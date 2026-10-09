Finland förbereder ett förslag om att förbjuda energidrycker för alla under 16 år – Sverige har inte ens en åldersgräns.
Finland vill förbjuda energidrycker – Sverige har inte ens åldersgräns
I Finland upplever man samma problem som i Sverige när det gäller energidrycker. Alltför många unga dricker alltför mycket av varan, med fysiska och sömnproblem som följd.
I vårt östra grannland har man nu kommit fram till att rekommendationer inte räcker. I stället går regeringen nu vidare med ett lagförslag.
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Kan bli åldersgräns 2027
Finland vill förbjuda försäljning av energidrycker till personer under 16 år och ett lagförslag läggs fram för riksdagen 5 november.
Enligt jord- och skogsbruksminister Sari Essayah kan lagen träda i kraft nästa höst, skriver Helsingin Sanomat.
Det kommer inte att fungera, säger Turism- och restaurangförbundet Mara hos HBL, samtidigt som intervjuade ungdomar ger tummen upp för förslaget.
Vill se en 18-årsgräns i stället
Andra vill gå ännu längre och se en 18-årsgräns för energidrycker. Hos Yle påpekar Institutet för hälsa och välfärd att en av tio flickor och två av tio finländska pojkar i åldern 12-20 år får i sig för mycket koffein per dag.
”En hög konsumtion, särskilt på kvällen, kan ha motsatt effekt, det vill säga försämra sömnen och öka tröttheten”, säger forskningschef Sari Niinistö på Institutet för hälsa och välfärd i ett pressmeddelande.
Internationellt sker en rörelse i riktning mot förbud. Litauen blev första land i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 år.
Numera har även Lettland, Polen, Rumänien och Ungern denna åldersgräns.
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Sverige har ingen åldersgräns
Sverige? Här har vi ingen åldersgräns över huvud taget, även om många tror det.
Men någon lagstadgad åldersgräns finns inte, vilket innebär att det inte är olagligt att i Sverige sälja energidrycker även till små barn.
Vad som finns är en frivillig överenskommelse mellan de stora dagligvarukedjorna – Ica, Coop, Axfood och Lidl – om att i butik inte sälja energidrycker till barn under 15 år.
Svenska Livsmedelsverkets rekommendation är att ungdomar under 16 år inte får i sig mer än 70 milligram koffein per dag, vilket i form av energidryck motsvarar ungefär en liten burk.
”Om man får i sig för mycket koffein kan man drabbas av sömnproblem, huvudvärk, ångest och oro, yrsel och hjärtklappning. Mycket stora mängder koffein kan ge illamående, kräkningar och diarré”, skriver Livsmedelsverket.
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Svenska tonåringar dricker mest
” De flesta energidrycker innehåller relativt mycket koffein. Vissa burkar energidryck kan innehålla upp till tre gånger mer koffein som en kopp kaffe. Koffein kan på kort sikt göra dig piggare och ge en känsla av att det går lättare att fokusera på uppgifter, men det gör inte att vi får lättare att lära oss saker”, påpekar verket också.
De svenska 15–19-åringarna sticker ut på så sätt att de dricker energidryck oftare än tonåringar i övriga Norden, rapporterar SVT.
75 procent dricker varje vecka, 28 procent minst en gång om dagen. 38 procent av de som dricker energidryck vittnar om sömnsvårigheter.
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