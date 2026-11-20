Medan produktionen av traditionell tung utrustning, som helikoptrar och stridsvagnar, i stort stått still, har ryssarna kraftigt ökat sin kapacitet för anfall på medellånga avstånd.

Denna trend, i kombination med att man lagrar avancerade pansarfordon långt från det ukrainska slagfältet, tyder på att man förbereder en typ av offensiv som i grunden skiljer sig från de strategier man tillämpat sedan kriget mot Ukraina inleddes i februari 2022, skriver Business AM.

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Jetdrivna drönare hörnsten

Hörnstenen i den nya inriktningen är den snabba utökningen av jetdrönare, påpekar sajten.

Produktionen av Geran-4 och Geran-5 har enligt uppgift gått om tillverkningen av den äldre, kolvmotordrivna Geran-2, med en månatlig tillverkning på cirka 3 000 enheter.

Den kommande drönaren, Geran-6, är ännu mer slagkraftig. Den antas ha en hastighet på 1 000 km/h, vilket gör att den snarast fungerar som en kryssningsmissil och blir betydligt svårare att bekämpa.

Redan nu är andelen nedskjutna drönare av dessa snabbare modeller betydligt lägre än för deras föregångare, påpekar Business AM.

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