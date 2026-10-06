Inom Elon Musks växande företagsimperium har Starlink blivit en allt viktigare kassako. Bolaget har gått från ett experiment med internet från rymden till en lönsam verksamhet med miljontals kunder – och siktet är nu inställt på världens telejättar.
Musks nya kronjuvel – Starlink drar in miljarder och utmanar telejättarna
Över 11 000 Starlink-satelliter kretsar runt jorden och förser hushåll, flygplan, fartyg och företag med internet. Nätverket blir en allt viktigare del av Elon Musks affärsimperium.
Musk skruvar nu upp Starlink till nästa nivå. Nya satelliter kan ge 100 gånger högre kapacitet och sätta press på traditionella mobiloperatörer.
Att snällt vänta på sin tur är inte Musks mentalitet, nu har hans super-wifi redan tagit över SAS – där 81 flygplan har fått Starlink-uppkoppling.
Många flygbolag vill ha Starlink
Men det är inte bara SAS som ingår samarbete med Musk, över 1 400 kommersiella flygplan har redan utrustats med Starlink och fler än 40 flygbolag har tecknat avtal. Bland kunderna finns även United Airlines, Emirates, British Airways och Air New Zealand.
Konkurrensen hårdnar dock på området, där Europas telekomjättar vill bygga ett konsortium som kan konkurrera med Starlink.
Starlink har nu över 13 miljoner användare i fler än 167 länder, enligt Business Insider. Verksamheten stod för över 60 procent av SpaceX-intäkterna på 18,6 miljarder dollar under 2025 och var samtidigt koncernens enda lönsamma affärsområde.
Det gör satellitverksamheten till något betydligt större än ett sidoprojekt till SpaceX-raketerna.
Skillnaden i storlek är fortfarande enorm.
De tre stora amerikanska teleoperatörerna omsätter tillsammans omkring 350 miljarder dollar, jämfört med Starlinks cirka 11 miljarder dollar under förra året.
Stor lönsamhet för Starlink
Men Starlink har en annan fördel: lönsamheten.
Enligt Reuters motsvarade rörelseresultatet under 2025 närmare 500 dollar per Starlink-abonnent. Rörelsemarginalen ligger runt 40 procent.
Starlinks kanske största fördel är samtidigt SpaceX.
Bolaget behöver inte köpa uppskjutningar från konkurrenter utan kan använda sina egna Falcon 9-raketer. SpaceX stod 2025 för nära 80 procent av allt som skickades upp i omloppsbana.
Satelitter kan skjutas upp med Starship
Nästa generation Starlink-satelliter ska dessutom skjutas upp med Starship. SpaceX räknar med att den enorma raketen på sikt kan sänka uppskjutningskostnaden kraftigt.
Musk har ännu större ambitioner. Han har sagt att Starlink på sikt skulle kunna leverera en majoritet av världens internettrafik i de länder där tjänsten får verka, enligt Washington Post.
Fortfarande rikast
Hur ser det då ut för Musks egen förmögenhet? Jodå han är fortfarande världens rikaste man.
Efter en kraftig återhämtning i SpaceX och Tesla har Musk åter passerat gränsen på 1 000 miljarder dollar i förmögenhet.
Hans förmögenhet steg med omkring 65 miljarder dollar på måndagen till 1,04 biljoner dollar, enligt Bloomberg Billionaires Index.
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