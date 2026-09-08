Europas telekomjättar vill skapa en Starlink-dödare – förbereder bud

Målet är att bygga ett konsortium som kan konkurrera med Elon Musks Starlink.

Förhandlingarna befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och några slutliga beslut har ännu inte fattats.

Vill stärka självständigheten

Enligt uppgifter till Bloomberg diskuterar bolagen möjligheten att lämna ett gemensamt bud på delar av det europeiska satellitspektrumet och därefter erbjuda mobilkommunikation direkt via satellit.

Planerna är kopplade till EU:s ambition att stärka Europas självständighet inom satellitkommunikation och minska beroendet av amerikanska teknikbolag.

Unionen har föreslagit att en del av frekvensutrymmet på två gigahertz ska reserveras för en europeisk aktör.

De fyra telekombolagen skulle i så fall kunna lämna ett gemensamt bud på den del av spektrumet som är avsedd för operatörer inom EU.

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