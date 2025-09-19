Ryssland satsar på sin egen Starlink – 900 satelliter

Ryssland tänker inte vara sämre än Elon Musks Starlink som har varit till stor hjälp för Ukraina genom kriget.

900 satelliter skickas upp i rymden

ANNONS

Med start i år ska sammanlagt 900 satelliter skickas upp i rymden fram till 2035.

Det blir ryska rymdbolaget Bureau 1440 som tar upp kampen med Starlink om att ha ett satellitsystem med låg omloppsbana runt jorden för global bredbandsdataöverföring, berättar Oilprice.

“Flera testfordon i omloppsbana har redan inspekterats och produktionsfordonen har modifierats därefter”, säger Dmitrij Bakanov, chefen för det ryska rymdprogrammet Roscosmos, och tillägger att arbetet nu går snabbt med att skicka upp satelliter på allvar.