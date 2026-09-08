Elon Musks satellittjänst Starlink dominerar branschen just nu, även i Europa. Det vill några riktiga bjässar ändra på.
Europas telekomjättar vill skapa en Starlink-dödare – förbereder bud
Telefónica, Deutsche Telekom, Orange och Vodafone Group arbetar med planer på en gemensam allians för att erbjuda satellitbaserade kommunikationstjänster i Europa.
Målet är att bygga ett konsortium som kan konkurrera med Elon Musks Starlink.
Förhandlingarna befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och några slutliga beslut har ännu inte fattats.
Vill stärka självständigheten
Enligt uppgifter till Bloomberg diskuterar bolagen möjligheten att lämna ett gemensamt bud på delar av det europeiska satellitspektrumet och därefter erbjuda mobilkommunikation direkt via satellit.
Planerna är kopplade till EU:s ambition att stärka Europas självständighet inom satellitkommunikation och minska beroendet av amerikanska teknikbolag.
Unionen har föreslagit att en del av frekvensutrymmet på två gigahertz ska reserveras för en europeisk aktör.
De fyra telekombolagen skulle i så fall kunna lämna ett gemensamt bud på den del av spektrumet som är avsedd för operatörer inom EU.
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Försöker bygga upp satellitkapaciteten
Ett sådant samarbete skulle ge bolagen möjlighet att samla resurser och infrastruktur i en europeisk satsning på satellitbaserade mobiltjänster.
EU presenterade i maj planer på att ge europeiska företag en större del av det attraktiva spektrum som ska användas för mobiltelefoni via satellit.
Samtidigt föreslogs begränsningar av hur mycket spektrum amerikanska operatörer kan få tillgång till.
Satsningen är en del av EU bredare arbete med att bygga upp en egen satellitkapacitet. I centrum står IRIS², unionens planerade kommunikationskonstellation med 290 satelliter i flera omloppsbanor.
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Leds av EU-kommissionen
Två tredjedelar av spektrumet inom IRIS² har avsatts för kommersiell användning. Denna del ska fördelas mellan operatörer från EU och länder utanför unionen, med lika stora andelar.
Telefónica, Deutsche Telekom, Orange och Vodafone skulle rikta in sig på den europeiska delen.
IRIS² beskrivs som Europas svar på Starlink och leds av EU-kommissionen tillsammans med ett konsortium där SES, Eutelsat och Hispasat ingår.
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