Fyra av tio norrmän skulle strida för Norge vid en invasion. Försvarsviljan är på ungefär samma nivå i Sverige.
Bara fyra av tio beredda försvara sitt land
En ny norsk undersökning visar att fyra av tio norrmän skulle vara beredda att strida med vapen i hand för att försvara landet vid en invasion.
Strax under 40 procent säger att de är mycket eller ganska villiga att delta i väpnad strid för att försvara Norge om landet invaderas.
Det här framgår av en ny opinionsundersökning Infact genomfört på uppdrag av Nettavisen.
”Dessa siffror är kanske inte så förvånande. Det är bra att så många är villiga. Jag tror dock att detta i hög grad beror på hur människor uppfattar hot och sin egen sårbarhet”, säger tidigare försvarschefen Harald Sunde.
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Beredda om vi känner oss hotade
Sunde betonar att viljan att försvara Norge hänger samman med människors medvetenhet om huruvida deras frihet och värderingar är hotade.
Norska försvarets undersökning under försommaren visade att andelen norrmän som är oroade för krig eller angrepp mot norskt territorium ligger på högsta nivån någonsin.
80 procent uppger att de är mycket, ganska eller något oroliga. Harald Sunde anser ändå att han inte är förvånad över nivån på viljan att försvara Norge.
”Jag anser att vi måste vara mycket realistiska inför det faktum att siffran är väntad. Jag tror inte att siffran är huggen i sten”, säger han hos Nettavisen.
”Jag hyser tilltro till att norrmännen kommer att kämpa för både våra värderingar och vårt land – i såväl militär som civil roll”, tillägger han.
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Brukar ligga på hög nivå
I Sverige brukar försvarsviljan ligga på en hög nivå. Den har legat stabilt sedan 1950-talet, skriver Reservofficerarna, med undantag av några toppar och dalar.
Fluktuationerna har varit vid exempelvis krigen i forna Jugoslavien och efter Rysslands invasion av Ukraina.
Försvarsviljan ligger stadigt mellan 70 och 80 procent, vad gäller hur stor andel av befolkningen som anser att Sverige ska göra väpnat motstånd vid ett anfall.
”Vid yttre hot tenderar försvarsviljan att öka”, säger Ralph Sundberg, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, hos Reservofficerarna.
”Vi vet sedan tidigare att försvars-viljan skiljer mellan könen, men mindre om vilken betydelse värderingar, moralisk orientering, personlighetstyper och liknande har”, säger han.
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”Norska” siffror i Sverige
När det gäller hur många som är beredda att bära vapen och göra insatser med fara för eget liv brukar undersökningar i Sverige ge ”norska” siffror, det vill säga 30-40 procent.
Lägger man till ett ”kanske” i frågeställningen kan svenska undersökningar ge 65-70 procents andel.
Hos Forskning.se har Ralph Sundberg redogjort för hur forskare undersökt läget i Norden.
Till skillnad från grannländerna Finland, Norge och Danmark har Sverige inte upplevt krig eller ockupation i modern tid. Ändå är försvarsviljan här högre än i många andra europeiska länder.
”Det gör Sverige till ett unikt fall. Vår forskning visar att det inte krävs en historisk erfarenhet av krig för att försvarsviljan ska vara stark. I stället ser vi att stolthet över landets demokrati, kultur och historia kan spela en avgörande roll”, sammanfattar Ralph Sundberg.