorationer eller väggar inkluderas också. Utanför restauranger, broar och stationer kan man ofta se skyltar om att man inte får stå utanför och vänta eller skriva till andra på sin telefon och dylikt.

11. Tvätta dig innan du kliver ner i badet

I ett traditionellt publikt bad, så kallat sento, badar man helt naken. Innan man går ner i plurret så tvättar och tvagar man sig noga i alla skrymslen och vrår med handduk, tvål och vatten. Detsamma gäller onsen, varma källor och andra typer av badställen.

Handduken ska hållas utanför vattnet och håret sättas upp, skriver JNTO. Det är också vanligt att man får en liten handduk att ha uppepå huvudet i varma källor och bad, som även kan användas som en så kallad ”modesty towel” för att täcka sina privata delar när man rör sig mellan bad.

Det här med att täcka delar av sina kroppar kom till Japan först efter västvärldens influenser och religion, då det plötsligt blev skamligt, pinsamt och fult med nakenhet. Japanerna är än idag väldigt nakenvänliga, därför är det bra att följa seden. Badkläder är i många fall helt förbjudna, och det kan ses snett på att försöka täcka över sin kropp på olika sätt.

12. Kolla tatueringsreglerna

Tatueringar förknippas med den organiserade brottsligheten och maffian, så kallad yakuza. Därför förbjuder många bad, hotell och publika ställen tatueringar för att andra gäster inte ska känna obehag. Vissa bad släpper in gäster med mindre tatueringar om de täcks med stickers eller förband.

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Det bästa är att läsa på ställets egna hemsida innan man besöker det. Ett antal restauranger har också klädkoder, vilket inkluderar att täcka tatueringar.

13. Fotografera inte främlingar

Att filma eller fotografera människor utan lov kan uppfattas som påträngande. Eftersom Japan erkänner rätten till den egna bilden kan det väcka juridiska frågor att publicera igenkännbara bilder utan samtycke, enligt Condé Nast Traveller.

Fråga alltid kocken innan du fotograferar maten, särskilt på omakaserestauranger där kocken väljer rätterna.

När det kommer till att livestreama eller fota till sociala medier ses det absolut ned på, och i flera fall kan det leda till att ordningsvakter, polis eller annan personal ger en tillsägelse eller eskorterar bort en från platsen.

Japan och dess befolkning är otroligt organiserade och det genomsyrar hela samhället. Förväntningar på både hur man ska bete sig, agera och se ut är väldigt märkbara. Den som vill uppleva den fantastiska kulturen gör därför bäst i att vara en lika fantastisk turist.

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