Finlands förre statsminister Sanna Marin vill se ett tuffare agerande mot Ryssland – och hålla Ukraina utanför EU:s jordbruksmarknad i 15 år.
Sanna Marin: "Skjut ned alla ryska stridsflygplan"
Sanna Marin har lämnat både regering och parlament och arbetar nu i andra funktioner. Att hon skulle återvända till politiken ser hon som ”osannolikt”.
”Det verkar osannolikt att jag skulle driva en valkampanj igen. Däremot skulle jag ställa upp i en nödsituation – om Ryssland till exempel skulle attackera oss”, säger Marin i en intervju.
Det kan mycket väl inträffa, menar Finlands tidigare statsminister.
”Låt oss inte vara naiva. Ryssland har redan attackerat en suverän stat och rustar upp. Putin är mycket tydlig: han längtar efter det ´stora Ryssland´ som en gång fanns och vill återskapa det”, konstaterar Marin.
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”Ingen går säker” för Ryssland
”Jag skulle inte för en sekund tro att de inte planerar en mer omfattande attack mot Europa – och det snart. Jag vill också påpeka att det finns obehagliga sanningar: ingen går säker”, understryker hon hos Corriere della Sera.
”Vi finländare, balter och polacker befinner oss vid frontlinjen och känner av hotet. Tror ni som bor långt från gränsen att drönare kommer att skona er? Moskva kan orsaka allvarlig skada utan att skicka en enda soldat”, påpekar hon.
Europa behöver bygga upp försvaret och agera tuffare mot Ryssland, är Sanna Marins besked.
”Ukraina har tillräcklig militär kapacitet, men det har inte Europa. Arméer behöver moderniseras med drönarsystem och obemannade farkoster. Och varje gång Ryssland skickar in ett stridsflygplan i vårt luftrum bör vi skjuta ner det”, menar hon.
”Vi måste reagera på drönare, som den i Leipzig, och på cyberattacker. Om vi verkar likgiltiga kommer situationen att förvärras.”
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”Fel skapa genvägar till EU”
Sanna Marin arbetar, bland annat, som rådgivare åt en annan ex-politiker, Tony Blair, via Tony Blair Institute, kring EU-utvidgningen med Ukraina och Moldavien, men ser hinder där.
”Dessa länder måste uppfylla kriterier gällande korruptionsbekämpning, rättsstatsprincipen och ekonomin. Det är inte upp till EU att tänja på reglerna för deras skull. det är upp till medborgarna att kräva att reglerna efterlevs. Att ge dem genvägar, även av humanitära skäl, skulle vara skadligt”, menar Marin.
En annan fråga är jordbrukssektorn där Ukraina får finna sig i en negativ särbehandling, enligt henne.
”Ukraina riskerar att översvämma EU med billiga jordbruksprodukter. Det är den stora, obekväma frågan för vissa medlemsländer, som Polen och Frankrike”, konstaterar Sanna Marin hos Corriere della Sera.
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”Ukraina får stå utanför 15 år”
”Jag är glad att utvidgningskommissionären Marta Kos har tagit sig an frågan på ett direkt sätt och lyft den bortom populistisk retorik. Hon har klargjort att om de går med i EU kommer de att stå utanför den gemensamma jordbruksmarknaden i 15 år”, säger Marin instämmande.
Samtidigt är det viktigt att göra Ukraina till en del av Europa, understryker hon.
”För mig är det tydligt att dessa människor, som försvarar oss mot Ryssland, har uttryckt en stark vilja att vara en del av Europa, och vi måste öppna våra dörrar för dem utan att gömma oss bakom politiska svepskäl.”
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