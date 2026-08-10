Musk skruvar upp Starlink till nästa nivå. Nya satelliter kan ge 100 gånger högre kapacitet och sätta press på traditionella mobiloperatörer.
Elon Musk lovar 100 gånger högre Starlink-kapacitet
Elon Musk plan är att Starlink ska gå från satellitbredband till en direkt utmanare på mobilmarknaden. Nu utlovas ett enormt kapacitetslyft.
”Det kommer att göra det möjligt för SpaceX att leverera uppkoppling med hög bandbredd direkt från satelliterna till telefonen”, har Elon Musk sagt om nästa steg för Starlink Mobile.
Tiofaldiga intäkter?
På bolagets senaste resultatsamtal uppgav han att de nya V3-satelliterna är omkring tio gånger kraftfullare än dagens V2-modeller. SpaceX räknar dessutom med att kunna skjuta upp ungefär tio gånger så många V3-satelliter.
Enligt Elon Musk så ”underskattar” Wall Street Starlink, vilket gav som en förklaring till den fallande aktiekursen i SpaceX.
Bolaget skulle om planerna blir verklighet då kunna erbjuda 100 gånger den nuvarande kapaciteten.
”Även om vår intäkt per bit skulle falla tiofalt skulle det fortfarande innebära en tiofaldig ökning av Starlinks intäkter”, sa Musk under resultatsamtalet, rapporterar Marketwatch.
Pressar mobiljättarna?
Norska IT-avisen skriver att ”mobiloperatörerna skälver”. Även Techradar vinklar på att Starlinks framfart kan vara ett skäl till oro för mobiljättarna.
Musk fick uppbackning av sin ordförande och COO Gwynne Shotwell, som Techradar beskriver som en ”mindre bombastisk” person än Musk.
”När det gäller intäkter tänker jag mig ett övergripande perspektiv – ett så kallat ”top-down”-angreppssätt. De tre stora aktörerna i USA – AT&T, Verizon och T-Mobile – omsätter tillsammans ungefär 600 miljarder dollar om året. Jag räknar med att vi kommer att kunna vinna över en hel del av deras kunder, eftersom jag tror att vår tjänst kommer att vara bättre”, säger hon.
Detsamma lär gälla Telia, Tele2, Telenor och övriga operatörer i vår del av världen som får se upp om de får sin affärsmodell under press.
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