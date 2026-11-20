Ryssland ökar tillverkningen av billiga jetdrönare och missiler. Uppgifter talar om en produktion av 3 000 jetdrivna drönare per månad.
Nya ryska jetdrönare: "Tar sikte på Nato"
Ryssland ser ut att lägga om sin militärindustriella strategi mot en ny operativ doktrin som både fungerar i nuvarande krig mot Ukraina och även kan vara riktad mot Nato.
Medan produktionen av traditionell tung utrustning, som helikoptrar och stridsvagnar, i stort stått still, har ryssarna kraftigt ökat sin kapacitet för anfall på medellånga avstånd.
Denna trend, i kombination med att man lagrar avancerade pansarfordon långt från det ukrainska slagfältet, tyder på att man förbereder en typ av offensiv som i grunden skiljer sig från de strategier man tillämpat sedan kriget mot Ukraina inleddes i februari 2022, skriver Business AM.
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Jetdrivna drönare hörnsten
Hörnstenen i den nya inriktningen är den snabba utökningen av jetdrönare, påpekar sajten.
Produktionen av Geran-4 och Geran-5 har enligt uppgift gått om tillverkningen av den äldre, kolvmotordrivna Geran-2, med en månatlig tillverkning på cirka 3 000 enheter.
Den kommande drönaren, Geran-6, är ännu mer slagkraftig. Den antas ha en hastighet på 1 000 km/h, vilket gör att den snarast fungerar som en kryssningsmissil och blir betydligt svårare att bekämpa.
Redan nu är andelen nedskjutna drönare av dessa snabbare modeller betydligt lägre än för deras föregångare, påpekar Business AM.
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Skapar ekonomisk obalans
Eftersom dessa drönare är relativt billiga skapar de en ekonomisk obalans i denna destruktiva ekonomi.
Motståndaren tvingas använda missiler och robotar värda miljontals dollar för att skjuta ner dem.
Som komplement till dessa snabba drönare används billiga missiler och precisionsstyrd ammunition.
Roboten Banderol och kryssningsmissilen Dan-T är flexibla och prisvärda alternativ för ryska anfall. Produktionen av Dan-T tros kunna nå 10 000 enheter fram till 2027.
Ryssland massproducerar även så kallade UMPK-satser som omvandlar vanliga bomber till precisionsstyrda vapen. De är kapabla att slå mot mål och döda vid avstånd på 70-120 kilometer.
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Skapar samordnade anfall
Business AM konstaterar att Ryssland, genom att integrera dessa resurser, kan genomföra samordnade anfall med snabba drönare och tunga glidbomber, vilket gör att avfyrningsplattformarna kan hålla sig på säkert avstånd från fiendens luftförsvar.
Samtidigt bygger Ryssland en strategisk reserv av moderna pansarfordon. Stridsvagnar av typerna T-90M och T-72B3M, tillsammans med stridsfordon av typen BMP-3, placeras vid baser långt från Ukraina.
Dessa fordon utrustas i allt högre grad med det aktiva skyddssystemet Arena-M, som ska oskadliggöra pansarvärnsrobotar och drönare.
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Större volymer än hos Nato
Även om denna teknik inte är oövervinnerlig, gör den det möjligt för pansarförband att mer effektivt avancera genom omstridda områden.
De kan kringgå isolerade motståndsfickor samtidigt som de utnyttjar flygunderstöd för att röja vägen.
För närvarande ligger Europas produktionen av luftvärnssystem och precisionsammunition efter Rysslands volymer, enligt Business AM.
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