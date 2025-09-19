Dagens PS
Världen

Ryssland satsar på sin egen Starlink – 900 satelliter

Ryssland tar upp konkurrensen med USA i rymden, genom sitt eget Starlink-program.
Ryssland tar upp konkurrensen med USA i rymden, genom sitt eget Starlink-program. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Ryssland tänker ha 900 satelliter klara om 10 år. Det blir sin egen Starlink – och landet tar därmed upp kampen med USA i rymden.

Ryssland tänker inte vara sämre än Elon Musks Starlink som har varit till stor hjälp för Ukraina genom kriget.

900 satelliter skickas upp i rymden

Med start i år ska sammanlagt 900 satelliter skickas upp i rymden fram till 2035.

Det blir ryska rymdbolaget Bureau 1440 som tar upp kampen med Starlink om att ha ett satellitsystem med låg omloppsbana runt jorden för global bredbandsdataöverföring, berättar Oilprice.

“Flera testfordon i omloppsbana har redan inspekterats och produktionsfordonen har modifierats därefter”, säger Dmitrij Bakanov, chefen för det ryska rymdprogrammet Roscosmos, och tillägger att arbetet nu går snabbt med att skicka upp satelliter på allvar.

Starlink använder ett nätverk av tusentals lågbanesatelliter från Elon Musks SpaceX för att leverera snabbt internet till flygpassagerare världen över. (Bild: Canva)
Attrahera nya ingenjörer

Han medger att det ryska rymdprogrammet har halkat efter och behöver attrahera unga förmågor som ingenjörer och forskare för att det ska komma på fötter igen.

Tidigare kunde Ryssland mäta sig med USA på området men det har Musks SpaceX ändrat på de senaste åren och det är nu något som Dmitrij Bakanov och hans kollegor ska försöka ändra på.

I slutet av 2025 ska 16 satelliter skjutas upp i omloppsbanan till att börja med, där man blickar mot sin amerikanske konkurrent.

“Det var precis så Starlink installerades”, säger Bakanov vidare.

Elon Musk Forskare Rymdprojekt Ryssland Satellit starlink Ukraina USA
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

