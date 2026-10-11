Bara fyra av tio beredda försvara sitt land

Det här framgår av en ny opinionsundersökning Infact genomfört på uppdrag av Nettavisen.

”Dessa siffror är kanske inte så förvånande. Det är bra att så många är villiga. Jag tror dock att detta i hög grad beror på hur människor uppfattar hot och sin egen sårbarhet”, säger tidigare försvarschefen Harald Sunde.

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Beredda om vi känner oss hotade

Sunde betonar att viljan att försvara Norge hänger samman med människors medvetenhet om huruvida deras frihet och värderingar är hotade.

Norska försvarets undersökning under försommaren visade att andelen norrmän som är oroade för krig eller angrepp mot norskt territorium ligger på högsta nivån någonsin.

80 procent uppger att de är mycket, ganska eller något oroliga. Harald Sunde anser ändå att han inte är förvånad över nivån på viljan att försvara Norge.

”Jag anser att vi måste vara mycket realistiska inför det faktum att siffran är väntad. Jag tror inte att siffran är huggen i sten”, säger han hos Nettavisen.

”Jag hyser tilltro till att norrmännen kommer att kämpa för både våra värderingar och vårt land – i såväl militär som civil roll”, tillägger han.

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