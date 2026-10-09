Finland vill förbjuda energidrycker – Sverige har inte ens åldersgräns

Vill se en 18-årsgräns i stället

Andra vill gå ännu längre och se en 18-årsgräns för energidrycker. Hos Yle påpekar Institutet för hälsa och välfärd att en av tio flickor och två av tio finländska pojkar i åldern 12-20 år får i sig för mycket koffein per dag.

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”En hög konsumtion, särskilt på kvällen, kan ha motsatt effekt, det vill säga försämra sömnen och öka tröttheten”, säger forskningschef Sari Niinistö på Institutet för hälsa och välfärd i ett pressmeddelande.

Internationellt sker en rörelse i riktning mot förbud. Litauen blev första land i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 år.

Numera har även Lettland, Polen, Rumänien och Ungern denna åldersgräns.

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Sverige har ingen åldersgräns

Sverige? Här har vi ingen åldersgräns över huvud taget, även om många tror det.

Men någon lagstadgad åldersgräns finns inte, vilket innebär att det inte är olagligt att i Sverige sälja energidrycker även till små barn.

Vad som finns är en frivillig överenskommelse mellan de stora dagligvarukedjorna – Ica, Coop, Axfood och Lidl – om att i butik inte sälja energidrycker till barn under 15 år.

Svenska Livsmedelsverkets rekommendation är att ungdomar under 16 år inte får i sig mer än 70 milligram koffein per dag, vilket i form av energidryck motsvarar ungefär en liten burk.

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”Om man får i sig för mycket koffein kan man drabbas av sömnproblem, huvudvärk, ångest och oro, yrsel och hjärtklappning. Mycket stora mängder koffein kan ge illamående, kräkningar och diarré”, skriver Livsmedelsverket.

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Svenska tonåringar dricker mest energidrycker i Norden. Nu vill Finland förbjuda det för alla under 16 år, medan Sverige inte har åldersgräns. (Foto: Anders Wiklund /TT)

Svenska tonåringar dricker mest

” De flesta energidrycker innehåller relativt mycket koffein. Vissa burkar energidryck kan innehålla upp till tre gånger mer koffein som en kopp kaffe. Koffein kan på kort sikt göra dig piggare och ge en känsla av att det går lättare att fokusera på uppgifter, men det gör inte att vi får lättare att lära oss saker”, påpekar verket också.

De svenska 15–19-åringarna sticker ut på så sätt att de dricker energidryck oftare än tonåringar i övriga Norden, rapporterar SVT.

75 procent dricker varje vecka, 28 procent minst en gång om dagen. 38 procent av de som dricker energidryck vittnar om sömnsvårigheter.

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