Prototyp klar: Saabs nya båt ska jaga drönare

Obemannat ytfartyg

K3 Scout är ett obemannat ytfartyg med låg signatur och hög prestanda som kan operera helt autonomt. Det är utformat för att stödja utvecklingen av en ”hybridflotta” och kan sättas in antingen självständigt eller tillsammans med konventionella ytfartyg.

När systemet utrustas med radarn Giraffe 1X väntas det ge tidig varning om potentiella drönarintrång genom att upptäcka även små luftburna mål på långa avstånd.

Saabs Giraffe 1X är en lätt 3D-radar som är utformad för att upptäcka och följa luftburna hot i realtid.

Radarn har bevisad förmåga i krävande operativa miljöer världen över, och integreringen på en autonom marin plattform är ett steg mot att förverkliga konceptet med en hybridflotta, i linje med den brittiska regeringens investeringsplan för försvaret, där autonoma fartyg samverkar sömlöst med konventionella resurser, förklarar företagen.

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Saab UK och Kraken Technology har i samarbete skapat det nya autonoma fartyg för drönarspaning där en prototyp nu presenterats. (Foto: Karin Wesslén /TT)

”Stor potential stärka skyddet”

”Prototypfartyget för drönarspaning från Kraken och Saab UK uppfyller precis det syfte som K3 Scout skapades för: att integreras med uppdragsspecifik utrustning och därefter operera i krävande marina miljöer”, konstaterar Mal Crease, vd och grundare av Kraken Technology.

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Group Saab och Kraken bedömer att systemet, som för närvarande befinner sig i ett experimentstadium, har stor potential att stärka skyddet av sjöfart, hamnar, havsbaserade energianläggningar och nationell infrastruktur mot allt vanligare drönarhot, skriver duon.

Team från Saab UK och Kraken har på bara några månader tagit konceptet från ritbordet till en fungerande prototyp, en tidsperiod som även omfattat en rad sjötester för att utvärdera radarns prestanda under marina förhållanden.

Saab har i Storbritannien ett mer än 30-årigt samarbete med försvarsmakten och driver ett innovationsnätverk, bland annat knutet till Imperial College London. Saab UK har fler än 600 medarbetare fördelade på åtta platser i Storbritannien.

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