Kommunen uppmanar nu bilister som lämnat kortuppgifter där att genast kontakta banken. I Drammen upptäckte kommunen vid sina kontroller klistermärken som såg ut att komma från kommunens parkeringsbolag EasyPark och Parklink, rapporterade Drammen24 den 19 november. Drammen känner också till motsvarande fall i andra kommuner.

Varningar från Halmstads kommun i Sverige

I maj 2025 varnade Halmstads kommun för falska QR-koder på parkeringsskyltar. Kommunens trafikingenjör uppmanade då bilister att kontrollera webbadressen innan de betalar, enligt Hallandsposten.

I ett pressmeddelande i augusti 2025 uppgav EasyPark att bolaget sommaren 2025 sett fler bedrägeriförsök via mejl och sms och att det även sett falska QR-koder på parkeringsautomater. Gustaf Lartén, Sverigechef på EasyPark, säger i pressmeddelandet:

På Easypark tar vi detta på största allvar och arbetar löpande med att informera och skydda våra kunder och uppmuntrar att polisanmäla om man har utsatts.

I september 2026 skrev Dagens PS om bluffmejl i EasyParks namn med krav på 89 kronor för en parkering som aldrig ägt rum.