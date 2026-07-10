"Kina och Ryssland beredda skjuta ner Starlink"

Grankningen har utförts av Michael Weiss, Roman Dobrokhotov och Christo Grozev. Grozev har tidigare genomfört en rad granskningar av Ryssland via Bellingcat.

Enligt vad som offentliggjorts avslöjar dokumenten ett betydligt djupare militärt samarbete mellan Ryssland och Kina än vad länderna offentligt uppger.

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”Livsnerven i vår kommunikation”

”Starlink är numera i praktiken livsnerven i hela vår kommunikationsinfrastruktur”, sade Ukrainas dåvarande minister för digital transformation, Mychajlo Fedorov, år 2023 citerar rapporten.

I november 2023 hade Space X levererat fler än 40 000 Starlink-terminaler till Ukraina, enligt granskningen.

De dokument som offentliggörs i mediernas granskning, uppges härröra från ett hemligt rysk-kinesiskt militärtekniskt forum i Guangzhou i november 2023.

Man refererar även ett undertecknat arbetsprotokoll från förhandlingar i Moskva i juni samma år.

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