”Han hälsade Rysslands president Vladimir Putin i Shenzhen som en gammal allierad”, påpekar hon.

Heide hänvisar till hur Trump skämtade ”Vem är den här mannen?” om Putin för att sedan tillägga: ”Han är min vän”.

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Kryper för diktatorer – i onödan

”Vän? Putin har drivit Trump och hans specialsändebud Steve Witkoff och Jared Kushner framför sig i ett år och elva månader”, påpekar Heide.

”Kriget är inte över, trots att Trump storslaget lovade något annat innan han tillträdde. Och det beror enbart på Putin.”

Trots det skapade Trump ett trilateralt toppmöte mellan sig och de två diktatorerna från Ryssland och Kina, påpekar hon och hävdar att det var helt orimligt.

”Ryssland är inte alls i närheten av Kinas storlek och ännu mindre USA:s. Inget av länderna har ett allierat nätverk som USA, och ingetdera har en jämförbar, kraftfull och stridsbeprövad militär.”

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