Elon Musk lovar 100 gånger högre Starlink-kapacitet

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Tiofaldiga intäkter?

På bolagets senaste resultatsamtal uppgav han att de nya V3-satelliterna är omkring tio gånger kraftfullare än dagens V2-modeller. SpaceX räknar dessutom med att kunna skjuta upp ungefär tio gånger så många V3-satelliter.

Enligt Elon Musk så ”underskattar” Wall Street Starlink, vilket gav som en förklaring till den fallande aktiekursen i SpaceX.

Bolaget skulle om planerna blir verklighet då kunna erbjuda 100 gånger den nuvarande kapaciteten.

”Även om vår intäkt per bit skulle falla tiofalt skulle det fortfarande innebära en tiofaldig ökning av Starlinks intäkter”, sa Musk under resultatsamtalet, rapporterar Marketwatch.