Sanna Marin: "Skjut ned alla ryska stridsflygplan"

”Det verkar osannolikt att jag skulle driva en valkampanj igen. Däremot skulle jag ställa upp i en nödsituation – om Ryssland till exempel skulle attackera oss”, säger Marin i en intervju.

Det kan mycket väl inträffa, menar Finlands tidigare statsminister.

”Låt oss inte vara naiva. Ryssland har redan attackerat en suverän stat och rustar upp. Putin är mycket tydlig: han längtar efter det ´stora Ryssland´ som en gång fanns och vill återskapa det”, konstaterar Marin.

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”Ingen går säker” för Ryssland

”Jag skulle inte för en sekund tro att de inte planerar en mer omfattande attack mot Europa – och det snart. Jag vill också påpeka att det finns obehagliga sanningar: ingen går säker”, understryker hon hos Corriere della Sera.

”Vi finländare, balter och polacker befinner oss vid frontlinjen och känner av hotet. Tror ni som bor långt från gränsen att drönare kommer att skona er? Moskva kan orsaka allvarlig skada utan att skicka en enda soldat”, påpekar hon.

Europa behöver bygga upp försvaret och agera tuffare mot Ryssland, är Sanna Marins besked.

”Ukraina har tillräcklig militär kapacitet, men det har inte Europa. Arméer behöver moderniseras med drönarsystem och obemannade farkoster. Och varje gång Ryssland skickar in ett stridsflygplan i vårt luftrum bör vi skjuta ner det”, menar hon.

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”Vi måste reagera på drönare, som den i Leipzig, och på cyberattacker. Om vi ​​verkar likgiltiga kommer situationen att förvärras.”

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