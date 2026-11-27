Effektiv räckvidd en kilometer

Det ukrainska systemet Blysk har enligt uppgift en uteffekt på fyra kilowatt och en effektiv räckvidd på upp till en kilometer.

Hittills har ihållande molntäcke och dimma över Kiev enligt uppgift hindrat systemet från att effektivt bekämpa ryska drönare.

Lasersystem fungerar dåligt i dåligt väder och molntäcke kan sprida laserstrålen innan den når fram till en drönare.

19 november meddelade Carmine Sky att Ukrainas första laserbaserade luftvärnssystem satts in för att hjälpa till att skydda Kyiv mot ryska drönare.

Laservapnet skulle kunna erbjuda Ukraina ett billigare sätt att bemöta ryska drönarattacker, eftersom det kräver elektricitet istället för dyrare jaktdrönare eller robotar. Att med laser exakt följa ett mål kan dock vara svårt när det gäller snabbrörliga drönare.

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Hundratalet företag deltar

Beskrestnov uppger att tekniken utvecklas inom ramen för ett statligt program, med stöd av teknikklustret Brave-1.

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Programmet har initierats av försvarsministeriet och ger företag lov att bilda luftvärnsenheter under flygvapnets operativa ledning.

Just nu deltar cirka 100 ukrainska företag och hälften av dem har bildat aktiva stridsenheter.

Dessa enheter använder olika system, från jaktdrönare till automatiserade vapenstationer.

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Saab RBS 70 har skjutit ned ryska jetdrönare. Nu har egenutvecklad laser i Ukraina visat sig klara det och kan närma sig serieproduktion. (Foto: Pressbild Saab)

”Fungerar som enhetligt system”

Ukrainska post- och budföretaget Nova Poshta har, som ett exempel, skapat en egen privat luftvärnsstyrka och skjutit ned ryska drönare som varit riktade mot företagets anläggningar.

Enligt Ukraina har privata luftvärnsenheter till och med 14 oktober skjutit ned mer än 60 ryska luftmål, mest drönare.

”Vi har skapat en modell där staten, militären och näringslivet fungerar som ett enhetligt system”, konstaterade Mychajlo Fedorov, vid tidpunkten för initiativet Ukrainas försvarsminister.

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