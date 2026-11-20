När USA:s president kryper för diktatorer måste Europa ta ledarskapet för den fria världen, hävdar ansedd tysk tidning.
När USA sviker: "Europa måste leda den fria världen"
”Det är förvånande att Donald Trump, som framställer sig som en stor förhandlare, verkar ha så liten förståelse för maktdynamik”, konstaterar Dana Heide i en ledartext i tyska Handelsblatt.
”Han hälsade Rysslands president Vladimir Putin i Shenzhen som en gammal allierad”, påpekar hon.
Heide hänvisar till hur Trump skämtade ”Vem är den här mannen?” om Putin för att sedan tillägga: ”Han är min vän”.
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Kryper för diktatorer – i onödan
”Vän? Putin har drivit Trump och hans specialsändebud Steve Witkoff och Jared Kushner framför sig i ett år och elva månader”, påpekar Heide.
”Kriget är inte över, trots att Trump storslaget lovade något annat innan han tillträdde. Och det beror enbart på Putin.”
Trots det skapade Trump ett trilateralt toppmöte mellan sig och de två diktatorerna från Ryssland och Kina, påpekar hon och hävdar att det var helt orimligt.
”Ryssland är inte alls i närheten av Kinas storlek och ännu mindre USA:s. Inget av länderna har ett allierat nätverk som USA, och ingetdera har en jämförbar, kraftfull och stridsbeprövad militär.”
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”Ryssland i nedgång och kan pressas”
I stället är Ryssland i nedgång, understryker ledarskribenten. Ekonomin är krisdrabbad och det var bränslebrist redan i somras.
I mer än fyra år har Putin dessutom misslyckats med att uppnå det i Ukraina han trodde han skulle klara på några dagar.
”Det här är i själva verket idealiska förutsättningar för att tvinga Kreml-ledaren in i fredsförhandlingar. Men Trump verkar inte förstå något av detta”, skriver Dana Heide.
”I stället förringar han sig själv och det land han representerar, återigen. Även vid sitt möte med Kinas president Xi Jinping i Washington i september fjäskade han inför en autokrat.”
”I stället för att uppnå fred i Ukraina gör den amerikanska presidenten det möjligt för den ryske ledaren att återvända till världsscenen”, menar Heide.
Europa må vara i en dålig position och uppgiften kan synas vara tre storlekar för stor. I en tid då den amerikanske presidenten umgås med de största autokraterna och sätter press på offren för deras aggression, måste ändå Europa träda in som ledare för den fria världen, är Handelsblatts åsikt.
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Vill vända Trumps ord mot honom
Dana Heide menar att det är tydligt hur målet kan uppnås. Bilderna från ”De villigas konferens” i Berlin, som hölls samtidigt med det Trilaterala toppmötet i Shenzhen, är kraftfulla, menar Heide.
”Vi står enade. USA vet att det inte finns någon fred utan oss”, betonade Tysklands förbundskansler Friedrich Merz vid konferensen.
”Det bästa sättet att hantera en mobbare är att konfrontera honom direkt, sade Trump en gång”, reciterar Heide i Handelsblatt och avslutar; ”Europa borde ta honom på orden.”
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