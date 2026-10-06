Musks nya kronjuvel – Starlink drar in miljarder och utmanar telejättarna

Musk skruvar nu upp Starlink till nästa nivå. Nya satelliter kan ge 100 gånger högre kapacitet och sätta press på traditionella mobiloperatörer.

Att snällt vänta på sin tur är inte Musks mentalitet, nu har hans super-wifi redan tagit över SAS – där 81 flygplan har fått Starlink-uppkoppling.

Elon Musks satelliter cirklar över jorden – och levererar nu internet till SAS-passagerare över Europa. (Foto: SAS)

Många flygbolag vill ha Starlink

Men det är inte bara SAS som ingår samarbete med Musk, över 1 400 kommersiella flygplan har redan utrustats med Starlink och fler än 40 flygbolag har tecknat avtal. Bland kunderna finns även United Airlines, Emirates, British Airways och Air New Zealand.

Konkurrensen hårdnar dock på området, där Europas telekomjättar vill bygga ett konsortium som kan konkurrera med Starlink.

Starlink har nu över 13 miljoner användare i fler än 167 länder, enligt Business Insider. Verksamheten stod för över 60 procent av SpaceX-intäkterna på 18,6 miljarder dollar under 2025 och var samtidigt koncernens enda lönsamma affärsområde.

Det gör satellitverksamheten till något betydligt större än ett sidoprojekt till SpaceX-raketerna.

Skillnaden i storlek är fortfarande enorm.

ANNONS

De tre stora amerikanska teleoperatörerna omsätter tillsammans omkring 350 miljarder dollar, jämfört med Starlinks cirka 11 miljarder dollar under förra året.