Ukraina gör framsteg i att försvara sig mot ryska jetdrivna drönare. Nu har ett ukrainskt lasersystem skjutit ned en.
Genombrott: Ukrainsk laser har skjutit ned rysk jetdrönare
För en vecka sedan berättade Dagens PS om hur ukrainska soldater skjutit ned en jetdriven rysk Geran 5-drönare med hjälp av RBS 70 från Saab.
Hastigheterna hos de nya ryska jetdrönarna har gjort att de i princip fungerar som en kryssningsmissil och blir betydligt svårare att bekämpa.
Men för en vecka sedan meddelade generalstaben att soldater ur det 1027:e luftvärnsrobot- och artilleriregementet är först i Kyiv-regionen med att skjuta ner en Geran 5 med RBS 70, ett besked Ukraina publicerade på generalstabens Facebook-sida.
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”Vi tackar Sverige”
”Vi tackar soldaterna för deras träffsäkerhet och uthållighet och Sverige och alla partnerländer för vapnen som skyddar det ukrainska luftrummet”, var beskedet från generalstaben.
Nu handlar det om egna förmågor. Ett ukrainskt system för luftvärnslaser har för första gången i stridsmiljö lyckats oskadliggöra en rysk jetdriven Geran-drönare, skriver Kyiv Independent.
Uppgifterna bekräftas av Serhij Beskrestnov, rådgivare till president Volodymyr Zelenskyj.
Enligt Beskrestnov skyddade lasersystemet ”Blysk”, utvecklat av företaget Carmine Sky, en anläggning med kritisk infrastruktur framgångsrikt.
”Det är fortfarande för tidigt att tala om serieproduktion av lasern. Tester pågår, där lasrar används för att skydda anläggningar med kritisk infrastruktur”, påpekar Beskrestnov.
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Effektiv räckvidd en kilometer
Det ukrainska systemet Blysk har enligt uppgift en uteffekt på fyra kilowatt och en effektiv räckvidd på upp till en kilometer.
Hittills har ihållande molntäcke och dimma över Kiev enligt uppgift hindrat systemet från att effektivt bekämpa ryska drönare.
Lasersystem fungerar dåligt i dåligt väder och molntäcke kan sprida laserstrålen innan den når fram till en drönare.
19 november meddelade Carmine Sky att Ukrainas första laserbaserade luftvärnssystem satts in för att hjälpa till att skydda Kyiv mot ryska drönare.
Laservapnet skulle kunna erbjuda Ukraina ett billigare sätt att bemöta ryska drönarattacker, eftersom det kräver elektricitet istället för dyrare jaktdrönare eller robotar. Att med laser exakt följa ett mål kan dock vara svårt när det gäller snabbrörliga drönare.
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Hundratalet företag deltar
Beskrestnov uppger att tekniken utvecklas inom ramen för ett statligt program, med stöd av teknikklustret Brave-1.
Programmet har initierats av försvarsministeriet och ger företag lov att bilda luftvärnsenheter under flygvapnets operativa ledning.
Just nu deltar cirka 100 ukrainska företag och hälften av dem har bildat aktiva stridsenheter.
Dessa enheter använder olika system, från jaktdrönare till automatiserade vapenstationer.
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”Fungerar som enhetligt system”
Ukrainska post- och budföretaget Nova Poshta har, som ett exempel, skapat en egen privat luftvärnsstyrka och skjutit ned ryska drönare som varit riktade mot företagets anläggningar.
Enligt Ukraina har privata luftvärnsenheter till och med 14 oktober skjutit ned mer än 60 ryska luftmål, mest drönare.
”Vi har skapat en modell där staten, militären och näringslivet fungerar som ett enhetligt system”, konstaterade Mychajlo Fedorov, vid tidpunkten för initiativet Ukrainas försvarsminister.
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