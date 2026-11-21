Falska QR-koder har upptäckts på parkeringsautomater igen. Halmstads kommun varnade för en liknande bluff år 2025. Koderna går dock att känna igen innan du betalar, och får böter på kuppen.
Parkeringsbluffen: Ger böter trots betalning med falsk QR-kod
Parkeringsvakter i Asker hittade koderna den 16 november på tre platser, bland dem infartsparkeringarna vid Elveroa och Vollen, skriver Asker kommun i Norge. Koderna ledde till en falsk webbsida i EasyParks namn.
Kommunen uppmanar nu bilister som lämnat kortuppgifter där att genast kontakta banken. I Drammen upptäckte kommunen vid sina kontroller klistermärken som såg ut att komma från kommunens parkeringsbolag EasyPark och Parklink, rapporterade Drammen24 den 19 november. Drammen känner också till motsvarande fall i andra kommuner.
Varningar från Halmstads kommun i Sverige
I maj 2025 varnade Halmstads kommun för falska QR-koder på parkeringsskyltar. Kommunens trafikingenjör uppmanade då bilister att kontrollera webbadressen innan de betalar, enligt Hallandsposten.
I ett pressmeddelande i augusti 2025 uppgav EasyPark att bolaget sommaren 2025 sett fler bedrägeriförsök via mejl och sms och att det även sett falska QR-koder på parkeringsautomater. Gustaf Lartén, Sverigechef på EasyPark, säger i pressmeddelandet:
På Easypark tar vi detta på största allvar och arbetar löpande med att informera och skydda våra kunder och uppmuntrar att polisanmäla om man har utsatts.
I september 2026 skrev Dagens PS om bluffmejl i EasyParks namn med krav på 89 kronor för en parkering som aldrig ägt rum.
QR-koden säger inget om avsändaren
Bluffen kallas quishing, en ihopslagning av orden QR och phishing, skrev Dagens PS i juni 2025. Enligt TV4 kan en falsk kod klistrad över den riktiga på en parkeringsautomat göra att betalningen hamnar hos bedragaren. Jan Olsson, kriminalkommissarie vid Nationellt it-brottscentrum, sa till TV4:
QR-koder är absolut fullkomligt värdelösa som verifikation av någonting överhuvudtaget.
EasyParks koder leder till appbutiken
Enligt EasyPark hör en äkta kod hemma på den ordinarie skyltningen, medan en kod på ett påklistrat märke kan vara bedrägeri. Känns något fel bör man öppna appen och ange zonnumret själv. Bolaget ber aldrig om pinkoder eller kortuppgifter. EasyPark skriver:
Våra QR-koder leder endast till nedladdning av EasyPark-appen från Apples App Store eller Google Play.
Drammens kommun, som inte har några QR-koder för direktbetalning på sina automater, uppger enligt Drammen24:
Vi uppmanar användare av kommunala parkeringsplatser att vara extra uppmärksamma när de betalar och att använda EasyParks eller Parklinks appar om de vill betala digitalt.
På klistermärkena i Drammen stod också fel taxeområde, skriver tidningen. Rätt taxeområde står på automatens display och på skylten på sidan av automaten.
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