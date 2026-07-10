Hemliga dokument uppges visa hur Kina och Ryssland diskuterat planer på att gemensamt slå till mot Elon Musks Starlink.
"Kina och Ryssland beredda skjuta ner Starlink"
The Insider har gjort en granskning av Kinas och Rysslands militära samarbete ihop med tyska Der Speigel och franska Le Monde.
Enligt den visar hemliga dokument att Kina och Ryssland diskuterat planer på att inrikta sig på Elon Musks satellitnätverk Starlink på olika sätt.
Grankningen har utförts av Michael Weiss, Roman Dobrokhotov och Christo Grozev. Grozev har tidigare genomfört en rad granskningar av Ryssland via Bellingcat.
Enligt vad som offentliggjorts avslöjar dokumenten ett betydligt djupare militärt samarbete mellan Ryssland och Kina än vad länderna offentligt uppger.
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”Livsnerven i vår kommunikation”
”Starlink är numera i praktiken livsnerven i hela vår kommunikationsinfrastruktur”, sade Ukrainas dåvarande minister för digital transformation, Mychajlo Fedorov, år 2023 citerar rapporten.
I november 2023 hade Space X levererat fler än 40 000 Starlink-terminaler till Ukraina, enligt granskningen.
De dokument som offentliggörs i mediernas granskning, uppges härröra från ett hemligt rysk-kinesiskt militärtekniskt forum i Guangzhou i november 2023.
Man refererar även ett undertecknat arbetsprotokoll från förhandlingar i Moskva i juni samma år.
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Skapade plan i tre steg
Materialet omfattar områden som rymdvapen, luft- och robotförsvar, autonoma drönarsvärmar, pansarfordon och militärt flyg, skriver Finansavisen.
En presentation från China Aerospace Science and Technology Corporation beskriver enligt uppgift en plan i tre steg riktad mot Starlink.
Det första steget innehåller juridiska och diplomatiska påtryckningar. Därpå följer blockering av frekvenser och satellitbanor, i kombination med elektronisk störning.
Slutligen behandlar planen cyberattacker och att faktiskt och fysiskt förstöra satelliter.
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”Försvagar oss helt klart”
”Vi har alternativ om vi förlorar Starlink-nätverket, men att skjuta ner satelliterna skulle helt klart försvaga vår försvarsförmåga”, säger en amerikansk underrättelsetjänsteman till The Insider.
Utredningen redogör även för ett rysk-kinesiskt projekt för integrerat luft- och robotförsvar.
”Detta är det allra heligaste”, säger militärexperten Pavel Luzin till Der Spiegel.
Enligt The Insider avslöjar dokumenten ett partnerskap som skiftat från politisk retorik till konkret samarbete kring vapensystem.
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